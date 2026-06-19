アドビ、Adobe Photoshop、Adobe PremiereをはじめとするAdobe FireflyおよびAdobe Creative Cloudアプリ全体でクリエイティブエージェント大幅拡充

アドビ株式会社- Adobe FireflyはクリエイティブAI Studioとして進化し、エージェント機能を拡充。アイデア出しから制作、仕上げ・展開まで、クリエイティブワーク全体を繋ぐ統合体験を提供- Adobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe InDesign、Adobe Frame.ioにクリエイティブエージェントを展開。クリエイターは望む成果物を伝えるだけで、AIアシスタントが複数ステップにわたるワークフローを実行- アドビのクリエイティブツールをChatGPT、Claude、Copilot、Gemini、Slackなどの主要なAIプラットフォームにも展開し、世界中のあらゆる場所で働く数億人のユーザーに提供

※当資料は、2026年6月18日（米国時間）に米国本社から発表されたプレスリリース(https://news.adobe.com/news/2026/06/adobe-unveils-major-expansion)の抄訳版です。

【2026年6月18日】

アドビ（Nasdaq: ADBE）（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、以下アドビ）は本日、Adobe Firefly(https://firefly.adobe.com/?promoid=QBWYP7ZW&mv=other&ff_channel=adobe_com&ff_campaign=ffly_pep&ff_source=firefly_seo&media=featured)およびAdobe Creative Cloud(https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html?msockid=2b3cb88ca045642431f3aefaa18f657d)全体にわたるクリエイティブエージェントの大幅な拡充を発表しました。オールインワンのクリエイティブAI StudioであるAdobe Fireflyは、新しいクリエイティブスキルやツールによりエージェント機能を拡張し、アイデア出しから制作、仕上げ・展開に至るクリエイティブワークのあらゆる段階をつなぐ統合エクスペリエンスをプレビューします。またアドビは、Adobe Photoshop(https://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html?sdid=WG1BJCKG&mv=search&mv2=paidsearch&s_kwcid=AL!3085!10!79439915541335!!!!79440263677300!!402502947!1271036325283322&ef_id=9dc7cfa4ae1f14340554a590c0e38584:G:s&msclkid=9dc7cfa4ae1f14340554a590c0e38584&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=JP_CPRO_DI_BRAND_ROI_CORE_Single-Apps_PS_EXACT_CROSS_SEARCH_na_BNG_JA&utm_term=adobe%20photoshop&utm_content=jp%3Cps%3C%3Cbr%3Cps%3Cexact)、Adobe Premiere(https://www.adobe.com/jp/products/premiere.html?msockid=2b3cb88ca045642431f3aefaa18f657d)、Adobe Illustrator(https://www.adobe.com/jp/products/illustrator.html?msockid=2b3cb88ca045642431f3aefaa18f657d)を始めとするAdobe Creative Cloudアプリにもクリエイティブエージェント導入します。これにより、クリエイターは望む成果物を説明するだけで、AIアシスタントが複数ステップにおよぶワークフローを実行できるようになります。これらの進化により、アドビのクリエイティブエージェントはクリエイティブ作業のあらゆる段階をつなぐ基盤として働きます。クリエイターは作品を独自のものにするための創造性や、センス、判断力に集中できるようになります。

アドビのクリエイティブエージェントは、クリエイターが制作の主導権を持ち続けられるよう設計されています。複雑で反復的な作業の調整や実行はエージェントが担い、クリエイティブビジョンは最初から最後までクリエイター自身のものです。これは、クリエイティブワークの制作プロセスに関するアドビの40年にわたる知見に基づいて構築されたもので、個人のクリエイターから企業のクリエイティブチームやマーケティングチームに至るまで、あらゆる規模のクリエイターに対応できるよう拡張可能です。さらに、アドビのプロフェッショナル向けクリエイティブツールは、ChatGPT、Claude、Copilot、Gemini、Slackといったプラットフォームへと拡大され、創作や仕事を行う場所を問わず、数億人規模のユーザーに届けられます。

アドビのクリエイティビティ＆プロダクティビティ事業部門代表であるデイビッド ワドワーニ（David Wadhwani）は、次のように述べています。「アドビはこれまでも、優れたクリエイティブ制作の中心にあり続けてきました。そして今回の発表はその約束を大きく拡大するものです。今やすべてのクリエイターは、自分が使うあらゆるアプリやプラットフォームを横断して作業を支援してくれるエージェントを持つことになります。クリエイターはビジョンを示し、自身のセンスを活かし、自分にしかできない判断を下すことに集中できます。」

