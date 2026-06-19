2026年7月5日 南青山アドバイザリーグループ株式会社 代表取締役 仙石 実が「会計ファイナンス人材 Conference2026」のパネルディスカッションに登壇

南青山アドバイザリーグループ株式会社

南青山アドバイザリーグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：仙石 実）は、2026年7月5日（日）に東京国際フォーラムで開催される「会計ファイナンス人材 Conference2026」（主催：CPAエクセレントパートナーズ株式会社）に、代表取締役の仙石 実が登壇することをお知らせします。

仙石は、16時50分から行われるA5セッション「人的資本経営の実践 ～従業員エンゲージメントと企業価値を向上させる方法～」にパネリストとして参加します。

■ 登壇の背景

企業の持続的な成長に向けて、「人的資本経営」への関心が高まっています。一方で、従業員エンゲージメントをどのように高め、それを企業価値の向上にどうつなげるかについては、多くの企業が手探りの段階にあります。

本セッションでは、監査、業務システム、組織人事、税務、アドバイザリーといった異なる立場の登壇者が、それぞれの実務経験をもとに、人的資本経営の実践について議論します。

当社は、企業が大切にしたい行動をポイントとして可視化するサービス「エンゲージメントストック」の提供などを通じて、従業員の行動変容とエンゲージメント向上に取り組んでまいりました。本セッションでは、こうした支援の現場から得られた知見をお伝えします。

■ 登壇セッション概要

セッション名：A5セッション「人的資本経営の実践 ～従業員エンゲージメントと企業価値を向上させる方法～」

日時：2026年7月5日（日）16:50～17:40

登壇者（順不同・敬称略）

片倉 正美（EY新日本有限責任監査法人 相談役 / 前理事長） 和田 成史（株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長） 大野 俊一（株式会社リンクアンドモチベーション 取締役） 中村 亨（日本クレアス税理士法人 代表社員） 仙石 実（南青山アドバイザリーグループ株式会社 代表取締役）

■ 開催概要

イベント名：会計ファイナンス人材 Conference2026

日時：2026年7月5日（日）12:30～18:40

会場：東京国際フォーラム

主催：CPAエクセレントパートナーズ株式会社

お申し込み：https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/

経営層や人事責任者の方をはじめ、今後のキャリアや組織づくりに課題を感じている会計ファイナンス人材の皆様のご参加をお待ちしております。

■ 登壇者コメント

南青山アドバイザリーグループ株式会社

代表取締役 仙石 実

「人的資本経営という言葉が広がる一方で、現場では『何から始めればよいのか』という声を多くいただきます。エンゲージメントの向上は、特別な施策ではなく、日々の行動を丁寧に積み重ねる仕組みづくりから始まると考えています。各分野の第一線でご活躍されている登壇者の皆様とともに、実務に役立つ議論をお届けできれば幸いです。」

■ 南青山アドバイザリーグループについて

当社は、レコグニション基盤の構築からAI導入、報酬制度（エンゲージメントストック/ファントムストック）の設計まで、ワンストップで伴走支援を行います 。日本のHRプロフェッショナルがAI時代にふさわしい戦略的示唆を得られるよう、最新テクノロジーと専門的知見を融合させたサービスを提供してまいります。

会社名：南青山アドバイザリーグループ株式会社／南青山税理士法人

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル30F

代表者：仙石 実

設立：2013年3月

事業内容：会計税務支援／IPO・M&A支援／報酬制度設計／事業承継コンサルティング

公式サイト：https://minami-aoyama.jp(https://minami-aoyama.jp)

製品情報：

ストックオプションクラウド：https://www.stockoption.cloud/(https://www.stockoption.cloud/)

エンゲージメントストック：https://engagement.stockoption.cloud/(https://engagement.stockoption.cloud/)

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南青山アドバイザリーグループ 案内事項

当社では、今回ご紹介した仕組みに加え、IPOやM&Aについても専門的なコンサルティングを提供しております。ぜひご相談ください。