OTOTEN2026にて日本国内のIMAX Enhanced対応製品を一堂展示
Xperi株式会社（代表取締役：西村明高）は、６月１９日（金）より東京国際フォーラムで開催されるOTOTEN2026(主催：オーディオ協会)に出展し、日本国内で販売されるIMAX Enhanced対応の製品群の展示やデモンストレーションなどを行います。
IMAX Enhancedは、IMAXにてデジタルリマスターされた映像とDTS:Xでエンコードされたイマーシブサウンドを組み合わせ、映画館のような体験ができるようコンテンツと認証機器を提供するホームエンターテインメント・エコシステムです。映画館以外でIMAXの特徴的な映像とサウンドを唯一体験できるのがIMAX Enhancedです。
ぜひ、会場に足をお運びいただき、ご体感ください。
OTOTEN2026概要
日時：一般公開日 6/20(土) 10:00～19:00 ／ 6/21(日) 10:00～17:00
場所：東京国際フォーラム
詳細：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/
Xperiブース：ガラス棟４階G４０５
【Xperiブースでの展示内容】
展示予定のIMAX Enhanced対応製品群
テレビ
ソニー K-65XR90, K-65XR70 ,
TCL C8L
プロジェクター
XGIMI HORIZON 20 Max
Aladdin Marca Max
AWOL Valerion Max
AWOL Aetherion Max
アンプ
DENON AVC-A10H
Marantz CINEMA 40
ONKYO TX-RZ70
ソニー STR-AN1000
STORM AUDIO ISP CORE 16
Trinnov ALTITUDE CI
ホームシアターシステム
JBL BAR 1300MK2
ソニー HT-A9000, HT-A8, HT-A9M2, SA-RS9, SA-RS8, SA-SW9, SA-SW8
展示内容
日本国内におけるIMAX Enhanaced対応製品群の展示（実機、リスト）
IMAX Enhanced対応製品を使用してのIMAX Enhanced作品体験デモ
ゲーミング用技術体験デモ（DTS Virtual: X, DTS Headphone: X)
Xperi Inc. について
Xperiは、かつてない体験を可能にする技術を発明・開発し、提供しています。Xperiの技術は、自社ブランド（DTS(R)、HD Radio(TM)、TiVo(R)）を通じて提供され、世界中のコンシューマー機器やメディアプラットフォームに搭載されています。そしてその技術は、スマートデバイスやコネクテッドカー、IMAX(R) Enhanced（IMAX CorporationとDTS, Inc.が運営する認証・ライセンスプログラム）などのエンターテインメントを力強く支えています。Xperiは、パートナーや顧客、消費者に、より大きな価値をもたらすよう、関心の高い消費者に届く一貫したエコシステムを構築しています。
(C)2026Xperi Inc. All Rights Reserved. Xperi(R)、TiVo(R)、DTS(R)、HD Radio(TM)およびそれぞれのロゴは、Xperi Inc.関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他全ての会社名、ブランド名、製品名についても、各社の商標または登録商標である場合があります。