2026年6月27日（土）「KANAGAWA ローカル酒 FESTIVAL 2026」日本酒イベントにて提供の銘柄決定!!

株式会社JR横浜湘南シティクリエイト

6月27日（土）にラスカ茅ヶ崎6階ホールにて開催する「KANAGAWAローカル酒FESTIVAL」で提供する銘柄をご案内します。

※銘柄によってチケット枚数が異なります。

※お酒は、1杯約50mlでの提供となります。当日お配りするオリジナルおちょこをご使用ください。

※本イベントは、事前チケット購入制です。

おかげさまでチケットは大変ご好評をいただき、予定枚数に達しました。当日券の販売はございませんので、あらかじめご了承ください。

ペアリングフードのご紹介 ～神奈川の地酒を、もっと気軽に楽しめる食体験を。～

参加者全員へご提供する特製プレート『神奈川おつまみ3種盛り』

神奈川の食材を活かした特製おつまみプレートです。軽い口当たりで、様々な日本酒との相性を楽しんでいただけます。

（左）出汁巻きたまご “湘南シラス”のみぞれ餡

優しい味わいの出汁巻きに、神奈川を代表する湘南シラスと大根おろし・白だしを合わせた特製みぞれ餡をかけました

（中央）ゴーダチーズの“いいち味噌”漬け

小田原の「いいち味噌」にゴーダチーズを漬け込みました。

濃厚な旨味が、お酒をさらに進ませます。

（右）”濱の八百屋” 手作り無添加ぬか漬け

地元の新鮮な野菜を使用した、日本酒の味わいをリセットし引き立てる一品です。

もっと食事と日本酒を楽しみたい方へ 有料フードをご用意！

より日本酒を楽しんでいただくために、追加フード・スナックを用意しました。

【ワンコインフード】

（左） 三崎マグロの漬け 500円

名物・三崎マグロの美味しさを、シンプルに漬けで。

（中央）横浜めんたいポテトサラダ 500円

ピリ辛明太子がアクセントの、おつまみポテサラ。

（右） 小田原梅の豚角煮 500円

ジューシーな角煮を、小田原梅の爽やかな酸味とともに。

【スナック】

【神奈川ローカルスナック】- 2416MARKET -

・横浜ナポリタン 350円

・横濱ビア柿 350円

・横浜胡麻担担 350円

・横濱塩ダレ 350円

・スモークピー柿 350円

・葉山牛ポテトチップス 600円

・湘南しらす醤油ポテトチップス 600円

・美豚ハマジャーキー 600円

※数に限りがございます。

ご自宅でも日本酒を楽しみたい方のために

当日試飲された一部の銘柄および当社が企画・販売しているオール神奈川で制作した「オリジナルラベル日本酒缶」も販売します。

第３弾オリジナルラベル日本酒缶は、2026年7月1日にECサイト「伊湘箱（いしょうばこ）」にて販売開始のところ、当イベント参加者限定で先行販売をいたします。

蔵元の顔をモチーフにしたポップなオリジナルラベル缶です。

商品：「第3弾オリジナルラベル日本酒缶」

一合缶3本セット

（箱根山・残草蓬莱・丹澤山）

金額： 2,400円（税込）

※イベントでは100セット限定販売となります。