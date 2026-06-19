キャリアコンサルティング及び芝園開発、ウィズダイバーシティLLP参加のお知らせ

ウィズダイバーシティ有限責任事業組合

ウィズダイバーシティ有限責任事業組合（所在地：東京都渋谷区、以下「ウィズダイバーシティ」）に、2026年4月1日付で株式会社キャリアコンサルティング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：室舘 勲、以下「キャリアコンサルティング」）と、芝園開発株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：宮本 薫、以下「芝園開発」）が参加したことをお知らせいたします。

これにより、ウィズダイバーシティの参加企業数は20社（算定基礎労働者数4053.5人）となり、「事業協同組合等算定特例」の認可を受けた組合として、全国最多の参加企業数となりました。組合全体の実雇用率は5.43％（※1、組合全体の障害者の雇用数（カウント数）219.5人）となっています。

※1…2026年4月1日時点

自社雇用を達成した企業が参加

今回ウィズダイバーシティに参加した2社は、いずれも自社雇用によって法定雇用率を達成しています。



一方で、今後の従業員増加に伴う障害者雇用数の増加や、業務特性上、多様な障害特性に対応した職域開発の難しさなどの課題を抱えていました。



「法定雇用率を達成していること」と「持続可能な障害者雇用を実現すること」は必ずしも同義ではありません。両社は将来を見据えた障害者雇用のあり方として、ウィズダイバーシティへの参加を決定しました。

株式会社キャリアコンサルティングについて

企業概要

株式会社キャリアコンサルティングは、「凜とした人づくり」を理念に、就職支援・人材紹介・教育研修などを展開する総合人材プロデュース企業です。就職活動に必要なスキルを無料で学べる教育カリキュラム「プレスタPlus」事業には、全国で年間5,000名の大学生が登録し、次世代を担う人材育成に取り組んでいます。

また、日本の伝統工芸品を中心とした「made in Nippon」の記念品企画・開発・販売を行う「これいい和」を運営しており、2023年には、その取り組みが評価され、「東京都経営革新優秀賞 奨励賞」を受賞しました。また、オリジナル商品「卓上灯篭」は、第73回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー「SUSTAINABLE SELECTION AWARD（サステナブル・セレクション アワード）」で大賞を受賞しています。

グループ会社である株式会社THTマネジメントでは、プロバスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」の運営も行っており、スポーツを通じた地域活性化にも取り組んでいます。

第73回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー「SUSTAINABLE SELECTION AWARD（サステナブル・セレクション アワード）」で大賞を受賞した、オリジナル商品「卓上灯篭」

発注業務

組合参加後は、祝花を中心としたフラワーや、従業員向け福利厚生としてランチボックス・コーヒードリップバッグなどの発注による障害者雇用の創出を予定しています。

代表取締役社長 室舘 勲 コメント

当社は、「凜とした人づくり」を経営理念に掲げ、学生の就職支援や若手社会人向けのリーダーシップ教育に取り組んできました。

今回、ウィズダイバーシティを知ったきっかけは、グループ会社が運営するプロバスケットボールチーム『東京八王子ビートレインズ』の開幕戦で、ファンの皆さまからの祝い花を、ウィズダイバーシティの発起人である、福寿さんが代表を務めるローランズが製作されていたことでした。

当社は法定雇用率を満たしている状況ではありましたが、一方で、現在の体制が将来にわたって持続可能かという課題も感じていました。ウィズダイバーシティのスローガン「障害者雇用は、1社でやらない。みんなでやる！」のとおり、ウィズダイバーシティは、単なる『法定雇用率対策』ではなく、中小企業でも持続可能な障害者雇用を実現できる仕組みだと感じています。

商号 ：株式会社キャリアコンサルティング

本社 ：東京都千代田区神田神保町3-19-1九段インテリジェントビル

設立 ：2003年12月18日

資本金 ：2300万円

従業員数：178名（2026年4月1日現在）

芝園開発について

芝園開発は『“LIKE” is Next Standard 「いいね」をあたりまえに』をスローガンに掲げ、「もっと良くしたい」という思いを軸に、事業を通じて「新しいあたりまえ」をつくり続けてきました。主な事業として、総合自転車対策業務（公共駐輪場の管理運営、放置自転車対策）、駐車場・駐輪場事業「リクスタパーキング」などを展開しています。



1998年には、日本初となる「無人機械式個別管理時間貸駐輪場システム」を開発。2014年には、経済産業省「中小企業IT経営力大賞2014」にて大賞と特別賞を受賞。以来、ITを活用した総合自転車対策業務で首都圏をはじめとした自治体から評価されています。



代表の宮本薫氏は2代目経営者として、コーポレートブランド「LIXTA」の立ち上げや、フィットネス事業など事業多角化にも積極的に取り組んでいます。



企業概要発注業務

芝園開発では、「放置自転車に貼付する撤去通告札への二次元コード付きシールの貼付業務」を、組合内の障害者福祉事業所であるローランズへ発注しています。本業務には、横須賀にある「ローランズファーム」所属の障害のあるスタッフが従事しています。

