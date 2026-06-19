6月22日（月）クルージングファンミーティングを実施！韓国の人気俳優チェ・ジニョク出演の人気作『ゾンビ探偵』、『ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-』など人気韓国ドラマを期間限定で全話無料配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月22日（月）に大阪発の特別ツアー「ファンミーティングクルーズ」を実施する韓国の人気俳優チェ・ジニョクの主演・出演作『ゾンビ探偵』、『ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-』ら計6作品を期間限定で全話無料配信中です。

◆『大丈夫、パパの娘だから』

チェ・ジニョクドラマ初主演作！家族の絆を描く感動ストーリー

わがまま放題に育ったお嬢様のチェリョン（ムン・チェウォン）が、父親が病に倒れたことで自ら人生を切り開いていく姿を描いた作品です。過酷な逆境に立ち向かいながら、周囲の人々に支えられて本当の幸せを見つけていく家族愛の温かさが伝わるストーリーとなっています。チェ・ジニョクはチェ・ヒョッキ役を熱演しており、本作が彼のドラマ初主演作となった記念すべき作品です。

◆『ゾンビ探偵』

チェ・ジニョクが人間界に溶け込んで生きる“新型ゾンビ”を熱演！笑えて切ない斬新なゾンビドラマ

不法投棄されたゴミ山の中でゾンビとして目を覚ました男が、人間になりすまして探偵キム・ムヨン（チェ・ジニョク）として生きていく決意をする波乱万丈な日々を、コミカルかつ切なく描いた作品です。重厚感あるドラマでの活躍が多かったチェ・ジニョクが、セクシーなイケメンゾンビ役に挑戦し、演技の新境地を開拓した自信作となっています。ゾンビ目線から見た世の中を描き出し、「2020 KBS芸能大賞」でベストチャレンジ賞を受賞したミステリー作品としての完成度も秀逸な本作をお楽しみください。

◆『ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-』

キム・ミョンス(INFINITE/エル)＆チェ・ジニョク主演！高卒会計士が正義を実現していくヒューマンオフィスドラマ

会計法人の組織的な腐敗や不正を暴いていくヒューマンオフィスドラマです。チェ・ジニョクは、テイル会計法人の副社長の一人息子であり、すべてが完璧なハン・スンジョ役を好演しています。復讐を果たすべく入社してきた高卒会計士チャン・ホウとの関わりや、彼らの繰り広げるドラマチックな展開にご注目ください。

◆『皇后の品格』

架空の王室を舞台に描かれるスリリングな愛憎劇

もしも韓国に王室制度が残っていたら…という奇想天外な設定で、優美な王室の裏で渦巻く陰謀や権力闘争を描いた社会派サスペンスドラマです。チェ・ジニョクは、容姿と名前を変えて王室警護員となり、皇帝から絶大な信頼を受けるウビン役を演じています。ヒロインをさりげなくサポートして胸キュンさせる一方で、最愛の母を失った悲しみや怒りを爆発させた熱演に胸を打たれること間違いなしです。

◆『運命のように君を愛してる』

チャン・ヒョク＆チャン・ナラ主演！一夜のハプニングから始まる笑いと涙とトキメキにあふれたラブコメディ

短命の家系のため結婚を急かされるCEOイ・ゴン（チャン・ヒョク）と、頼まれごとを断れないお人好しの平凡な会社員ミヨン（チャン・ナラ）が、ある策略により一夜を共にしてしまうことから始まるラブコメディです。チェ・ジニョクは、ヒロインの価値を見いだし、側で優しく支え続ける若き天才デザイナー役を魅力的に演じています。

◆『相続者たち』

イ・ミンホ＆パク・シネ主演！逃れられない宿命を背負った若き相続者たちのダークな激情ハイティーンロマンス

名門私立貴族学校“帝国高校”を舞台に、財閥家の相続者たちの葛藤や恋愛を描いた青春ロマンスドラマです。チェ・ジニョクは、主人公キム・タンの異母兄であり、帝国グループ社長のキム・ウォン役を演じています。冷たい金属のような人間になることを決意し、熾烈な権力争いの中で生き抜こうとする彼の孤高な姿が物語に深みを与えています。

■韓国ドラマを大画面で見よう！テレビでABEMAを見る方法は動画をチェック！

URL：https://youtu.be/040POqRxnj8?si=dDBZjcWhhrdJ6jfz

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■ABEMA チェ・ジニョク出演作 期間限定全話無料配信概要

▼2026年6月15日（月）～2026年6月25日（木）まで全話無料配信

『相続者たち』

配信ページURL：https://abema.go.link/iTsQs

『運命のように君を愛してる』

配信ページURL：https://abema.go.link/b3g87

『ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-』

配信ページURL：https://abema.go.link/aR3vu

『ゾンビ探偵』

配信ページURL：https://abema.go.link/7UXRK

『大丈夫!パパの娘だから』

配信ページURL：https://abema.go.link/cRc0r

『皇后の品格』

配信ページURL：https://abema.go.link/3QX1q

※作品や無料配信期間は予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

「ABEMA」は200作品以上が全話無料。その他無料配信中の韓国ドラマはこちら

URL（https://abema.tv/video/genre/asia）

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送やABEMA10周年無料大感謝祭など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/