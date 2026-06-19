「第110回日本陸上競技選手権大会」で所属選手３名がメダル獲得！男子やり投 崎山雄太がアジア競技大会日本代表に内定

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会⾧ 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤ

マダホールディングス）は、2026年6月12日（金）～14日（日）に愛知県名古屋市で開催された「第110回日本陸上競技選手権大会」において、当社陸上競技部所属の３選手がメダルを獲得しましたので、お知らせいたします。

男子やり投では崎山雄太が82m05を記録し優勝、大会2連覇を達成しました。男子走高跳では瀬古優

斗が2m20をクリアし第2位、男子ハンマー投では柏村亮太が70m26をマークして第3位となりまし

た。日本一を決める国内最高峰の舞台において、所属選手3 名がメダルを獲得する活躍を見せ、ヤマダホールディングス陸上競技部の総合力を示す結果となりました。

さらに、本大会の結果を受け、崎山雄太は2026年9月に愛知県名古屋市で開催される「第20回アジ

ア競技大会」の日本代表選手に内定いたしました

今後もヤマダホールディングス陸上競技部へのご声援を賜りますようお願い申し上げます。

◆第110回日本陸上競技選手権大会 概要

・開催日：2026年6月12日(金)～14日(日)

・開催地：愛知県名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム

・大会結果：https://www.yamada-holdings.jp/rikujou/

・日本陸上競技連盟公式サイト：https://www.jaaf.or.jp/jch/110/

◇出場選手成績

・崎山 雄太（男子やり投） 優 勝 82m05

・瀬古 優斗（男子走高跳） 第２位 2m20

・柏村 亮太（男子ハンマー投） 第３位 70m26

◆第20回アジア競技大会 概要

・開催日：2026年9月23日(水)～29日(火)

・開催地：愛知県名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム

・日本陸上競技連盟公式サイト：https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/2028/

◇出場選手

・崎山 雄太（男子やり投）