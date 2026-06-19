株式会社ワコム

株式会社ワコムは、米国イリノイ州北部地区連邦地方裁判所にてHanwang Technology Co., Ltd.およびその関連会社との間で行われていた2件の特許侵害訴訟（事件番号: 1:25-cv-14083 および 1:26-cv-01958）について、基本的に当社の特許権を保護する形で解決に至りましたことをお知らせいたします。

中核となる筆圧センサーユニットに関するワコムのCスイッチ特許との抵触を避けるため、

Hanwang社は対象製品の設計変更（リデザイン）を行うことを確約いたしました。

ワコムは今後も、自社の革新的な技術および知的財産権を適切に保護するよう努めてまいります。

●ワコムについて

株式会社ワコム（東証プライム：6727）は、日本発の企業としてデジタルペンの技術を核に、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを融合した「ペンとインクの統合体験」を提供する「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」です。1983 年の創業以来、一貫して表現者の想いに寄り添う「道具屋」として、独自の技術を磨き続けてきました。

ワコムのペンタブレット製品は、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しむ方まで、多様な表現者のクリエイティブ制作を支えています。

また教育、医療、金融など、さまざまな分野で活用が広がっているほか、世界をリードするデバイスメーカーへデジタルペン技術をOEM 提供しており、多くの PC やスマートフォンにワコムのテクノロジーが搭載されています。