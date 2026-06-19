チェック・ポイントとIllumio、パートナーシップの拡大と、フロンティアAIを悪用した攻撃に対するより強力な保護の提供を発表

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

サイバーセキュリティソリューションのパイオニアであり、世界的リーダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（Check Point(R) Software Technologies Ltd.(https://www.checkpoint.com/)、NASDAQ: CHKP、以下チェック・ポイント）と、セキュリティ侵害の封じ込めにおいて業界をリードするIllumio(https://www.illumio.com/ja)（本社：米国カリフォルニア、読み方：イルミオ、以下Illumio）は米国時間2026年6月16日、戦略的パートナーシップの拡大(https://blog.checkpoint.com/hybrid-mesh/check-point-and-illumio-expand-partnership-to-secure-hybrid-environments/)を発表しました。本パートナーシップは、大規模な攻撃を自律的かつマシンスピードで実行する能力を持つフロンティアAIモデルという新たな脅威から、お客様の組織を守ることを目的としています。

チェック・ポイントのクラウドおよびSASE担当VPであるポール・バルボーザ（Paul Barbosa）は次のように述べています。

「セキュリティ担当者は、より動きが速く、より複雑化する攻撃対象の環境を守ることが求められています。そしてその相手となる攻撃者は、AIによって、かつては数週間を要していた作業を数分にまで短縮する能力を手にしました。チェック・ポイントは、Illumioとのパートナーシップを、製品の共同開発および市場進出戦略の両面で拡大します。それにより、攻撃者にとって最もダメージとなる、境界の内外で連携して機能する防御体制をお客様に提供できます。チェック・ポイントが脅威の侵入を防ぎ、Illumioは万が一侵害が発生した場合にも攻撃を封じ込めます。両社がこのように連携することによって、あらゆる攻撃者が悪用をつけ狙う防御の隙をなくしていきます」

フロンティアAIモデルは、サイバー攻撃の性質を根本から変えつつあります。攻撃者はいまや人の手をほとんど介さず、発見、悪用、ラテラルムーブメントという攻撃ライフサイクル全体を、自動化された一連の手順として極めて短期間に実施できるようになっています。初期アクセスから侵害による壊滅的な被害に至るまで、その間に残された猶予は、極めて短くなりつつあります。すでに手薄となっているセキュリティチームにとって、重要な問題はもはや「侵入口で攻撃を止められるか」ではなく、「もし侵入された場合にも、攻撃を発見し、被害が拡大する前に止められるか」という点です。

今回のパートナーシップの強化は、これらの問いの両方に答えます。チェック・ポイントが提供するのは、未知の攻撃に対する最高精度のリアルタイム脅威防御と、最も包括的なゼロトラストセキュリティを通じた、境界、データセンター、ネットワークを保護するための業界最高レベルのセキュリティです。Illumioは、ネットワーク内部で発生する事象に対処します。ワークロード間の通信の可視化、攻撃経路のエクスポージャー、そして重要資産の保護と、エスカレートする前に侵害を封じ込めるマイクロセグメンテーション制御を提供します。両社は連携を通じて、保護とレジリエンスを一つのまとまった能力として提供します。これによりお客様は、Illumioのソリューションをチェック・ポイントを通じて直接調達できるようになり、ベンダー統合の簡素化と導入の加速が実現します。

2025年に発表したIllumio Insightsとの統合(https://blog.checkpoint.com/securing-the-network/check-point-and-illumio-partner-to-accelerate-zero-trust-with-proactive-threat-prevention-and-microsegmentation/)では、お客様がチェック・ポイントの脅威インテリジェンスをワークロードの可視化と連携させることで、ラテラルムーブメントのリスクを検出できるよう支援してきました。この統合を基盤とし、今回のパートナーシップの拡大では、Illumio Segmentationとの深い統合が新たに追加されます。チェック・ポイントのファイアウォールポリシーとIllumioのワークロードモデルを、ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウド環境全体で整合させることで、不要な接続が削減され、攻撃者がネットワークに侵入した際にも検知を避けて内部を移動することが著しく困難になります。

Illumioで創業者兼最高経営責任者を務めるアンドリュー・ルービン（Andrew Rubin）氏は次のように述べています。

「AIによって侵入から被害発生までの時間は短縮され、防御側の計算を根本から覆しています。サイバーセキュリティには今や2つの役割があります。防げるものは防ぎ、それ以外については素早く発見して拡散を阻止することです。これこそまさに、Illumioとチェック・ポイントが連携している理由です。私たちは、組織がAI時代の攻撃タイムラインに適応し、攻撃が大きな被害をもたらす前に封じ込められるよう、お客様を支援します」

