沖縄ベンチャーのLOGIQ、ベトナム開発センターの稼働開始を発表

LOGIQ 株式会社

LOGIQ 株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役CEO：切畠 智人、以下「LOGIQ」）は、グローバル開発体制を強化するため、ベトナム・ハノイに子会社 「LOGIQ R&D VIETNAM COMPANY LIMITED」 を設立登記し、本日より稼働を開始したことをお知らせします。

同子会社は、ベトナム現地法人名を CÔNG TY TNHH LOGIQ R&D VIETNAM、国際名称を LOGIQ R&D VIETNAM COMPANY LIMITED とし、資本金30億ベトナムドン（約1,800万円）で 2026年5月13日に登記が完了しています。ベトナム・ハノイ市の CEO Tower に本社を置き、LOGIQグループにおける研究開発および開発センターとして、プロダクト開発、技術検証、開発基盤整備、品質管理体制の強化を担います。

LOGIQグループは、香港の LOGIQ Holdings Limited をグループ戦略・ガバナンス・グローバル事業運営の中核とし、日本の LOGIQ 株式会社 がエンタープライズ顧客向けの技術支援・事業開発を担い、今回稼働を開始したベトナム子会社が研究開発および開発センター機能を担う体制を整備致しました。

LOGIQは、沖縄県那覇市を拠点とするエンタープライズIT領域のベンチャー企業として、主力サービスである Runtime Migration Service を中核に、Linux保守、KVMサポートなど、企業の基幹IT基盤に関わる技術支援を提供してきました。レガシー環境からOSSを含む新たな実行基盤への移行は、高い専門性と慎重なリスクマネジメントが不可欠です。LOGIQは、移行の実行・検証・運用までを一貫して支援することで、エンタープライズが求める品質・再現性・スピードの両立を目指しています。

今回のベトナム子会社の稼働開始は、LOGIQがさらなるグローバル展開を見据え、直営の開発・研究開発体制を強化するための重要な一歩です。研究開発リソースをベトナムに拡充することで、意思決定から設計、実装、検証、運用改善までのサイクルを加速し、エンタープライズ向けサービスに求められる継続的な供給能力を高めてまいります。

また、LOGIQは今後、グローバル展開を人員規模の拡大だけに依存するのではなく、AIを中核に据えた運用基盤を構築し、その上で各国展開を進める AI Driven Company としての成長を目指します。移行・運用・保守に関する知見を標準化し、AI Operating Systemを通じて再利用可能なナレッジとして蓄積することで、少人数でも地域を越えて同一品質のサービスを提供できる体制の整備を進めます。

LOGIQは、エンタープライズITにおける重要課題の一つであるベンダロックインに対し、特定ベンダーへの依存度を適切に低減し、顧客が将来にわたって柔軟に技術選択できる状態を確保することが重要であると考えています。今回稼働を開始したベトナム子会社を通じて、Java移行、Linux保守、KVMサポートをはじめとする技術支援の開発・検証体制を強化し、グローバルで再現性のあるサービス提供基盤を整備してまいります。

ベトナム子会社概要

グループ概要

- 現地法人名：CÔNG TY TNHH LOGIQ R&D VIETNAM- 国際名称：LOGIQ R&D VIETNAM COMPANY LIMITED- 略称：LOGIQ R&D VIETNAM CO., LTD- 税コード：0111496464- 所在地：23rd Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Me Tri Ha Urban Area, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi, Vietnam- 代表者：KIRIHATA TOMOHITO（切畠 智人）- 登記完了日：2026年5月13日- 資本金：30億ベトナムドン（約1,800万円）- 事業形態：有限責任会社- 主な事業内容：コンピュータプログラミング、ソフトウェア開発サービスLOGIQ Holdings Limited- 所在地：香港- 代表者：KIRIHATA TOMOHITO（切畠 智人）- 事業内容：グループ戦略・ガバナンス、グローバル事業運営 等LOGIQ 株式会社- 所在地：沖縄県那覇市- 代表者：代表取締役CEO 切畠 智人- 資本金：3,000万円- 事業内容：Runtime Migration Service、Java移行支援、Linux保守、KVMサポート、エンタープライズ向け技術支援 等LOGIQ R&D VIETNAM COMPANY LIMITED- 所在地：ベトナム・ハノイ市- 代表者：KIRIHATA TOMOHITO（切畠 智人）- 資本金：30億VND（約1,800万円）- 事業内容：研究開発、ソフトウェア開発、技術検証、開発基盤整備、品質管理 等