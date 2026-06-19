【JWマリオット・ホテル奈良】世界最古のシャンパーニュメゾン「ルイナール」の世界を堪能する一夜限りのフレンチディナー開催

マリオット・インターナショナル

JWマリオット・ホテル奈良（奈良県奈良市三条大路1丁目1-1、総支配人：藤崎誠吾）は、2026年7月23日（木）、1729年創業の世界最古のシャンパーニュメゾン「Ruinart（ルイナール）」のブランドアンバサダー、ティモシー・ベック氏を迎え、シャンパーニュと美食のマリアージュを堪能する一夜限りのフレンチディナー「～Ruinartとともに味わう、唯一無二の夜～」を開催いたします。

約300年の歴史を誇るルイナールは、シャルドネの魅力を引き出したエレガントなスタイルで世界中の美食家たちを魅了し続けています。当日はブランドアンバサダーのティモシー・ベック氏が来場し、ルイナールの歴史や哲学、それぞれのシャンパーニュの個性についてご紹介。世界最古のシャンパーニュメゾンの世界観を、グラスを傾けながらお楽しみいただけます。

お料理は、大和野菜や奈良県産のハーブなど地元の恵みを取り入れた全7品の特別コース。アミューズからデザートまで、イベントテーマである「白」をモチーフに表現した一皿一皿が、ルイナールの繊細でエレガントな味わいと響き合います。新鮮な海の幸など旬の厳選食材を使用し、シャンパーニュとの調和を追求した特別なフランス料理をご堪能いただけます。

シャンパーニュは、ルイナールの代名詞でもある「ルイナール ブラン・ド・ブラン」をはじめ、マグナムボトルでご提供する特別な一杯、気候変動を好適に捉えた話題の限定キュヴェ「ルイナール ブラン・サンギュリエ エディション19」、プレステージキュヴェ「ドン・ルイナール 2009」の4種のシャンパーニュをご用意。料理に合わせて楽しむペアリングコースのほか、ウェルカムシャンパーニュ「ルイナール ブラン・ド・ブラン」が付いたコースもお選びいただけます。

また、ルイナールを象徴するシャルドネの「白」にちなみ、ドレスコードを「Something White」とし、お洋服やアクセサリーなど、どこかに白を取り入れてご参加いただくことで、会場全体がルイナールの世界観に包まれる華やかなひとときを演出いたします。

シャンパーニュと美食、そして歴史あるメゾンのストーリーに浸る一夜限りの特別な体験を、ぜひJWマリオット・ホテル奈良でお愉しみください。

「～Ruinartとともに味わう、唯一無二の夜～」概要

期間：2026年7月23日（木）

時間：18:30～

料金：

■ウェルカムシャンパン付きコース 22,770円（税・サ込）

※「ルイナール ブラン・ド・ブラン」1杯が含まれるプラン

■シャンパンペアリング付きコース 30,360円（税・サ込）

※各料理に合わせて4種のシャンパーニュをお楽しみいただけるフルペアリングプラン

■お食事のみのコース 17,710円（税・サ込）

※お車でお越しのお客様やアルコールを召し上がらないお客様向けのプラン

会場：JWマリオット・ホテル奈良1階「シルクロードダイニング」

シャンパーニュラインナップ：

・ルイナール ブラン・ド・ブラン

・ルイナール ブラン・ド・ブラン マグナム

・ルイナール ブラン・サンギュリエ エディション19

・ドン・ルイナール2009

予約：

【ウェルカムシャンパン付きコース／シャンパンペアリング付きコース】

https://www.tablecheck.com/ja/jw-marriott-hotel-nara-silk-road-dining/reserve/experiences?menu_lists=6a0ab889b487e0c9d017a138

【お食事のみコース】

https://www.tablecheck.com/ja/jw-marriott-hotel-nara-silk-road-dining/reserve/experience/6a2a115dde0daca18f53d857

Ruinart（ルイナール）について

1729年に創業したRuinart（ルイナール）は、世界最古のシャンパーニュメゾンとして知られています。シャルドネを主体としたエレガントで繊細なスタイルを特徴とし、長年にわたりフランス国内外の美食家やソムリエから高い評価を獲得してきました。近年はシャンパーニュ地方の環境保全や生物多様性への取り組みにも積極的に取り組み、サステナビリティを重視するメゾンとしても注目されています。今回提供する「ルイナール ブラン・サンギュリエ エディション19」は、気候変動によるブドウの成熟度の変化に着目し、シャルドネの新たな表現を探求した限定キュヴェです。

JWマリオット・ホテル奈良について

JWマリオット・ホテル奈良は、奈良県で初となるインターナショナルブランドのラグジュアリーホテルとして誕生しました。16室のスイートを含む158室の客室には天然素材を多く用い居心地の良さと安らぎを演出しています。また、館内のオールデイダイニング「シルクロード ダイニング」、鉄板焼、寿司、会席からなる日本料理「校倉」では、奈良県産の食材を始めとした全国からの選りすぐりの食材をお楽しみいただけます。ロビーラウンジ・バー「フライング スタッグ」では、本格的なアフタヌーンティーを提供する一方、経験豊富なバーテンダーによるカクテルやウィスキーなどもお楽しみいただけます。また、館内には、24時間ご利用いただけるフィットネスセンター、屋内スイミングプールのほかマッサージ、ジャグジー、フェイシャルトリートメントを体験頂けるスパ（ペアルーム1室を含む4室のトリートメントルーム、サウナ、スチームルームなど）を併設しており、リラックスした時間をお過ごしいただけます。また、様々な用途にご利用いただけるボールルームと4つのマルチレイアウトのミーティングルームを備えており、ご要望に合わせたイベントやウェディングなど特別な行事等にご利用頂けます。JWマリオット・ホテル奈良に関する詳細は、 http://jwmarriott-nara.jpよりご覧いただけます。(http://jwmarriott-nara.jp%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

JWマリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつです。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受け、ゲストが心と身体の調和を取り戻し、より豊かな体験を得られるよう設計された“安息の地”を世界各地で提供しています。現在、30を超える国と地域に100軒以上のホテルを展開しており、洗練されたマインドフルな旅行者に向けた上質な体験を提供しています。JWマリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。