その結果として実現するのは、AIの時代に対応した、より完成度の高いセキュリティアーキテクチャです。チェック・ポイントの防止優先のセキュリティが、主要なネットワーク境界で脅威を阻止します。Illumio Insightsはハイブリッド環境全体で、不審な活動と攻撃経路を可視化します。そしてIllumio Segmentationが、チェック・ポイントのファイアウォールポリシーとより緊密に連携し、侵入した後の脅威が移動できる範囲を制限します。この組み合わせによって、セキュリティチームは、これまで以上に多くのシステム、接続、そして変化への対処を求められる状況下でも、より迅速な検出とよりスマートな意思決定を実現し、被害が拡大する前にインシデントを封じ込める力が得られます。

IDCのリサーチマネージャーであるピート・フィナーレ（Pete Finalle）氏は次のように述べています。

「IDCは、組織が評価段階から本格展開へと移行するに伴い、マイクロセグメンテーション市場が年平均成長率（CAGR）23.5%で成長すると予測しています。また、購入者の96%がセキュリティポスチャ、サイバーレジリエンス、ランサムウェア対応力の大幅な向上を実感しています。その一方で、現在の顧客企業は多様なツールや製品の管理で手一杯になりがちです。IDCの調査でも、マイクロセグメンテーション製品の購入者のうち98.3%が、SASE、ファイアウォール、その他のゼロトラスト技術との緊密な統合を求めていることが明らかになっています。今回のパートナーシップは、まさにこうした課題に対応します。マイクロセグメンテーションと広範なネットワークセキュリティスタックを統合し、一体的なプラットフォームとして提供することで、ラテラルムーブメントを阻止し、ゼロトラストを大規模に実施するシンプルな手段が実現します」

より強化された統合ソリューションは、チェック・ポイントおよびIllumioの共同顧客の皆様にすでにご提供を開始しています。統合に関する技術ガイドを含む詳細は、チェック・ポイントとIllumioのホワイトペーパー(https://www.checkpoint.com/resources/items/white-paper-check-point-illumio-hybrid-mesh-security-in-the-age-of-ai)をご覧ください。

本プレスリリースは、米国時間2026年6月16日に発表されたプレスリリース(https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-and-illumio-expand-partnership-to-deliver-protection-and-resilience-against-frontier-ai-powered-attacks/)（英語）をもとに作成しています。

チェック・ポイントについて

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（www.checkpoint.com）は、世界各国の10万を超える組織を保護するグローバルなサイバーセキュリティのリーダー企業です。チェック・ポイントは、企業の安全なAIトランスフォーメーションの保護をミッションとして掲げています。防止優先のアプローチとオープンエコシステムアーキテクチャを基盤に、組織がリスクを低減し、業務を簡素化して、自信を持ってイノベーションを推進できるよう支援します。チェック・ポイントの統合セキュリティアーキテクチャは、進化する脅威や拡大するAI攻撃対象領域に継続的に適応し、ハイブリッドネットワーク、クラウド環境、デジタルワークスペース、AIシステムを保護します。4つの戦略的柱であるハイブリッドメッシュネットワークセキュリティ、ワークスペースセキュリティ、エクスポージャー管理、AIセキュリティを軸に、チェック・ポイントは複雑なマルチベンダー環境全体にわたり、一貫した保護と可視性を提供します。チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの全額出資日本法人、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社（https://www.checkpoint.com/jp/）は、1997年10月1日設立、東京都港区に拠点を置いています。

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Illumioについて

Illumioは、ランサムウェアや侵害の封じ込めにおける先駆者として、企業や組織のサイバー攻撃の封じ込めやオペレーショナルレジリエンスを向上させるアプローチを再定義しています。Illumioのプラットフォームは、AIセキュリティグラフ（AI駆動のセキュリティグラフ）を搭載し、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体で脅威を特定して封じ込めを行い、甚大な被害に発展する前に攻撃の拡大を阻止します。Illumioは、Forrester Wave(TM)のマイクロセグメンテーション部門でリーダーとして認定されており、ゼロトラスト、インフラストラクチャやシステムにおけるサイバーレジリエンスの強化を通じて企業や組織を支えています。

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