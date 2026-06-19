【落とし物クラウドfind】対象業界を拡大し大幅にパワーアップした「KANSAI meetup 2026」開催レポートを公開

株式会社find

「落とし物クラウドfind」を提供する株式会社find（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）は、2026年5月29日および6月2日の2日間、導入企業様および導入検討中の企業様を招いた招待制イベント「KANSAI meetup 2026」を開催いたしました。

◆「KANSAI meetup 2026」について

KANSAI meetup 2026は、「落とし物クラウドfind」を導入いただいている西日本エリアの商業施設、バス、鉄道事業に関わるパートナー企業様、また導入検討中の事業者様にfindの最新の取り組みをご紹介するとともに、業界の垣根を越えたパートナー企業様間の連携を強化し、「落とし物が必ず見つかる世界」の実現に向けてパートナーシップのさらなる促進を目指すイベントです。

2025年に初めて開催した鉄道事業者向けの「find Railway Meetup」を前身とし、本年は対象業界を商業施設やバスへと広げて大幅にパワーアップし、業種ごとに2日間の開催となりました。findの４つのValueのうち、「オープンでいこう」と「変化を楽しもう」を掛け合わせた「オープンで、変化を楽しもう」を合言葉に、赤裸々にお話しいただく場となりました。

◆DAY１の様子

商業施設を運営する企業様をお迎えしたDAY1のでは、三菱地所・サイモン株式会社 柿崎 一則氏が、プレミアム・アウトレットおよび自社内のデ ジタル戦略や、デジタル戦略部の設立背景や取り組み内容、「リアルな場でのショッピングの価値を高める」ための施策の中で、find導入に踏み切った裏側や効果を明かしました。続いて、JR西日本SC開発株式会社 廣石 憲佑氏は、ルクア サウス開業を機に取り組んだDX施策として、業務の省人化・効率化・可視化の事例を紹介し、find導入の狙いと実用的な効果を解説しました。また、株式会社大丸松坂屋百貨店 小梶 麻衣子氏は、「find導入を通じて業務効率の向上というメリットのみならず、『あたらしい顧客への安心・快適でシームレスな顧客体験価値向上』を目指していきたい」と語りました。

◆DAY2の様子

バス・鉄道事業に携わる企業様を中心にお迎えしたDAY2では、find導入に向けた社内上申や関連部署との連携、導入後に現場へ浸透させるための工夫などが語られました。特に、拠点ごとに異なる運用ルールを把握し統一していくプロセスの苦労など、実体験が包み隠さず明かされ、参加者が深くうなずきながら熱心にメモを取る姿が印象的でした。

西東京バス株式会社 桃井 尭大氏からは「会社としてDXを取り組んでかなければならないという状況の中で、findはその先駆けとなり、AI活用の中心になっている。」と語りました。また、京成バス千葉ウエスト株式会社 高濱 立嗣氏は「findを含めた包括的なDX施策をバス業界に広げていきたい。そのためのノウハウは惜しみなくシェアしていきたい」と、業界の未来を見据えた力強い言葉を述べました。

◆西日本エリアでの確かな手応えを得た2日間

本イベントの第2部として開催された懇親会では、Day1・Day2ともに業界の垣根を越えた活発な情報交換が行われました。参加者同士が自発的に名刺交換をしながら共通の悩みを語り合い、熱気溢れる横のつながりが生まれるなど、大盛況のうちに幕を閉じました。

2025年のイベント「find Railway Meetup」では導入検討中企業として参加されていた西日本旅客鉄道株式会社様が、本年は導入準備中の企業として登壇し、プレゼンテーションを行うなど、この1年での関係性の深まりと、社会実装が加速していることを強く実感させるイベントとなりました。

findは今後も、パートナー企業の皆様と共に「落とし物が必ず見つかる世界」の実現に向けて走り続けてまいります。

◆KANSAI meetup 2026 開催概要- 日時DAY1（商業施設企業さま向け）：2026年5月29日（金）DAY2（バス・鉄道企業さま向け）：2026年6月2日（火）- 会場JAM BESE（大阪市北区大深町6番38号）内マルチスペース- プログラム第一部：カンファレンス・キーノート「findの歩み」・find DXプレゼン・パネルディスカッション・スペシャルプレゼン・クロージングトーク第二部：懇親会- 参加者数DAY1：25社44名DAY2：15社25名◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性向上を図っています。また、遺失物管理だけではなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つかる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウド find＞ https://service.finds.co.jp/

◆find 会社概要

会社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1,000万円

事業内容：「落とし物クラウドfind」を中心とした、落とし物DX・管理受託・リユース事業

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/

採用サイト：https://www.finds.co.jp/recruit

公式X： https://x.com/find_otoshimono