ローランズファームでは、花の育成など屋外業務が中心となる一方、猛暑日には作業負荷が高まるという課題がありました。今回の業務受注により、猛暑日でも対応可能な屋内業務が新たに生まれることになりました。ローランズファームでは、これまで屋外作業が中心だったスタッフが新たな仕事に挑戦できる機会にもなっています。

撤去通告札は街頭指導員により放置自転車に取り付けられ、二次元コードにより放置自転車対策システム『CAPTURE』に車体情報や位置情報が紐付けられる。ローランズファームで行っている、放置自転車に貼付するシールに二次元コードを貼る業務の様子代表取締役社長 宮本薫 コメント

当社は自社雇用によって法定雇用率を達成していましたが、業務の特性上、自社単独での職域拡大や、今後も持続可能な障害者雇用のあり方に対し課題を感じていました。障害や難病と向き合う方々の働く選択肢をさらに広げたいと考え、今回の組合参加を決めました。



ウィズダイバーシティは、厚生労働省の算定特例制度資料で事例として紹介されていたことがきっかけで知りました。業務発注を通じて当社の従事者は本来やるべき業務により集中できるようになり、障害者の雇用拡大にも貢献できるという仕組みに共感しました。

今回、二次元コード貼付業務をローランズファームへ発注できたことで、ファームスタッフのみなさんの新たな働く機会づくりにつながったことを大変うれしく思っています。

商号 ：芝園開発株式会社

本社 ：東京都足立区千住3丁目66番地16

設立 ：1986年7月1日

資本金 ：5000万円

従業員数：正社員44名、パート・アルバイト757名（2026年5月22日現在）

ウィズダイバーシティ発起人 福寿 満希 コメント

ウィズダイバーシティ発起人 福寿満希（株式会社ローランズ 代表取締役）

障害や難病と向き合う人が、ご自身の希望や強みに合わせ幅広い選択肢から「挑戦したい仕事」を選べるように。また、障害者雇用にハードルを感じて、諦めてしまうことなく企業の皆様が一歩を踏み出せるように。私たちウィズダイバーシティは、みんなで作る雇用の新たな仕組みを、日本全国に広めていきたいと思い活動を続けていきました。

今回、キャリアコンサルティング様と芝園開発様に参加いただいたことで、共同で障害者雇用に取り組む企業数は20社、4054人となりました。これは、事業協同組合等算定特例制度の認可を受けた組合として、全国最多の参加企業数及び算定基礎労働者数で障害者の共同雇用に取り組んでいる実績となります。

昨今、ウィズダイバーシティには、既に法定雇用率を満たしている企業様のご参加も増えています。そこには、「法定雇用率を満たすこと」だけでなく「持続可能に障害者の活躍を作ること」、そして企業の仲間となり力となるという本来の雇用の目的がそこにはあるのではないでしょうか。

ウィズダイバーシティでは、「障害者雇用は、1社でやらない。みんなでやる」をスローガンに、企業と福祉事業者がチームなって、共に仕事を作り、共に雇用を守り、働く力を前進させていく仕組みづくりを進めています。企業と福祉事業者が繋がって知見を出し合えば、もっと日本の障害者雇用は前進するはずだと信じています。

ウィズダイバーシティとは

ウィズダイバーシティは、国の制度「事業協同組合等算定特例（※2）」の認定を受けた日本初の有限責任事業組合（LLP）です。中小企業と障害者福祉事業所がグループ（組合）となり、企業が経済活動に必要な商品・サービスを障害者福祉事業所へ継続的に業務発注することで、障害者雇用を共同で創出しています。

現在は花束・祝花製作、グリーン装飾、事務業務、ケータリング、アート制作、物流業務など約60種類以上の仕事が生まれています。

※2…算定特例制度とは、一定の要件を満たす場合に、複数の事業主で障害者の実雇用率を通算できる制度

名称 ：ウィズダイバーシティ有限責任事業組合（LLP）

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-54-15 ベルズ原宿ビル3F

設立 ：2019年4月

出資者 ：

株式会社ローランズ

一般社団法人ローランズプラス（特定事業主）

社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所（特定事業主）

株式会社きくや美粧堂（特定事業主）

株式会社東京ディエスジャパン（特定事業主）

寺田倉庫株式会社（特定事業主）

株式会社エーシークリエイト（特定事業主）

株式会社SABON Japan（特定事業主）

株式会社ありがとうファーム（特定事業主）

株式会社ディエスジャパン（特定事業主）

株式会社人形町今半（特定事業主）

株式会社人形町今半フーズプラント（特定事業主）

株式会社ホットスケープ（特定事業主）

蜂谷工業株式会社（特定事業主）

KEIPE株式会社（特定事業主）

株式会社パワーエックス（特定事業主）

株式会社ニューズベース（特定事業主）

アレクシオンファーマ合同会社（特定事業主）

富士興業株式会社（特定事業主）

株式会社キャリアコンサルティング（特定事業主）★新規

芝園開発株式会社（特定事業主）★新規

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