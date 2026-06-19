セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『賃上げ時代の報酬水準の見直し方― 自社の給与水準を“感覚”ではなくデータで判断する ―』セミナーを2026年7月22日（水）13:00～13:35に開催することをお知らせいたします。

概要



物価上昇や人材獲得競争の激化を背景に賃上げの流れは進む一方で、「自社の報酬水準は本当に低いのか」「どこまで上げるべきか」「どのように引き上げるべきか」と悩む企業が増えています。

本セミナーでは、市場全体の賃上げトレンドと採用環境の変化を踏まえたうえで、市場水準との比較を行い、自社の報酬水準を“感覚ではなくデータで”把握するための考え方を解説します。さらに、人件費に大きな余裕がない場合も想定しつつ、基本給や年収を引き上げるために現実的に取り得る方法を整理してお伝えします。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202607221/

プログラム



1. 企業を取り巻く強変化

・ 市場全体の賃上げの流れと採用環境の変化

・ 報酬水準引き上げによる効果と影響



2. 自社の報酬水準の分析

・ 公的統計データを活用した市場水準との比較

・ 採用ベンチマーク企業との個別比較



3. 報酬引き上げに向けた対応施策

・ 報酬ポリシーの整理

・ 基本給を底上げするための報酬構造の見直し

・ 個人の成果・貢献に応じて年収にメリハリをつける等級・評価制度の見直し

・ 非金銭報酬の拡充



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年7月22日（水）13:00～13:35

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202607221/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

西村 悠佑

神戸大学在学中より、セレクションアンドバリエーションにてアソシエイトとして2年間の長期インターンを経て参画。入社後は、経営環境及び企業分析を数多く手掛けながら、人事制度設計や採用支援プロジェクトに取り組んでいる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/