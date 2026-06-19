各務原の「ブルーベリーファーム MAUVE」、″農家のかき氷屋さん″が6月22日(月)夏季スタート

株式会社cocon

かき氷ブランドのプロデュースを手がける 株式会社cocon（所在地：愛知県名古屋市中区）は、ブルーベリー農園併設の「ブルーベリーファーム MAUVE」（運営：MAUVE／岐阜県各務原市神置町2-2-3）にて、2026年6月22日(月)より、夏季限定の"農家のかき氷屋さん"をスタートします。提供は8月末までを予定。

すぐ隣の自社農園で育てた完熟ブルーベリーを主役に、同じ各務原の生産者 灯 フルーツパーク(https://www.instagram.com/akari.fruits.park/)が育てる旬のフルーツ、そして各務原産・農薬不使用で皮ごと食べられる「信長バナナ(https://nobunagabanana.com/)」を使用。"農家がつくるかき氷"だからこそ叶う、素材まるごとの一杯を、ブルーベリー畑を望むテラス席で味わえます。

農園のすぐ隣で、果実を、そのままかき氷に

MAUVEは、ブルーベリー農園に併設したカフェです。目の前に広がるのは、収穫を待つブルーベリーの畑。「農家のかき氷屋さん」は、その農園が育てた果実と、各務原の生産者がつくる旬のフルーツを主役にした、夏季限定のかき氷シリーズです。

ふんわりと削った氷に、自家製のソースとたっぷりの果実。果物を一番おいしいタイミングで届けられるのは、つくり手のすぐ隣に畑があるからこそ。"農家のかき氷屋さん"という名前には、その距離の近さと、素材への誇りを込めています。

今夏はこの5種類からスタート

各務原の恵みでつくる ── 地元フルーツとのつながり

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145315/table/13_1_09397be1183b3f79b60b25e428bd03a6.jpg?v=202606191151 ]BLUEBERRYBLUEBERRY CUSTARD PIEBANANASTRAWBERRYORANGE

◎ 自社農園のブルーベリー

カフェに併設するブルーベリー農園で育てた完熟ブルーベリーを使用。収穫したての風味を、もっともおいしい状態でかき氷に仕立てます。

◎ 各務原のフルーツとのコラボレーション

同じ各務原のフルーツパーク「灯-あかり-」をはじめ、地元の生産者と連携。これからの季節に旬を迎える果実も、その時々でかき氷に取り入れていく予定です。各務原で育つ果実が一軒のかき氷屋に集まる、地域ならではの一杯を目指します。

各務原産「信長バナナ」

バナナフレーバーには、各務原で栽培される「信長バナナ」を使用。栽培時に農薬を使わず皮ごと食べられるのが特長で、糖度は23～26度と高く、まろやかな甘みが楽しめます。岐阜大学・三重大学との産学連携による研究のもと、岐阜の地で育てられる国産・地元産のバナナです。

公式HP https://nobunagabanana.com/

各務原「灯-あかり-フルーツパーク」と連携。各務原の大地が育てた、季節ごとの果実を。

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/akari.fruits.park/

ブルーベリー畑を望むテラスで

店内は、木の温もりとコンクリートを合わせた落ち着いた空間。大きな窓の外には、ブルーベリーの畑が広がります。風を感じるウッドテラス席もあり、農園の景色を眺めながら、ゆっくりとかき氷を味わえます。

店舗概要

ブルーベリーファーム MAUVE 外観[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145315/table/13_2_6f0da4db445f47cfd5e24cbecac6fe26.jpg?v=202606191151 ]

株式会社coconについて

・会社名 株式会社cocon

・事業内容 かき氷をはじめとする飲食ブランドのプロデュース

・所在地 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 デザインセンタービル 7F

・URL https://co-con.jp/

本件に関するお問い合わせ

ブルーベリーファーム MAUVE

TEL：090-9934-3547 MAIL：bbmauve.gifu@gmail.com

広報担当宛