旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割の販売を開始

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年7月以降の発券分より航空各社の燃油サーチャージが値上げ予定であることを受け、燃油サーチャージ値上げ前の予約を後押しする、おトクな駆け込み割を販売します。

アジアからハワイまで人気エリアのツアーを厳選しました。旅行費用が上昇する前に、おトクに海外旅行を予約できるようラインナップしています。燃油サーチャージの値上がりが予定されている今、ぜひこの機会にご予約ください。

◆燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

■ 「燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割」販売の背景

4月にも実施し、多くの反響をいただいた「燃油アップまえの駆け込み割」ですが、国際情勢の影響により7月からもさらなる大幅値上げが予定されていることを受け、駆け込み割の開催を決定いたしました。燃油サーチャージは航空券価格に影響する重要な要素のひとつであり、値上げ後は今夏、シルバーウィークの海外旅行費用の上昇が見込まれています。

そこでNEWTでは、7月18日 (土) 11:59までの期間限定で、燃油サーチャージ引き上げ予定のツアーをおトクな駆け込み価格で販売いたします。手軽に行けるアジアから、リゾート地まで、日本人に人気のエリアを中心に厳選しました。

＜燃油サーチャージ値上げの背景＞

中東情勢の緊張を背景に、原油価格が上昇しています。原油から精製されるジェット燃料の価格も高騰しており、航空会社各社は運航コストの上昇を受けて燃油サーチャージの引き上げを予定しています。

■ 燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割の概要

販売期間：7月18日（土）11:59まで ※予告なく終了する可能性があります

対象商品：燃油サーチャージ引き上げ予定の海外ツアー

対象エリア：アジア、ハワイ（ホノルル）、オーストラリア など

主な内容

・燃油サーチャージ値上げ前の駆け込み価格で予約可能

・人気エリアを中心に厳選

・夏休み・シルバーウィークの旅行をおトクに予約できる機会

・数量限定／先着順で販売予定

◆燃油アップまえの今がチャンス！おトクな駆け込み割：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

■ 「夏旅チャンス、本番！NEWTメガサマーセール 第2弾」も開催！セールを活用して旅行をかしこく予約

旅行アプリ『NEWT（ニュート）』では、「夏旅チャンス、本番！NEWTメガサマーセール 第2弾」を開催。昨今の燃油サーチャージ高騰により海外旅行へのハードルが高まる中、本セールでは燃油代込みで「航空券＋ホテル」がセットになった充実のツアーをご用意しました。本セールでは、韓国14,800円～、台湾24,800円～、セブ39,800円～、ハワイ（ホノルル）109,800円～など、夏休みの旅行に最適な人気エリアを、おトクな価格で販売いたします。





開催期間：2026年6月20日 (土) 12:00 ~ 2026年7月18日 (土) 11:59

主なセール内容

・韓国 : 14,800円～ （税・燃油込）

・台湾 : 24,800円～ （税・燃油込）

・セブ : 39,800円～ （税・燃油込）

・ハワイ （ホノルル） : 109,800円～ （税・燃油込）

そのほかラインナップ

・現地体験つきツアー：象乗り体験などさらに現地の魅力を味わえるオプ

ションつきのツアー

・ラグジュアリーツアー：ビジネスクラスやプレミアムエコノミーで移動時

間をより快適にお過ごしいただけるツアー

たびガチャ

・海外・国内旅行に使える総額7億円分ポイント山分け！

・まわせる回数：期間中1回

（結果画面からシェアするともう1回まわせます。）

・賞品内容：最大50,000円分のポイントが当たる



クーポン

・期間中いつでもつかえるツアー・ホテル8％OFFクーポン

・毎週土日はNEWTの日！海外ツアー最大50％OFF先着クーポン配布



LINE友だち追加キャンペーン

・事前告知期間の6/15(月) 12:00 ~ 6/20 (土) 11:59に友だち追加いただけた方限定

・LINE友だち追加で海外ツアーにつかえる1万円OFFクーポンをプレゼント

◆夏旅チャンス、本番！NEWTメガサマーセール 第2弾の詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr(https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr)

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

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