横浜のアートイベント検索サイト　ヨコハマ・アートナビ　「さあ横浜へ！子どもとアート体験！夏休みアートイベント特集」公開のご案内

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

「ヨコハマ・アートナビ」は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が運営するウェブサイトです（編集：株式会社BoundFor）。展覧会、コンサート、ダンス・古典芸能・演劇などの公演、ワークショップといった横浜市内で行われる多彩なアートイベント情報を総合的に発信しています。子ども向けアートイベント情報の掲載数も多く、横浜市の子育て応援アプリ「パマトコ」とも連携しています。

「さあ横浜へ！子どもとアート体験！夏休みアートイベント特集」を、次の通り公開します。

「夏休みの宿題のヒントを探している」、「子どもと一緒に気軽にアートを体験してみたい」など、横浜で子どもと一緒にアートを楽しめるイベントを多数紹介しています。夏休みのおでかけ先探しに、ぜひご活用ください。

- ヨコハマ・アートナビ 特集ページ詳細

１ 特集ページ名 ：さあ横浜へ！子どもとアート体験！夏休みアートイベント特集

２ 特集掲載期間 ：令和8年6月19日(金)10時 ～ 9月1日(火)10時

３ 特集ページURL ：https://artnavi.yokohama/feature/

- ヨコハマ・アートナビ 特集ページの多彩な検索機能

ヨコハマ・アートナビの特集ページでは、利用者の目的や関心に合わせて、イベントを簡単に検索できます。

■ポイント１：活動で検索

「みる」

美術、演劇、ダンスなど、子どもと一緒に楽しめる展覧会や公演情報。

「きく」

音楽など、子どもと一緒に楽しめる公演情報。

「つくる」

ものづくりやお絵描きワークショップなど、実際に何かをつくることができるイベント情報。

「まなぶ」

科学、歴史、文化、芸術など、子どもたちの学びの機会がつまったイベント情報。

「体験・参加する」

美術、ダンス、音楽、演劇など、様々なジャンルの体験・参加型イベント情報。

「託児できる」

託児サービスがあるイベント情報。

■ポイント２：エリアで検索

みなとみらい・桜木町・新港／関内・馬車道・日本大通り／元町・中華街・山手／

本牧・根岸／横浜駅／横浜・北西（あざみ野・長津田・中山）／

横浜・北（日吉・菊名・新横浜）／横浜・北東（鶴見・神奈川・東神奈川）／

横浜・中央（保土ヶ谷・二俣川・戸塚・上大岡）／ 横浜・南（磯子・本郷台・金沢文庫）

■ポイント3：年齢で検索

0～2歳／3,4歳／5,6歳／小学校低学年～中学年まで／小学校高学年／中学生／高校生