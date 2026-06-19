【6月19日（金）スタート！】「おそうじ本舗」公式サイトWEB限定で1,100円OFFクーポンを発行！　エアコンクリーニング早割キャンペーンのラストスパート

株式会社HITOWA

生活総合支援サービスを展開する株式会社HITOWAの国内1,803店舗（※1）を展開するハウスクリーニングチェーン「おそうじ本舗」では、公式サイト限定の「WEB限定キャンペーン」を期間限定で実施いたします。

◼︎「WEB限定クーポン」について

おそうじ本舗では、現在、「エアコンクリーニング早割キャンペーン」を6月30日（火）まで実施しています。

このたび、さらにお得にご利用いただける期間限定の「WEB限定クーポン」を発行いたします。

本クーポンは、お見積り合計から1,100円（税込）を割引するもので、エアコンをはじめ全サービスが対象です。

エアコンクリーニングを複数台（2台以上）同時に申し込むと適用される「エアコンクリーニングまとめ割」（※2）や実施中の「エアコンクリーニング早割キャンペーン」と併用することで、大変お得にサービスをご利用いただけます。

本格的な夏を迎える前に気になるエアコンをキレイにしませんか。

■ WEB限定クーポンキャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19127/table/140_1_9ccba9b5f7dcea5a063fca445362ec5e.jpg?v=202606190351 ]

「おそうじ本舗」のエアコンクリーニング早割キャンペーンは6月30日（火）まで。

本格的な夏が来る前にエアコンの準備をご検討なら、お得なラストスパートをお見逃しなく。

「おそうじ本舗」は、今後もさらなる品質向上に努め、お客様に安心と信頼をいただけるハウスクリーニングのサービスをお届けしてまいります。

※1 2025年9月30日現在

※2 「エアコンクリーニングまとめ割」は、通年行っているサービスです。

「おそうじ本舗」公式サイト：https://www.osoujihonpo.com/

ハウスクリーニングに関するお問い合わせ：https://www.osoujihonpo.com/contact/house-cleaning

＜企業情報＞

株式会社HITOWA

所在地： 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

TEL： 03-6632-7700（代）FAX：03-6736-5590

URL： https://www.hitowa.com/

設立： 1997年2月

資本金： 5,000万円

事業内容： フランチャイズ事業（ハウスクリーニング、訪問鍼灸マッサージ、靴・カバンのリペア）、マーケットプレイス事業、給食事業

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 須原 清貴

■カンパニー情報

株式会社HITOWA ライフパートナーカンパニー

所在地： 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

TEL： 03-6632-7701（代）FAX：03-6736-5591

URL： https://www.hitowa.com/life-partner/

事業内容： フランチャイズビジネスサービス（「おそうじ本舗」、「KEiROW」、「靴専科」）の提供およびマーケットプレイス事業「楽ラクーン」

代表者： カンパニー社長 宮崎 洋平