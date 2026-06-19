【世界初】WordPressプラグインを入れるだけでAIボットのアクセスが見える「EdgeShaping Lite」を公開　有償版も同時リリース

mare interno合同会社

mare interno 合同会社（代表：内海賢一、所在地：東京都渋谷区）は、WordPressプラグイン「EdgeShaping Lite」をWordPress.org公式ディレクトリにて無償公開しました。

同時に、詳細分析・REST API連携機能を搭載した有償版「EdgeShaping」の販売も開始しています。当社サイトの実測では、GA4で計測されるアクセス数の約9倍にあたるAIボットのアクセスを観測しており、WordPressサイトを運営する事業者・個人にとって、これまで見えなかったアクセス実態を可視化するツールとなります。

背景：GA4では見えないAIの足跡

ChatGPT、Claude、Perplexityなどの生成AIの普及により、Webサイトへのアクセスはもはや「人間だけ」ではなくなっています。AIボットは日々、あなたのサイトのページを読み、回答の学習データや検索結果の引用元として活用しています。

しかし、Google Analytics 4（GA4）をはじめとする一般的なアクセス解析ツールはJavaScriptベースであるため、JavaScriptを実行しないAIボットのアクセスは計測できません。

「どのAIが、どのページを、いつ読んでいるか」--この情報は、これまで事実上見えていませんでした。

EdgeShaping Liteとは

EdgeShaping LiteはWordPressプラグインとして開発されたAIボット観測ツールです。プラグインを有効化するだけで、AIボットのアクセスをサーバーサイド（PHPレイヤー）で捕捉し、管理画面に可視化します。

WordPress標準環境であればインストールするだけで即座に観測開始。CDNやサーバーログを使用する高度な設定不要です。

AHQGマトリクス：AIと人間のアクセスギャップを可視化

EdgeShaping Liteダッシュボード画面主な機能：- AIボット観測ダッシュボード：どのAIボットがどのページをいつ読んだかを一覧表示- ボット別・ページ別集計：訪問頻度ランキングで傾向を把握- 日付フィルター：期間を絞った分析が可能（過去7日・30日・今月・先月・カスタム）- CSVエクスポート：データをBigQueryやスプレッドシートに活用可能- 67種のAIボット辞書：GPTBot、ClaudeBot、Perplexity、Googlebot、meta-externalagentなど主要AIボットに対応

Google Search Console（GSC）と連携することで、AIボットのアクセスデータと人間の検索クリックデータを掛け合わせた独自フレームワーク「AHQGマトリクス」による分析が可能になります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173313/table/5_1_3cafc60d6e7f31efdbbd3b9a2e95ce64.jpg?v=202606190351 ]AHQGマトリクス

さらに、サイトマップとの照合により以下も可視化します。

技術的特徴

有償版「EdgeShaping」も同時リリース

- Inferred Path：サイトマップに存在しないのにAIが訪問しているURL（AIの推論によるアクセス）- 完全死角：サイトマップに存在するのにAIにも人間にも届いていないページ- WordPress標準環境であればインストールするだけで即座に観測開始。CDNやサーバーログを使用する高度な設定不要- JavaScriptに依存しないサーバーサイド計測によりAIボットを捕捉- データはWordPressのDBに保存。外部送信なし- 保存期間120日・上限10,000行のローリング管理

Lite版の全機能に加え、以下の機能を搭載した有償版も同日より販売を開始しています。

- ボット別×パス別詳細ログ：どのボットがどのページを何回読んだかのクロス集計。CSVエクスポート対応- 用途分類フィルタ：学習専用 / 検索・RAG / ユーザートリガー等12分類での絞り込み- 用途分類別サマリー：分類ごとの訪問数・構成比・ボット種別数を集計- REST API（/logsエンドポイント）：観測ログを外部から取得可能。BigQuery・Looker Studio・MCPサーバー連携の基盤として利用可能

Lite版のデータはそのまま引き継がれます。

なお、Shopify向けEdgeShapingについても開発を予定しています。

価格： 買い切り9,800円 ＋ 年間更新4,800円/年

購入ページ： https://mareinterno.com/blog/product/edgeshaping-log-insight-wp/

EdgeShapingフレームワークについて（特許出願中）

EdgeShapingは、mare internoが提唱するAIボット観測・コンテンツ戦略フレームワークです。CDN/サーバーログレイヤーでのAIボット観測を起点に、サイトへのAIアクセスパターンを分析し、コンテンツ戦略に活用します。EdgeShaping Liteはその思想をWordPressプラグインとして実装した入門版です。

詳細：https://mare-interno.com

提供情報

プラグイン名：EdgeShaping Lite

対応環境：WordPress 6.0以上、PHP 8.0以上

価格：無償

配布：WordPress.org公式ディレクトリ

開発元：mare interno LLC

URL：https://wordpress.org/plugins/edgeshaping-lite

会社概要

会社名：mare interno 合同会社

代表者：内海賢一

所在地：東京都渋谷区

事業内容：ウェブ計測インフラ構築・コンサルティング主要パートナーシップStape（sGTM）、CookieYes（CMP）、CloudwaysURLhttps://mareinterno.com

mare interno LLCは、サイトのデータ基盤を包括的に強化するための総合サービスを提供しています。EdgeShapingによるAIボット観測に加え、Stapeを活用したサーバーサイドGTM（sGTM）によるファーストパーティデータ計測、CookieYesを用いたCMPによる同意管理・法的対応（GDPR・個人情報保護法）など、計測精度と法的信頼性を両立したWebデータ基盤の設計・構築を支援しています。日本初のStape公式パートナー、CookieYes公式パートナーとして、中小企業から大手企業まで幅広くご支援しています。

※「世界初」の表記は当社調べによるものです。WordPressプラグインとして、AIボット観測・GSC連携・AHQGマトリクスによる可視化を一体で実現した製品として、同等の機能を持つプラグインが存在しないことを確認しています。（2026年6月時点、当社調べ）