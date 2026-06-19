【採用強化】AI AgentのGROWTH VERSE、組織拡大に伴い社員の「リアル」を紐解くインタビュー連載を開始！本日第一弾を公開

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）は、採用強化を目的として、社内のカルチャーやメンバーの多様なバックグラウンドを発信する連続社員インタビューを掲載するnoteのマガジン「GROWTH VERSEの中の人たち」を開始いたしました。

▼noteマガジン「GROWTH VERSEの中の人たち」

https://note.com/growth_verse/m/me27a2094755b

インタビュー連載開始の背景

GROWTH VERSEは、マーケティングAI Agent「AIMSTAR」、人流分析AI Agent「ミセシル」、売上管理AI Agent「Zero」、カスタマーサポートAI Agent「DHK CANVAS」をはじめとするAIプロダクト群を展開し、連続的なM&Aや資金調達を通じて急成長を続けています。組織が急速に拡大・多様化する今、プロダクトの裏側にある「人の魅力」や「どのような想いでAI Agentの未来を創っているのか」を社内外にリアルに伝えるべく、総勢16名におよぶ連続インタビュー企画を始動いたしました。

第一弾として、下記4名のインタビュー記事を公開いたしました。

・代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則

「AIの登場で、今までのキャリアは「白紙」になった。若手こそAIにフルベットせよ」

https://note.com/growth_verse/n/n1af5b24318bc

・代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

「市場のパラダイムシフトを捉え、自ら企業価値を最大化する。次世代の経営人材へ渡す究極の裁量」

https://note.com/growth_verse/n/n599826c361f0

・VP of Technology 稲田 修也

「M&A先の歴史あるシステムをAIネイティブへと「刷新」する。Biz×Techを越境する次世代エンジニアの挑戦」

https://note.com/growth_verse/n/n5d8ba92b08d2

・VP of AI 石井 健資

「「最高のプレイグラウンド」で暴れ回り、組織の「歪み」を成長に変える。カオスを開拓するAI事業の最前線」

https://note.com/growth_verse/n/n6c688142da12

今後の連載予定【順次公開予定】

【ビジネス部門】

・Growth AI Partners / 事業統括

・Growth AI Partners / Lead AI Strategist

・Growth AI Partners / Lead AI Strategist

・Growth AI Partners / AI Strategist

・ミセシル/Zero事業部長

※Growth AI Partnersは、AI OSを提供して企業の変革を推進する部門です。

【Tech部門】

・Technology部 / ミセシル・Zero Product Manager

・Technology部 / AI・機械学習エンジニア 兼 PdM

・Technology部 / AIMSTAR Product Manager

【コーポレート部門】

・CEO室 室長 / PMI・事業成長統括

・CEO室 / PMI・グロース統括

・CEO室 全社戦略 / M&A統括 兼 GROWTH AI Partners Lead AI Strategist

・コーポレート部 経営企画

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai