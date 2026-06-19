冒険小説の電子レーベル「ヨゾラギジュブナイル」が始まります！

合同会社如月企画

合同会社如月企画（本社：東京都板橋区）は、2026年6月20日より、冒険小説の電子レーベル「ヨゾラギジュブナイル」の展開を開始いたします。

「ヨゾラギジュブナイル」は、“わくわく大冒険小説！”をコンセプトに、思わず夢中になって読み進めてしまうような小説作品を電子書籍にてお届けします。

https://juvenile.kisaragi-planning.com/

初回作品（2026年6月20日発売）

『出会った王子と船の旅』

著者：平七羽／イラスト：和なごみ

王子はすごい。わたしは普通。だからこそ、奇跡が起きる。

概要：

中学生になったばかりの井手ゆうこは、過保護な両親に嫌気がさし、家出を決意。友だちとの約束も、自分の気持ちもわかってもらえないなら――家を出て、自分の力でどこかへ行ってみせる。

そうしてたどり着いた海辺で、ゆうこは謎の呪文によって眠らされ、見知らぬ帆船の上で目を覚ます。そこで出会ったのは、アフェクション王国の王子を名乗る少年、アスキュリン。

彼は、自分たちは魔法を使う「ホウプ族」だと言い張る。しかも船の乗客たちは、妖精、人魚、ドワーフなど、信じられない連中ばかりだった――。

魔法と友情、そして少しの勇気がきらめく、海洋冒険ファンタジー！

ISBN：978-4-911665-05-3

定価：572円（本体520円＋税）

https://juvenile.kisaragi-planning.com/novel/a_voyage_by_ship_with_the_prince_i_met/

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