日テレAI-HRがホワイトペーパー「AIの『落とし穴』回避ガイド ～AI活用の致命的ミス50選～」をリリース

株式会社日テレHR総合研究所

AI導入を検証で終わらせず、本番運用と成果につなげる50のチェックリスト

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村博行）が運営する日テレAI-HRは、AI導入時に企業が陥りやすい失敗やリスクを50項目に整理したホワイトペーパー「AIの『落とし穴』回避ガイド ～AI活用の致命的ミス50選～」を2026年6月18日（木）より提供を開始しました。



本資料では、AI導入を検証だけで終わらせず、現場で継続的に活用し、業務改善や事業成果につなげるために確認しておきたいポイントを、5つのカテゴリーに分けて解説しています。

■ ホワイトペーパー「AIの『落とし穴』回避ガイド」 詳細はこちら

https://ai.ntv-hr.com/white-paper/ai-white-paper02/(https://ai.ntv-hr.com/white-paper/ai-white-paper02/)

■ 日テレAI-HRサービスサイト

https://ai.ntv-hr.com

AI導入の失敗を、50のチェックリストで可視化

生成AIの業務活用が広がる一方で、「AIを導入したものの現場で使われない」「検証を繰り返しているが本番運用に進まない」「運用コストが想定以上に膨らんだ」といった課題も生まれています。

AI導入が進まない原因は、AIモデルの性能だけにあるとは限りません。導入目的が明確になっていない、現場の業務フローが反映されていない、必要なデータや運用体制が整っていないなど、戦略・組織・技術・コストを含む複数の要因が関係しています。

本資料では、こうしたAI導入の「落とし穴」を50項目に整理しました。チェックリストを通じて、自社に不足している視点や、優先して取り組むべき課題を確認できます。

開発背景

多くの企業がAI導入に取り組む一方で、実証実験や一部業務での試用にとどまり、全社的な活用や本番運用まで進められないケースも少なくありません。

技術的に実現できるかだけを検証し、実際の業務フローや運用体制、費用対効果を十分に確認しないまま進めると、検証を繰り返す状態に陥ったり、利用されないシステムの保守・運用コストが継続的に発生したりする可能性があります。

AI導入を一時的な検証や実績づくりで終わらせず、現場で継続的に活用できる状態につなげるため、事前に確認すべき項目をまとめた本資料を制作しました。

「AIの『落とし穴』回避ガイド」の特徴

1．AI導入のリスクを5つの領域に整理

AI導入時に確認しておきたいポイントを、以下の5つのカテゴリーに分類しています。

- 戦略・組織- データ・技術- 倫理・法的リスク- コスト・ROI- チェンジマネジメント

技術面だけでなく、経営判断、現場への浸透、法的リスク、運用コスト、人材や組織の変化まで、AI導入を継続するうえで欠かせない視点を横断的に確認できます。

2．AI活用で起こりやすい50の失敗パターンを掲載

「AI導入そのものが目的になっていないか」「現場を無視したトップダウン導入になっていないか」「機密情報や個人情報の入力制限は徹底されているか」など、企業が陥りやすい失敗を50項目に整理しています。それぞれの項目には、想定されるリスクと、確認しておきたい対策の視点を掲載しています。

3．PoCから本番運用へ進むための判断材料として活用可能

本資料は、AI導入前の確認だけでなく、PoC実施中の振り返りや、本番移行前の評価にも活用できます。本番移行の条件や撤退基準、導入後の改善計画を事前に整理することで、成果が見込みにくいプロジェクトへの追加投資を見直し、優先度の高い取り組みにリソースを配分しやすくなります。

4．経営層と現場の共通認識づくりを支援

AI導入では、経営層、DX推進部門、情報システム部門、現場部門など、立場によって重視するポイントが異なります。

50のチェック項目を共通の判断材料として使用することで、導入目的やリスク、優先順位について関係者間で話し合いやすくなります。

想定される活用シーン

本資料は、AI導入を検討している経営企画・DX推進部門、情報システム部門、人事・総務部門、各事業部門などで活用できます。

新たなAIツールを選定する際の事前確認、PoC実施中の課題整理、本番移行の判断、既存のAI活用状況の見直しなど、導入フェーズに応じて利用できます。また、社内のAI利用ルールやガイドラインを策定する際の参考資料としても活用できます。

今後の展望

日テレAI-HRでは、生成AIを単体のツールとして導入するだけでなく、企業ごとの業務や組織体制に合わせて設計し、現場で継続的に活用できる状態をつくることが重要だと考えています。

今後も、AI導入に関する実務的な情報や判断材料を提供するとともに、企業の課題整理、導入計画の策定、AI環境の構築、現場への定着、運用改善まで一気通貫で支援してまいります。

会社概要

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等

日テレAI-HR 運営体制

運営：株式会社 日テレHR総合研究所

クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)