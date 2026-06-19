エーピーコミュニケーションズ、AWS Marketplaceでゼロトラストセキュリティのプロフェッショナルサービスを提供開始

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、AWS Marketplaceにおいて、ゼロトラストセキュリティの導入支援を提供するプロフェッショナルサービス「0-wan Zero Trust Security Implementation Service」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、当社のゼロトラスト支援部門「0-WAN」が提供するプロフェッショナルサービスです。ゼロトラストセキュリティの導入を検討する企業に対し、コンサルティング、設計、構築、導入支援、運用支援などを含む技術支援を提供します。

今回の提供開始により、お客様はAWS Marketplaceを通じて、当社のゼロトラストセキュリティ導入支援サービスを調達できるようになります。

AWS Marketplace掲載ページ：

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-f4tgt4jedrxzc

提供サービスについて

「0-wan Zero Trust Security Implementation Service」は、当社のゼロトラスト支援部門「0-WAN」によるプロフェッショナルサービスです。

0-WANは、ゼロトラストセキュリティ領域を専門とし、Zscaler、Okta、CrowdStrikeをはじめとする各種セキュリティソリューションの導入支援、運用支援、コンサルティングなどを行っています。

本サービスでは、お客様の環境や要件に応じて、ゼロトラストアーキテクチャの実現に向けた検討段階から、設計、構築、導入後の運用支援までをサポートします。

■サービス名

0-wan Zero Trust Security Implementation Service

■提供内容

ゼロトラストセキュリティに関するコンサルティング、設計、構築、導入支援、運用支援

■提供方法

AWS Marketplaceを通じたプロフェッショナルサービスとして提供

■AWS Marketplace掲載ページ

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-f4tgt4jedrxzc

0-WANについて

0-WANは、当社のゼロトラストセキュリティ専門チームです。

従来の境界防御型ネットワークからゼロトラストモデルへの刷新を検討している企業に対し、構想策定から導入、運用までを支援しています。また、導入支援だけでなく、継続的なアフターサポートや内製化支援まで幅広く対応しています。

0-WANについて：https://www.ap-com.co.jp/0-wan/

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊Zscalerおよびゼットスケーラーは、Zscaler, Inc.の登録商標または商標です。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunicationsは株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。