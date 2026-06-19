プラスゼロ、レックが発表した新ブランド「AI Charmy（アイチャーミー）」にAI対話技術開発で協力

株式会社 pluszero

株式会社pluszero（本社：東京都世田谷区、以下「プラスゼロ」）は、レック株式会社（本社：東京都中央区、以下「レック」）が発表した「推しと、暮らせる。」をコンセプトに、公式IPと会話できるおしゃべりAIキャラクター及び関連サービスを提供する新ブランドである「AI Charmy（アイチャーミー）」において自然な対話と高度なキャラクター再現を支えるAI対話技術の開発に協力しています。

「AI Charmy」は、AIキャラクター本体（おしゃべりぬいぐるみ）の販売という「モノ」と、AI会話のサブスクリプションサービス、コンテンツ・関連グッズの販売という「コト」を組み合わせ、これまでにない新しいコミュニケーション体験をお届けします。ハード・サブスクリプション・コンテンツを組み合わせた継続性のあるサービスモデルを想定しています。

■「AI Charmy」の特長

・IPのパワー：IPを前面に出した商品設計により、「推し」との会話を通じて、お客様だけの特別な関係性を実現します。

・リーズナブル：キャラクター本体を手に取りやすい価格で提供し、誰もが「推し」と暮らせる環境を目指します。

・テクノロジー：プラスゼロが開発協力する対話技術により、自然な対話と高度なキャラクター再現を支えています。キャラクターの世界観を保持しつつ、過去の会話を踏まえた親密なコミュニケーションと、安心してご利用いただける品質・セキュリティの確保を支援します。

■ 第1弾サービスについて

「AI Charmy」は、第1弾サービスについて、2026年12月の提供開始が予定されています。第1弾サービスの詳細については、レックのニュースリリースをご参照ください。

ニュースリリース

・https://www.lecinc.co.jp/news/detail/new_20260616_2

・https://www.lecinc.co.jp/news/detail/new_20260616_1

■ 今後の展開

「AI Charmy」は、共通の基盤の上に多彩なキャラクターを展開していく構想です。あわせて、EC・一般流通・法人向け（BtoB）など多様な販路を通じてお客様にお届けするとともに、将来的には多言語対応による海外展開も視野に、世代や言語の枠を超えた体験へと広げることを目指しています。プラスゼロは今後も、AI対話技術をはじめとする技術開発への協力を通じて、「AI Charmy」が目指す、公式IPと話せる新たなAIコミュニケーション体験の創出を支援してまいります。

■ プラスゼロ会社概要

社名：株式会社 pluszero（プラスゼロ）

所在地：東京都世田谷区北沢2-6-10 仙田ビル4F

代表者名：小代 義行／森 遼太

事業内容：自然言語処理技術を中心としたAIソリューションの開発・提供、生成AI導入支援、R&D事業など

URL：https://plus-zero.co.jp

■ レック会社概要

社名：レック株式会社

所在地：東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表者：青木 光男

事業内容：日用品の企画・製造・販売

URL：https://www.lecinc.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社pluszero コーポレート推進本部

E-mail：info@plus-zero.co.jp