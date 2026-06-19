「PeopleX AIロープレ」、AI評価モデル「Assessment AI for ロープレ」を大型アップデート

株式会社PeopleX

総合型AIカンパニーとして人事領域・営業領域の課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」について、AI評価モデルのアップデートを行ったことをお知らせいたします。評価対象を音声・表情・動作にも拡大し、コミュニケーション全体の評価を行うことが可能となりました。

概要

「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。人と話しているかのような自然な対話で、営業や接客、マネジメントなど、実際の場面を想定した実践的なトレーニングを積むことが可能です。

ロープレの実施後は、AIが公平な評価を行い、知識・技能の習得状況を正確に可視化します。この評価において、本サービスは自社開発によるAI評価モデル「Assessment AI」を基盤に据え、ロープレに特有の機能を付加する形で「Assessment AI for ロープレ」として開発を行っています。この度、このAI評価モデルについてアップデートを行い、以下の点を実現しました。

- 声の速さや抑揚、間といった音声も評価対象に- 表情や動作も評価対象となり、場面に適した振る舞いができているかが評価可能に

具体的な評価項目は以下のとおりです。

- 聞き取りやすさ：話す速度・滑舌・間の取り方が適切で、聞き取りやすいか- 抑揚・リズム：話し方に抑揚や間があり、重要なポイントが自然に強調されているか- ノイズの少なさ（フィラー・詰まり）：フィラーや言い淀みが少なく、スムーズに会話が進行しているか- 感情適合性：状況や相手の感情に応じて、声のトーンや表情が適切に調整されているか- 対人印象：相手に明るさ、誠実さ・落ち着き・信頼感を与えられているか（笑顔、声のトーン）評価レポートのサンプル画像

これにより、発言内容のみならず、設定場面に応じたコミュニケーションをとれているか否かの総合的な評価が可能となり、より本質を捉えた形で到達点や改善点を把握できるようになりました。接客や営業など、総合的なコミュニケーション力が求められる場面に対応した能力向上に貢献します。

今後とも、人材育成・能力開発の効果の最大化に貢献できるよう、各種機能向上を進めてまいります。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当としての商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当としての商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp