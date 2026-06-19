【健康いぬ生活】保護犬の“ストレスによる食欲不振”をケア。熊本県動物愛護センターへ無添加馬肉フード387袋を寄付

RITAグループホールディングス株式会社

株式会社利他フーズ（代表取締役社長：猪本真也 本社：熊本県熊本市）が運営する、愛犬との暮らしに寄り添うドッグフードブランド 『健康いぬ生活』（https://kenko-dog.com/）は、動物愛護の観点から、熊本県動物愛護センターにおいて保護されているワンちゃんたちの健康維持をサポートするため、当社のプレミアムドッグフード「馬肉自然づくり100g」を計387個寄付いたしました。

本取り組みは、保護されたワンちゃんたちが新しい家族と出会うための心身のケアの一助となることを目的としております。

寄付の背景とストーリー：なぜ「馬肉」のドッグフードなのか

熊本県動物愛護センターをはじめとする保護施設には、迷子になったり、やむを得ない事情で飼い主と離れたりした多くの犬猫が暮らしています。

- 保護犬が抱える「食」の課題保護施設という慣れない環境において、ワンちゃんたちは時に強いストレスを感じます。その結果、食欲不振や消化不良、体調の悪化に陥るケースも少なくありません。- 「馬肉」が保護犬のケアに最適な理由良質なタンパク質を豊富に含む「馬肉」は、低脂質で消化に優れているのが特徴です。体力が低下しているワンちゃんや、食の細くなったワンちゃんの栄養補給・健康管理において非常に適した食材です。- 地元・熊本の企業としての使命食事は単なる栄養補給ではなく、生きる活力と心身の回復に直結します。同じ熊本という地域で保護されている命に寄り添い、1頭でも多くのワンちゃんが健やかな状態で新しい家族のもとへ巣立っていけるよう、自社製品を通じた支援を決定いたしました。

『健康いぬ生活』は、今後も事業活動を通じて地域社会の課題解決に貢献し、人と動物が共生できる豊かな社会の実現に向けて継続的な支援と啓発に取り組んでまいります。

寄付商品「馬肉自然づくり」について

ヒューマングレードの馬肉を使った「馬肉自然づくり」は、オイルコーティングなしで、鮮度へのこだわりと手間を惜しまずお作りした無添加のプレミアムドッグフードです。

当店自慢の馬肉をはじめ、16種類の国産食材を使い、細かくした食材に熱を加え、乾燥させる独自製法でお作りしています。豊富なたんぱく質と低脂質で、ワンちゃんの健康維持にも最適なドッグフードです。

▼商品の詳細はこちら

https://kenko-dog.com/products/dryfood/shizenzukuri/

熊本県動物愛護センター担当者より

センターの保護犬３頭に食べさせたところ、

どの犬も喰いつきが良く、あっという間に完食してしまいました。

食べさせる前から、早く食べたいとおねだりする犬や、完食した後のお皿をペロペロなめたり、おかわり下さいという雰囲気を出す犬もいたようです。

本当にありがとうございました。

熊本県動物愛護センターへの支援および「保護犬の預かり」について

現在、熊本県動物愛護センターでは、保護されたワンちゃんたちが新しい家族（飼い主）と出会うための譲渡活動に加え、一時的に家庭で犬猫を預かる「預かりボランティア」の募集や、支援物品の受け入れなどを随時行っています。

施設という限られた環境の中で、1頭でも多くの命を健やかに救い、次のステップへと繋ぐためには、地域社会や個人・企業の温かいサポートが欠かせません。

当社は、今回のフード寄付が、より多くの方に保護動物たちの現状を知っていただく一つのきっかけになればと願っております。今後も、人と動物が共に幸せに暮らせる社会の実現に向け、私たちにできる支援を続けてまいります。

▼ 熊本県動物愛護センターの活動・ボランティアに関する詳細はこちら

https://www.kumamoto-doubutuaigo.jp/

健康いぬ生活とは

「暮らしの真ん中に、愛犬とずっと。」をコンセプトに、馬肉をメインとしたドッグフードやおやつ、ケア用品、お散歩グッズまで、暮らしのすみずみまで満たせるような幅広い商品を取り扱うブランド。

「愛犬とずっと」という飼い主様の願いに寄り添う「健康いぬ生活」は、信頼できる健康情報と、確かな目利きで厳選したこだわりの商品をお届けします。

私たちは単なる販売にとどまらず、一人ひとりの小さなお悩みにもスタッフがまごころを込めてお応えすることを大切にしています。

「食」と「暮らし」の両面からサポートすることで、大切な家族であるワンちゃんの健康を守り、愛犬とあなたの毎日をもっと豊かで幸せなものにするお手伝いをいたします。

▼健康いぬ生活情報サイト：

https://kenko-dog.com/yomimono_category/news/

会社概要

社名：株式会社利他フーズ

代表者：代表取締役社長 猪本真也

所在地：熊本県熊本市中央区坪井2-1-42 SDK熊本ビル5階

事業内容：プレミアムドッグフードの通信販売事業

本件に関するお問い合わせ先

RITAグループホールディングス株式会社

経営企画

TEL：096-274-1001

MAIL：media_promotion_unit@ritagroup.co.jp

RITAグループホールディングス株式会社

熊本市に本社を構えるRITAグループは、WEBマーケティングを強みとしたホールディングス企業です。株式会社利他フーズでは、馬刺しやドッグフードの通信販売、パーソナルジム「リタスタイル」を運営。株式会社RITAマーケティングパートナーズはふるさと納税支援事業、Amazon運営代行などを手がけています。