Adobe Firefly、エージェント機能を拡張し、クリエイティブAIの統合的制作エクスペリエンスをさらに進化させる

先日パブリックベータ版としてリリースされて以来、Adobe Firefly AIアシスタント(https://www.adobe.com/products/firefly/features/ai-assistant.html)は、アイデアをより迅速かつ直感的に形にするツールとして多くのクリエイターに支持されてきました。今回の拡張では、SNS上でブランドを構築するクリエイターや個人事業者向けに設計された新しいクリエイティブスキルとツールを追加するとともに、クリエイターごとの好みに合わせてカスタマイズできる機能強化を実施しました。アドビのクリエイティブエージェントを搭載したAdobe Firefly AIアシスタントは、Adobe Creative Cloudアプリケーション全体のプロ向けのツールをAdobe Fireflyの単一の対話型インターフェイスに統合します。これにより、クリエイターが望む成果を言葉で説明するだけで、AIアシスタントがバックグラウンドで多段階のワークフローを実行します。

新しいクリエイティブスキルとツールには以下が含まれます。

- ブランドキットの作成：スタイル、ブランド名、カラーパレットを説明するだけで、Adobe FireflyのAIアシスタント(https://www.adobe.com/products/firefly/features/ai-assistant.html)がロゴ、ブランドアイデンティティ、カラーパレットを生成・保存し、それらを制作物すべてにすぐに適用できるようになります。- 商品のショート動画の作成：商品写真を、高品質な照明、モーション、音声、ブランド表現を備えた、そのまま投稿できる洗練されたシネマティックなショート動画に変換します。- クイックカットを作成：動画素材を自動的に組み合わせて、会話、ナレーション、またはビジュアルコンテンツに合わせて編集された、洗練されたファーストカットを作成します。- 作成したストーリーボードから動画を生成：アイデアを視化・構成するためのストーリーボード(https://www.adobe.com/jp/products/firefly/features/storyboard.html?msockid=2b3cb88ca045642431f3aefaa18f657d)に変換し、そこから動画を生成(https://www.adobe.com/jp/products/firefly/features/ai-video-generator.html?msockid=2b3cb88ca045642431f3aefaa18f657d)できます。

Adobe FireflyのAIアシスタントは、クリエイターの意図をより深く理解し、クリエイター自身の言葉で説明したアセットを表示し、時間の経過とともにクリエイターの好みを学習する、新たなカスタマイズ機能のアップグレードも提供します。また、作品の公開前にAdobe FireflyのAIアシスタント内で直接、共同作業者を招待してレビューやフィードバックを求めることも可能になりました。

Firefly クリエイティブ AI Studio：アイデアから完成コンテンツまで、シームレスなワークフローで実現

Adobe Fireflyは、すべてのクリエイターに、アイデアから高品質なコンテンツへと移行するためのスピード、コントロール、そしてクリエイティブな自由を提供します。本日、アドビは、生成と編集を一つの場所でつなぐ、刷新されたAdobe FireflyクリエイティブAI Studioをプレビューします。これにより、クリエイターはワークフローを中断することなく、プロジェクトの構想から仕上げ・展開までシームレスに移行できます。

現在プライベートベータ版として提供されているアップグレードした Adobe FireflyクリエイティブAI Studioは、クリエイターに一貫したコンテキスト、再利用可能なアセット、整理されたワークフローを提供するように設計されています。これにより、制作のすべての段階において、あらゆるバリエーションや異なるフォーマットを通じて、一貫性、スタイル、クリエイティブなビジョンを維持できます。

- エレメント： すでに作成したキャラクター、場所、オブジェクトを保存し、すべてのAI生成セッションで再利用できます。これにより、ストーリー、キャンペーン、プロジェクトがAdobe Firefly内で大規模なものになっても、一貫性を維持するのに役立ちます。- プロジェクト： Adobe FireflyとAdobe Creative Cloud全体で、アセット、AI生成、クリエイティブなコンテキストを整理して管理できます。これにより、中断した箇所から再開したり、過去の作業をベースに制作を進めたりすることが容易になります。

