2026年6月27日（土）「KANAGAWA ローカル酒 FESTIVAL 2026」日本酒イベントにて提供の銘柄決定!!

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株式会社JR横浜湘南シティクリエイト

6月27日（土）にラスカ茅ヶ崎6階ホールにて開催する「KANAGAWAローカル酒FESTIVAL」で提供する銘柄をご案内します。


※銘柄によってチケット枚数が異なります。


※お酒は、1杯約50mlでの提供となります。当日お配りするオリジナルおちょこをご使用ください。


※本イベントは、事前チケット購入制です。


おかげさまでチケットは大変ご好評をいただき、予定枚数に達しました。当日券の販売はございませんので、あらかじめご了承ください。




ペアリングフードのご紹介　～神奈川の地酒を、もっと気軽に楽しめる食体験を。～

参加者全員へご提供する特製プレート『神奈川おつまみ3種盛り』



神奈川の食材を活かした特製おつまみプレートです。軽い口当たりで、様々な日本酒との相性を楽しんでいただけます。

（左）出汁巻きたまご “湘南シラス”のみぞれ餡


優しい味わいの出汁巻きに、神奈川を代表する湘南シラスと大根おろし・白だしを合わせた特製みぞれ餡をかけました


（中央）ゴーダチーズの“いいち味噌”漬け


小田原の「いいち味噌」にゴーダチーズを漬け込みました。


濃厚な旨味が、お酒をさらに進ませます。


（右）”濱の八百屋” 手作り無添加ぬか漬け


地元の新鮮な野菜を使用した、日本酒の味わいをリセットし引き立てる一品です。


もっと食事と日本酒を楽しみたい方へ　有料フードをご用意！

より日本酒を楽しんでいただくために、追加フード・スナックを用意しました。




【ワンコインフード】


（左）　三崎マグロの漬け　500円


　　　　名物・三崎マグロの美味しさを、シンプルに漬けで。


（中央）横浜めんたいポテトサラダ　500円


　　　　ピリ辛明太子がアクセントの、おつまみポテサラ。


（右）　小田原梅の豚角煮　500円


　　　　ジューシーな角煮を、小田原梅の爽やかな酸味とともに。



【スナック】


【神奈川ローカルスナック】- 2416MARKET -


・横浜ナポリタン　350円


・横濱ビア柿　350円


・横浜胡麻担担　350円


・横濱塩ダレ　350円


・スモークピー柿　350円


・葉山牛ポテトチップス　600円


・湘南しらす醤油ポテトチップス　600円


・美豚ハマジャーキー 　600円



※数に限りがございます。


ご自宅でも日本酒を楽しみたい方のために

当日試飲された一部の銘柄および当社が企画・販売しているオール神奈川で制作した「オリジナルラベル日本酒缶」も販売します。


第３弾オリジナルラベル日本酒缶は、2026年7月1日にECサイト「伊湘箱（いしょうばこ）」にて販売開始のところ、当イベント参加者限定で先行販売をいたします。



蔵元の顔をモチーフにしたポップなオリジナルラベル缶です。

商品：「第3弾オリジナルラベル日本酒缶」


　　　　一合缶3本セット


　　　（箱根山・残草蓬莱・丹澤山）


金額：　2,400円（税込）


※イベントでは100セット限定販売となります。