日本最大の “AWSを学ぶイベント” 「AWS Summit Japan 2026」出展のお知らせ

BIPROGY株式会社

BIPROGYは、2026年6月25日（木）、26日（金）に幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」に出展します。

BIPROGYブースでは、VMware基盤のオンプレミス環境が抱える「コスト増加」、「運用保守の属人化とレガシー化」、「クラウドネイティブな技術への対応の停滞」といった課題に対し、AWSへのクラウドシフトを実現する移行サービス「クラウド移行パック」を主軸にご紹介します。

本サービスは、AWS利活用支援サービス「CLOUDForesight」をベースに、現行環境に対してアセスメントを実施した結果を踏まえ、将来の運用フェーズまで見据えた継続的な改善・最適化につながる形で、移行先環境の設計・構築を提供するサービスで、お客さまのシステム特性に応じた最適なAWS移行を短期間かつ効率的に実現します。さらに、移行後は24時間365日の監視・運用保守を担うサービス「CLOUDTREK」をご活用いただくことで、安定した運用フェーズへ移行させることも可能です。

VMware環境からAWS環境への具体的な移行の進め方や検討ポイント、運用まで見据えた全体像を実例のご説明も交えてご理解いただけます。自社に最適なクラウドシフトの進め方を見極めるヒントをぜひBIPROGYブースからお持ち帰りください。

AWS Summitとは

AWS Summitは、世界の30以上の主要都市で開催されるアマゾン ウェブ サービス（AWS）が主催する無料のオフラインイベントです。AWSパートナーや業界のリーダーなど専門家によるセッションが開催され、最新のAWSソリューションを実践的に学びながら、参加者同士の交流を深めることができます。

AWS Summit Japanは毎年ユニークで30,000人以上のデベロッパーやITプロフェッショナル、ビジネスリーダーなどが参加しています。AWSの最新情報を含むビジネスセッションやテクニカルセッションでは、AWSやAWSパートナー、ユーザー企業による先進的なクラウド活用の取り組みやソリューションが紹介されます。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/74398/table/51_1_21c808b354d6623ce1360164c893cb95.jpg?v=202606190351 ]CLOUDForesight on AWSについて

企業ユーザーさま向けのクラウドサービスの利用を支援するサービス体系です。

BIPROGYがこれまで培ってきたシステム構築ノウハウを生かし、クラウドサービス利用を支援する「CLOUDForesight integration on AWS」と、AWSのライセンスに当社のサポートサービスを組み合わせた「CLOUDForesight utility on AWS」の2つのサービスで構成されています。

https://www.biprogy.com/solution/service/cloudforesight.html

CLOUDTREKについて

企業ユーザーさまのシステム運用・保守をリモートで支援するサービスです。

BIPROGYがこれまで培ってきたシステム運用のノウハウや知見をベストプラクティスとして体系化し、大規模ミッションクリティカルの運用実績に裏付けられたサービスマネジメントのノウハウを活用することで、AWS基盤上のシステムを含むシステム運用の全体または一部に対して監視・運用・保守を提供する高品質かつ低価格な利用型リモート運用保守サービスです。

https://www.biprogy.com/solution/service/cloudtrek.html

※CLOUDForesight、CLOUDTREKは、BIPROGY株式会社の登録商標です。

※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、発表日現在のものです。予告なく変更される場合があります。

本件に関するお問い合わせはこちら :https://contact.biprogy.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=7381923672335&tf_7848569914639=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9