ライオンハート、ブランド創設30周年。「変化に挑み、誇りをつなぐ」を掲げ、ブランド体験を再構築

株式会社ライオンハート

株式会社ライオンハート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 匡史、宇田 淳）が展開するアクセサリーブランド「LION HEART」は、2026年にブランド創設30周年を迎えました。

1996年、海外デザイナーによる作品を紹介するセレクトショップとしてスタートしたライオンハートは、オリジナルブランドへの進化、店舗展開、EC事業の拡大、そして2020年にはジェンダーレスアクセサリーブランド「LHME（エルエイチエムイー）」を立ち上げるなど、時代とともに変化を重ねながら成長を続けてきました。

ブランド創業から30年を迎える今、ライオンハートは新たな理念「変化に挑み、誇りをつなぐ。」を掲げ、ブランド体験全体の刷新を実施いたします。

パッケージデザインのリニューアル、コーポレートサイトおよび公式オンラインストアの刷新、さらに30周年限定ジュエリーの展開を通じて、次の30年に向けた新たな一歩を踏み出します。

30年の歩みと、これからの挑戦

ライオンハートは1996年の創業以来、「アクセサリーを通じて、自分らしさと信頼を形にする」という想いのもと、多くのお客様とともに歩んできました。

私たちは単にアクセサリーを販売する企業ではなく、アクセサリーを通じて価値観や文化を届ける存在でありたいと考えています。

時代やライフスタイルが変化する中でも、自分らしさを大切にしたいという想いは変わりません。

だからこそ私たちは、変化を恐れるのではなく楽しみながら、新しい価値を生み出し続けます。

セレクトからクリエイションへ。

販売からカルチャーの発信へ。

ライオンハートはこれからも、アクセサリーを通じて誇りを生み、つなぎ続けていきます。

ブランドの思想を形にする、新パッケージデザイン

30周年を機に、ブランドパッケージをリニューアルいたしました。

新パッケージは、ライオンハートが大切にしてきた「誇り」と「挑戦」の精神を現代的に再解釈し、より洗練されたブランド体験を提供するために開発されました。

商品を手に取る瞬間からブランドの世界観を感じていただけるよう、細部にまでこだわったデザインへと刷新しています。

※パッケージ開発の背景や制作プロセスについては、下記インタビュー記事でもご紹介いただいています。

【掲載記事URL】

https://memoco.jp/articles/5661

コーポレートサイトを全面リニューアル

ブランド創設30周年に合わせて、コーポレートサイトをリニューアルいたしました。

コーポレートサイト

https://lion-heart.co.jp/

新サイトでは、ブランドの歴史や理念、企業としての考え方をより深くお伝えできる構成へと刷新。

PHILOSOPHY、MISSION、VISION、VALUESといった企業理念に加え、創業から現在に至るまでの歩みを紹介するHISTORYコンテンツを新設し、ライオンハートの価値観や未来への展望を発信しています。

公式オンラインストアをリニューアル

ブランドの世界観をより快適に体験していただくため、公式オンラインストアもリニューアルいたしました。

LION HEART STORE

https://lionheart-store.com/

商品情報の視認性向上や導線設計の見直しを行い、より快適にお買い物を楽しんでいただける環境を整備。

ブランドの魅力をより身近に感じていただけるオンラインストアを目指し、継続的な改善を進めてまいります。

新ブランド「EMUNE（エミュネ）」をローンチ

ライオンハートは30周年の節目となる2026年7月1日（水）12:00、新たなジュエリーブランド「EMUNE（エミュネ）」をZOZOTOWNにてローンチいたします。

EMUNEは、「Emotion（感情）」と「Nuance（ニュアンス）」という2つの言葉に込めた想いから生まれました。

強さとやわらかさ。

フェミニンとモード。

私たちの心は、いつだってそのあいだで揺れ動いています。

白か黒かでは割り切れない、曖昧で、だからこそ美しい感情の機微。

EMUNEは、そんな“感情のニュアンス”を身にまとうためのジュエリーブランドとして誕生しました。

凛としたい日も、しなやかでありたい日も。

その日の気分や装い、心の状態に寄り添いながら、日常に自然と溶け込むデザインを提案します。

ブランド創設30周年という節目に、新たな価値観と表現を届けるブランドとして、株式会社ライオンハートの新たな挑戦のひとつとなります。

【EMUNE ZOZOTOWN】

※2026年7月1日（水）12:00公開予定

30周年限定ジュエリーを発売予定

ブランド創設30周年を記念し、限定ジュエリーの展開を予定しています。

ブランドの歴史と理念を表現した特別仕様のアイテムとして企画を進めており、詳細については後日発表いたします。

※受注開始は2026年8月頃を予定しています。

LION HEARTについて

1996年創業。

海外デザイナーの作品を紹介するセレクトショップとしてスタートし、その後オリジナルアクセサリーブランドへと進化。

株式会社ライオンハートは「変化に挑み、誇りをつなぐ。」を理念に掲げ、アクセサリーを通じて自分らしさと信頼を形にするブランドとして、新たな価値創造に挑戦し続けています。

取扱店舗

・LION HEART STORE

https://lionheart-store.com/

・LION HEART 新宿マルイメン店

〒160-0022 東京都新宿区新宿5－16－4 マルイメン1階

TEL：03-6380-1833

・LION HEART 阪急メンズ大阪店

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10 メンズ館 5階

TEL：06-4709-0159

会社概要・お問い合わせ

商号：株式会社ライオンハート

代表者：代表取締役 橋本 匡史、宇田 淳

所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町2-13 林五ビル4階

事業内容：アクセサリーの製造・販売

URL：https://lion-heart.co.jp/

取材・お問い合わせ先：株式会社ライオンハート

担当窓口：宇田 淳

TEL：03-6384-1873