BridgeがLLMO（大規模言語モデル最適化）コンサルティングサービスを開始

マテリアルグループ株式会社

クライアントのコーポレートコミュニケーションからマーケティングコミュニケーションまでを総合的に支援するマテリアルグループ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役CEO：青崎曹 以下：マテリアルグループ）傘下の株式会社Bridge（本社：東京都港区 代表取締役：松本雄介 以下：Bridge）は、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）コンサルティングサービスの提供を開始します。生成AIによる情報推薦が普及するなかで高まる企業の情報発信ニーズに応えるため、SEOとPRのアセットを活かして一気通貫でAI時代のブランド設計を支援します。

背景と目的

ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIサービスの利用が急速に拡大しています。ユーザーが製品やサービスの情報を検索エンジンではなく生成AIに問い合わせるケースが増え、AIが回答の中でどのブランドを引用、推薦するかが、企業の認知や選好に直接影響を与える時代が到来しています。

こうした環境変化のなかで、従来のSEO（検索エンジン最適化）だけでは自社ブランドをAIの回答に反映させることは困難です。Bridgeが培ってきたSEOの深い知見、独自のLLMO計測ツール、そしてマテリアルが培ってきたPRの知見を組み合わせ、AIに選ばれるブランドを設計、運用するLLMOコンサルティングサービスを開始します。

サービス概要

LLMOとは、Large Language Model Optimization（大規模言語モデル最適化）の略称で、AIO（AI Optimization）とも呼ばれています。ChatGPTやGeminiなどの生成AIが回答を生成する際に自社ブランドが引用、言及されるよう最適化する取り組みです。Bridgeでは各生成AIにおけるブランド言及率、引用元URL、競合との比較を可視化できる独自計測ツールをベースに、各生成AIにおける言及状況のモニタリングとAIに選ばれるための施策立案から実行までを支援いたします。また、LLMOにおいては自社サイトの対策だけではなく第三者サイトへのアプローチが重要になってきます。マテリアルのPRアセットを活かし、業界誌や権威媒体へのPR施策までカバーしています。

LLMOコンサルティング サービスについて：https://www.bridge-world.jp/llmo/

LLMOコンサルティング資料ダウンロード：https://www.bridge-world.jp/llmo-download/

Bridgeの強み

BridgeはSEO支援、LLMO支援、広報PRの3軸を統合した支援を提供できる点が他にはない強みです。既存のSEO系LLMOベンダーや純粋なPR会社では外部メディアへの掲載、引用、ストーリー設計まで一貫対応することが難しいなか、BridgeはマテリアルのPR実行力を活用することで、自社保有メディアにとどまらないEarnedメディアの獲得まで対応します。また独自のLLMO計測ツールにより、主要生成AIでの自社言及率、引用元URL、競合との比較を可視化します。またコンテンツ制作においては4,000本超の記事制作実績と100名超のライターネットワークを持つコンテンツ制作体制を備えており、施策の立案から実行まで一気通貫でサポートします。

代表コメント

〈Bridge 代表取締役 松本雄介〉

生成AIが情報の入口となる時代において、検索順位と同等かそれ以上に重要なのはAIの回答に自社が登場するかどうかです。BridgeはSEOで培った技術知見と、マテリアルのPR資産を掛け合わせ、ブランドがAIに引用、推薦される仕組みを設計します。クライアントからも「ChatGPTで自社が全く出てこない」という声が急増しており、今後1～2年でLLMO対応の有無がブランド競争力を左右する分岐点になると確信しています。

Bridgeについて

世の中に変化を起こすことをミッションに掲げ、Webマーケティング領域に特化したサービスを展開しています。インターネット広告代理事業、コンテンツマーケティング事業、SEOコンサルティング事業、LLMOコンサルティングサービスを軸に、SEO戦略の立案から記事制作、広告運用まで一気通貫で支援します。

マテリアルグループについて

マテリアルグループは、あらゆるビジネスのコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。クライアントの事業課題をともに解決し、社会との関係性を強化するパートナーとしてクライアントの成功に寄与します。「Switch to Red.（個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする。）」をビジョンに掲げ、「すべての個性に情熱を灯し、可能性を最大化する」ことをミッションに、異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係を構築するあらゆるコミュニケーション事業を展開しております。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/118_1_b13a43d3575431df394a771a73f96bb1.jpg?v=202606190351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/118_2_bb34ae3771b3ea16c19b5ef8fe1a76a3.jpg?v=202606190351 ]

〈グループ会社〉 ※事業セグメント順

株式会社マテリアル（PR事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般）

株式会社ルームズ（プロダクトプレイスメントおよびスタイリング事業）

キャンドルウィック株式会社（PR広報、広告宣伝の代理業務ならびにコンサルティング業）

株式会社Bridge（インターネット広告事業、SEOコンサルティング事業）

株式会社CONNECTED MATERIAL（「CLOUD PRESS ROOM」の運営）

株式会社マテリアルリンクス（ソーシャルコマースおよびEコマースのマーケティング支援）

株式会社トレプロ（ソーシャルメディアマーケティング事業）