OTOTEN2026にて日本国内のIMAX Enhanced対応製品を一堂展示

Xperi株式会社

Xperi株式会社（代表取締役：西村明高）は、６月１９日（金）より東京国際フォーラムで開催されるOTOTEN2026(主催：オーディオ協会)に出展し、日本国内で販売されるIMAX Enhanced対応の製品群の展示やデモンストレーションなどを行います。

IMAX Enhancedは、IMAXにてデジタルリマスターされた映像とDTS:Xでエンコードされたイマーシブサウンドを組み合わせ、映画館のような体験ができるようコンテンツと認証機器を提供するホームエンターテインメント・エコシステムです。映画館以外でIMAXの特徴的な映像とサウンドを唯一体験できるのがIMAX Enhancedです。

ぜひ、会場に足をお運びいただき、ご体感ください。

OTOTEN2026概要

日時：一般公開日 6/20(土) 10:00～19:00 ／ 6/21(日) 10:00～17:00

場所：東京国際フォーラム

詳細：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

Xperiブース：ガラス棟４階G４０５

【Xperiブースでの展示内容】

展示予定のIMAX Enhanced対応製品群

テレビ

ソニー K-65XR90, K-65XR70 ,

TCL C8L

プロジェクター

XGIMI HORIZON 20 Max

Aladdin Marca Max

AWOL Valerion Max

AWOL Aetherion Max

アンプ

DENON AVC-A10H

Marantz CINEMA 40

ONKYO TX-RZ70

ソニー STR-AN1000

STORM AUDIO ISP CORE 16

Trinnov ALTITUDE CI

ホームシアターシステム

JBL BAR 1300MK2

ソニー HT-A9000, HT-A8, HT-A9M2, SA-RS9, SA-RS8, SA-SW9, SA-SW8

展示内容

日本国内におけるIMAX Enhanaced対応製品群の展示（実機、リスト）

IMAX Enhanced対応製品を使用してのIMAX Enhanced作品体験デモ

ゲーミング用技術体験デモ（DTS Virtual: X, DTS Headphone: X)

Xperi Inc. について

Xperiは、かつてない体験を可能にする技術を発明・開発し、提供しています。Xperiの技術は、自社ブランド（DTS(R)、HD Radio(TM)、TiVo(R)）を通じて提供され、世界中のコンシューマー機器やメディアプラットフォームに搭載されています。そしてその技術は、スマートデバイスやコネクテッドカー、IMAX(R) Enhanced（IMAX CorporationとDTS, Inc.が運営する認証・ライセンスプログラム）などのエンターテインメントを力強く支えています。Xperiは、パートナーや顧客、消費者に、より大きな価値をもたらすよう、関心の高い消費者に届く一貫したエコシステムを構築しています。

(C)2026Xperi Inc. All Rights Reserved. Xperi(R)、TiVo(R)、DTS(R)、HD Radio(TM)およびそれぞれのロゴは、Xperi Inc.関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他全ての会社名、ブランド名、製品名についても、各社の商標または登録商標である場合があります。