クリエイティブエージェントをAdobe Creative Cloudアプリ全体に導入

アドビは、独自のクリエイティブエージェントを搭載したAIアシスタント機能のパブリックベータ版を、業界をリードするAdobe Creative Cloudアプリに導入します。まずはAdobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe InDesign、Adobe Frame.ioにおいて提供を開始します。各アプリケーションのAIアシスタントはクリエイティブエージェントによって駆動され、クリエイティブプロフェッショナルが自身の創作活動に集中できるよう、多段階のワークフローを実行します。クリエイターは、アシスタントに任せる作業と自身で担当する作業を選択しながら、自身のセンス、専門知識、判断力を活かして、あらゆる編集可能な成果物を形作ることができます。

各Adobe Creative Cloudアプリ内のAIアシスタントは、以下の機能を実現するスペシャリストとして動作します。

- Adobe Premiere：面倒な設定作業はすべてAIアシスタントが代行します。アセットの分類、クリップの一括リネーム、インタビュー質問の特定、マーカーの追加、さらには作業開始ポイントの作成まで、プロジェクトパネルやタイムラインで行える作業であれば、AIアシスタントがサポートします。- Adobe Photoshop：背景の置換、あらゆるプラットフォーム向けのアセットのサイズ変更、レイヤーの整理など、希望する成果を説明するだけで、アシスタントが合成画像（コンポジット）全体に対して処理を実行し、ユーザーによるインテリジェントな編集が可能な状態でオーケストレーションを適用します。- Adobe Illustrator：AIアシスタントに、スプレッドシートから50種類のバージョン管理されたファイルを生成したり、ドキュメント全体のレイヤーを再編成したり、印刷前にカラーモードのエラーや欠落フォントを検出するプリフライトチェックを実行したりするなど、多段階の制作作業のサポートを依頼できます。- Adobe InDesign：ブランドガイドラインのPDFを読み込んだり、既存のテンプレートを開いたりして、アシスタントにコピー、スタイル、印刷適性チェックを含むすべてのレイアウトへの更新を適用させます。- Adobe Frame.io：クリエイティブディレクションを提示すれば、AIアシスタントがプロジェクト内で撮影アセットの整理、リビジョンごとのフィードバックの抽出、Bロールの生成を支援します。

AIアシスタントはAfter Effectsでプライベートベータ版として利用可能です。アドビは、写真、ビデオ、モーションデザインのワークフローをさらに拡大させるために、エージェント機能を他のAdobe Creative Cloudアプリにもさらに拡張できるよう取り組んでいます。

業界をリードするアドビのクリエイティブツールをあらゆる場所に展開

今回の発表は、ユーザーが日常的に利用するプラットフォームへ、アドビのプロ仕様のクリエイティブツールを提供するという戦略に基づいています。これにより、インスピレーションが湧いたその場で、誰もが優れたコンテンツを簡単に作成できるようになります。アドビのツールはアドビアプリだけではなく、OpenAIのChatGPT、AnthropicのClaude、Microsoft 365 Copilotなど、世界中で何億人ものユーザーに利用されているサードパーティ製プラットフォームからも利用可能です。また、アドビは最近、コネクタをGoogle GeminiおよびSlack に導入する計画を発表しており、AIエコシステム全体におけるクリエイティブツールの普及をさらに拡大しています。

価格と提供開始時期

Adobe Firefly AI Assistant（ベータ）の最新機能は、本日よりAdobe Firefly webアプリで利用可能です。刷新されたAdobe FireflyクリエイティブAIスタジオエクスペリエンスは、結合された生成・編集スペースに加え、 エレメントおよびプロジェクト機能を含み、現在ウェイトリスト(http://firefly.adobe.com/studio)を通してプライベートベータ版として利用可能です。

AIアシスタントは本日よりAdobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Frame.io、Adobe InDesignでパブリックベータ版として利用可能です。Adobe After Effectsではプライベートベータ版として利用可能です。

■「アドビ」について

アドビは創造性、生産性、そしてパーソナライズされた顧客体験を実現する革新的なプラットフォームとツールを提供し、 -Empowering everyone to create- すべての人が創造力を発揮できるよう支援してまいります。

アドビに関する詳細な情報は、webサイト（https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html）をご覧ください。

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