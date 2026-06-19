【大阪マリオット都ホテル】夏の味覚が彩るランチ＆ディナーブッフェ「サマーグルメフェスティバル 2026」を開催！お盆期間は特別メニューが追加＆お子様に人気のバルーンイベントも実施

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株式会社近鉄・都ホテルズ

サマーグルメフェスティバル 2026 ディナーイメージ

太陽きらめく夏のごちそうを、心ゆくまで。涼しげな「青パパイヤと春雨のサラダ」、バナナの葉で蒸し焼きにしたハワイの伝統料理「カルアピッグ」に、デザートには「プティ マラサダ」や、お好みのコンディメンツをトッピングできる「アサイーボウル」など、南国の風を感じるメニューが彩ります。
さらに、お盆期間は、"SUMMER FAMILY BUFFET"としてお子様から大人の方まで楽しめる特別メニューが登場。お子様にバルーンアートをプレゼントするイベントも実施し、ご家族で過ごす充実した夏のひとときを演出します。


【実施概要】

【期　間】2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）


　　　　※8月10日（月）～8月14日（金）は、料金および一部メニューが異なります。



【時　間】ランチ　　11:30 ～ 15:00　※土日祝は2部制（11:30 ～ 13:00 ／ 13:30 ～ 15:00）


　　　　　ディナー　17:00 ～ 21:00　※土日祝は2部制（17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30）


　　　　※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。　　



【料　金】


■ランチ


　大人 6,000円 ／ シニア（65歳以上） 4,500円 ／ 小学生 2,400円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円


＜お盆期間　8月10日（月）～ 8月14日（金）＞


　大人 8,000円 ／ シニア（65歳以上） 6,400円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円



※ソフトドリンク　｜フリーフロー付き


※アルコール　　　｜フリーフロー（90分）　お一人様 2,400円



■ディナー


　大人 7,600円 ／ シニア（65歳以上） 5,700円 ／ 小学生 3,500円 ／ 幼児（3歳以上） 1,300円


＜お盆期間　8月10日（月）～ 8月14日（金）＞


　大人 9,000円 ／ シニア（65歳以上） 7,200円 ／ 小学生 4,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,500円



※ソフトドリンク　｜フリーフロー付


※アルコール　　　｜フリーフロー（120分）　お一人様 2,400円



【メニュー 一例】

《ランチ・ディナー》


アヒポケ ／ 青パパイヤと春雨のサラダ ／ 海老のライムマリネ ココナッツジュレとマンゴーソース ／ ガーリックシュリンプ ／ 魚介のロースト ピペラードソース ／ カルアピッグ ／ ローストベジタブル ／ ローストフルーツ ／ チキンと葱のグリル ロメスコソース添え



《ランチ限定》


魚介のエスカベッシュ



《ディナー限定》


鶏肉のスチーム キウイソース ／ トマト麻辣冷麺 ／ 鮪の香草パン粉焼き



「アヒポケ」

「青パパイヤと春雨のサラダ」「海老のライムマリネ ココナッツジュレとマンゴーソース」


「カルアピッグ」

「魚介のロースト ピペラードソース」


「ローストベジタブル」

「ローストフルーツ」


ランチ限定「魚介のエスカベッシュ」

ディナー限定「トマト麻辣冷麺」


ディナー限定「鶏肉のスチーム キウイソース」

ディナー限定「鮪の香草パン粉焼き」


【レギュラーメニュー】


和惣菜 ／ サラダ各種 ／ 欧風カレー ／ ピッツァ（ラディエール風） ／ パスタ（夏トマトを使った烏賊ラグーソースパスタ）



「ピッツァ」（ラディエール風）

「パスタ」（夏トマトを使った烏賊ラグーソースパスタ）

【COOKA's STANDARD】


《ランチ・ディナー》


国産牛ローストビーフ ／ 天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）



《ランチ限定》


カリフォルニアロール



《ディナー限定》


にぎり寿司（マグロ・イカレモン・玉子）



「国産牛ローストビーフ」

「天ぷら」（ランチ 4種・ディナー 5種）


ランチ限定「カリフォルニアロール」

ディナー限定「にぎり寿司」（マグロ・イカレモン・玉子）


【デザート】


グラスデザート 3種（ヴェルヴェーヌジュレと青りんごムース ／ マンゴープリン ／ バナナとマシュマロのチョコレートヴェリーヌ）／ プティ マラサダ ／ フレンチトースト ピニャコラーダ風 ／ オリジナル アサイーボウル（ワゴンスイーツ） ／ ジェラート 10種




「グラスデザート」3種

「プティ マラサダ」


「フレンチトースト ピニャコラーダ風」

「オリジナル アサイーボウル」（ワゴンスイーツ）


【ドリンク】


ソフトドリンク各種


アルコール各種　※フリーフロー別途料金が必要です。


ワイン（赤・白） ／ 生ビール ／ ウイスキー ／ カクテル各種



【SUMMER FAMILY BUFFET】

サマーグルメフェスティバル 2026に加え、ご家族皆様で楽しめるメニューをご用意します。



《ランチ・ディナー》


トマトファルシ 生姜のソース ／ サーモンマリネとアボカドのパルフェ ／ フォアグラ丼 ／


かき氷（ピーチ、ベリーミックス、トロピカル、メロン＆キウイ）



「SUMMER FAMILY BUFFET」 メニュー イメージ


【バルーンイベント】

「SUMMER FAMILY BUFFET」の 期間中、バルーンイベントを開催！お子様にバルーンアートをプレゼントします。



風船職人池田くん

開催日：8/10、11、12、13、14


時間：


ランチ


1部（11:30～13:00）
2部（13:30～15:00）



ディナー
1部（17:00～19:00）
2部（19:30～21:30）
各部1回約40分


※出演者は日によって異なります。






詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/cooka/menu/59959/



【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）


一般：0120-611-147


携帯：06-6628-6187



【大阪マリオット都ホテル】


〒545-0052


大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43



※写真はイメージです。


※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。


※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。



公式WEBサイト（都ホテルズ＆リゾーツ）


https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/


公式WEBサイト（マリオット・インターナショナル）


https://www.marriott.com/ja/hotels/osamc-osaka-marriott-miyako-hotel/


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