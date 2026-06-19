【ダイコク電機】株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート公開のお知らせ

ダイコク電機株式会社

パチンコホール向けコンピュータシステムの開発・製造・販売を行うダイコク電機株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：栢森 雅勝）は、2026年6月19日、株式会社シェアードリサーチ（以下「シェアードリサーチ社」）による当社のアナリストレポートが公開されたことをお知らせいたします。

レポートの概要

本レポートは、シェアードリサーチ社が中立性および客観性を重視し、第三者の視点から情報を収集・整理・分析のうえ作成したものです。当社の事業概要や今後の成長戦略等について、投資家の皆さまにより深くご理解いただくための参考資料としてご活用いただけるものと考えております。

リサーチ会社：株式会社シェアードリサーチ

公開開始日 ：2026年6月19日

公開URL（日本語版）：https://sharedresearch.jp/ja/companies/6430

その他 ：本レポートは今後、四半期ごとに更新される予定です。

※公開先はシェアードリサーチ社に帰属するページとなります。

シェアードリサーチ社について

シェアードリサーチ社は、世界の投資家に企業の本質を伝えるリサーチ会社であり、国内外の金融機関において、日本株の調査・運用に携わってきたスタッフによるスポンサード・リサーチ『リサーチカバレッジ』を提供しています。

機関投資家向けに作成される「企業徹底分析レポート」は日本語および英語で提供され、130ヵ国・6,000を超える機関投資家に加え、多くの個人投資家にも活用されています。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

【お問い合わせ】https://www.daikoku.co.jp/contact/

詳細を見る :https://www.daikoku.co.jp/