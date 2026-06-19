ディアナからのプレゼント！　『プラグマタ』でヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」が使用可能に！

株式会社カプコン

カプコンが贈るSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』。既に200万人を超えるゲームファンが、“パズルとアクションの融合”という独自のゲームシステムで描かれた月世界での冒険譚を楽しんでいます。月から地球への帰還を目指す“ヒュー・ウィリアムズ”と“ディアナ”。互いに助け合うバディ同士の二人の関係性は友人のようでもあり、時には親子のようなやり取りも。

本日配信されたタイトルアップデートで、体験版『プラグマタ スケッチブック』のみに収録されていたヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」が本編でも使用可能になりました。ディアナからのプレゼント？ で明後日の“父の日”へ思いを馳せてください。



さらに、本報では公開されたばかりの主題歌「Memories Are You」フルバージョンのミュージックビデオをご紹介。由薫さんの歌声と共に、二人の冒険の記憶がよみがえる映像をぜひ、ご覧ください。



「Memories Are You」 -PRAGMATA Official Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UaZGH9yc-y4 ]

https://youtu.be/UaZGH9yc-y4

■「らくがきスーツ」を追加！ 6月19日（金）タイトルアップデート概要

本日配信されたタイトルアップデートでは「らくがきスーツ」の追加をはじめ、下記の対応を行っています。これからも『プラグマタ』をどうぞ、よろしくお願いいたします。

・ヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」を追加

・トレーニングシミュレーション30「STAND or DIE」の難易度を緩和

・誤字脱字を修正

■STORY

近未来。人類は月面で発見された鉱石から精製した新素材により、

あらゆる物質の性質や機能を再現できる、革新的な3Dプリント技術を研究していた。

しかし研究中の月面施設との連絡が途絶え、

地球から派遣された調査隊も事故により消息を絶ってしまう。

その調査隊の一人である“ヒュー”を救ったのは、

施設に取り残されていたアンドロイドの少女 ”ディアナ” だった。

二人は困難な状況の中で互いを支え合い、少しずつ絆を育みながら

AIに支配された月面施設からの脱出──そして“地球への帰還”を目指してゆく。

月面上には、不完全ながら地球の姿を模して再現された謎のエリアが広がり、施設の内部には、消えた人々の記録が静かに残されていた。

やがて二人は、月に秘められた真相へと辿り着く──。

■二人の主人公―。ヒュー・ウィリアムズとディアナ

ヒュー・ウィリアムズ

月面施設の調査に派遣されたシステム監査員。警備を任されることもあって、さまざまな銃器を使いこなす。月震による事故で重傷を負うもディアナに救助され、2人で地球への帰還を目指して月面施設の探索を進めることとなる。根は優しいが、思ったことをつい口に出してしまう事も。

ディアナ (識別番号D-I-0336-7)

ルナフィラメント製の躯体を持つ特製のアンドロイド、“プラグマタ”の少女。施設装置やボット（作業・警備用ロボット）にハッキングする能力を持つ。好奇心旺盛で高い学習能力を持つが、未だ蓄積データが少ないため無邪気な反応を見せる事も多い。ヒューが名付けた “ディアナ” という呼び名はお気に入りのようだ。

■商品名：プラグマタ

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）

プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■発売日：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam：好評発売中！ （2026年4月17日）

Nintendo Switch 2 ：好評発売中！ （2026年4月24日）

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)



Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

(C)CAPCOM