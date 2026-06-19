【大阪マリオット都ホテル】夏の味覚が彩るランチ＆ディナーブッフェ「サマーグルメフェスティバル 2026」を開催！お盆期間は特別メニューが追加＆お子様に人気のバルーンイベントも実施

株式会社近鉄・都ホテルズサマーグルメフェスティバル 2026 ディナーイメージ

太陽きらめく夏のごちそうを、心ゆくまで。涼しげな「青パパイヤと春雨のサラダ」、バナナの葉で蒸し焼きにしたハワイの伝統料理「カルアピッグ」に、デザートには「プティ マラサダ」や、お好みのコンディメンツをトッピングできる「アサイーボウル」など、南国の風を感じるメニューが彩ります。

さらに、お盆期間は、"SUMMER FAMILY BUFFET"としてお子様から大人の方まで楽しめる特別メニューが登場。お子様にバルーンアートをプレゼントするイベントも実施し、ご家族で過ごす充実した夏のひとときを演出します。

【実施概要】

【期 間】2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）

※8月10日（月）～8月14日（金）は、料金および一部メニューが異なります。

【時 間】ランチ 11:30 ～ 15:00 ※土日祝は2部制（11:30 ～ 13:00 ／ 13:30 ～ 15:00）

ディナー 17:00 ～ 21:00 ※土日祝は2部制（17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30）

※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。

【料 金】

■ランチ

大人 6,000円 ／ シニア（65歳以上） 4,500円 ／ 小学生 2,400円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円

＜お盆期間 8月10日（月）～ 8月14日（金）＞

大人 8,000円 ／ シニア（65歳以上） 6,400円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円

※ソフトドリンク ｜フリーフロー付き

※アルコール ｜フリーフロー（90分） お一人様 2,400円

■ディナー

大人 7,600円 ／ シニア（65歳以上） 5,700円 ／ 小学生 3,500円 ／ 幼児（3歳以上） 1,300円

＜お盆期間 8月10日（月）～ 8月14日（金）＞

大人 9,000円 ／ シニア（65歳以上） 7,200円 ／ 小学生 4,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,500円

※ソフトドリンク ｜フリーフロー付

※アルコール ｜フリーフロー（120分） お一人様 2,400円

【メニュー 一例】

《ランチ・ディナー》

アヒポケ ／ 青パパイヤと春雨のサラダ ／ 海老のライムマリネ ココナッツジュレとマンゴーソース ／ ガーリックシュリンプ ／ 魚介のロースト ピペラードソース ／ カルアピッグ ／ ローストベジタブル ／ ローストフルーツ ／ チキンと葱のグリル ロメスコソース添え

《ランチ限定》

魚介のエスカベッシュ

《ディナー限定》

鶏肉のスチーム キウイソース ／ トマト麻辣冷麺 ／ 鮪の香草パン粉焼き

「アヒポケ」「青パパイヤと春雨のサラダ」「海老のライムマリネ ココナッツジュレとマンゴーソース」「カルアピッグ」「魚介のロースト ピペラードソース」「ローストベジタブル」「ローストフルーツ」ランチ限定「魚介のエスカベッシュ」ディナー限定「トマト麻辣冷麺」ディナー限定「鶏肉のスチーム キウイソース」ディナー限定「鮪の香草パン粉焼き」

【レギュラーメニュー】

和惣菜 ／ サラダ各種 ／ 欧風カレー ／ ピッツァ（ラディエール風） ／ パスタ（夏トマトを使った烏賊ラグーソースパスタ）

「ピッツァ」（ラディエール風）「パスタ」（夏トマトを使った烏賊ラグーソースパスタ）

【COOKA's STANDARD】

《ランチ・ディナー》

国産牛ローストビーフ ／ 天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）

《ランチ限定》

カリフォルニアロール

《ディナー限定》

にぎり寿司（マグロ・イカレモン・玉子）

「国産牛ローストビーフ」「天ぷら」（ランチ 4種・ディナー 5種）ランチ限定「カリフォルニアロール」ディナー限定「にぎり寿司」（マグロ・イカレモン・玉子）

【デザート】

グラスデザート 3種（ヴェルヴェーヌジュレと青りんごムース ／ マンゴープリン ／ バナナとマシュマロのチョコレートヴェリーヌ）／ プティ マラサダ ／ フレンチトースト ピニャコラーダ風 ／ オリジナル アサイーボウル（ワゴンスイーツ） ／ ジェラート 10種

「グラスデザート」3種「プティ マラサダ」「フレンチトースト ピニャコラーダ風」「オリジナル アサイーボウル」（ワゴンスイーツ）

【ドリンク】

ソフトドリンク各種

アルコール各種 ※フリーフロー別途料金が必要です。

ワイン（赤・白） ／ 生ビール ／ ウイスキー ／ カクテル各種

【SUMMER FAMILY BUFFET】

サマーグルメフェスティバル 2026に加え、ご家族皆様で楽しめるメニューをご用意します。

《ランチ・ディナー》

トマトファルシ 生姜のソース ／ サーモンマリネとアボカドのパルフェ ／ フォアグラ丼 ／

かき氷（ピーチ、ベリーミックス、トロピカル、メロン＆キウイ）

「SUMMER FAMILY BUFFET」 メニュー イメージ

【バルーンイベント】

「SUMMER FAMILY BUFFET」の 期間中、バルーンイベントを開催！お子様にバルーンアートをプレゼントします。

風船職人池田くん

開催日：8/10、11、12、13、14

時間：

ランチ

1部（11:30～13:00）

2部（13:30～15:00）

ディナー

1部（17:00～19:00）

2部（19:30～21:30）

各部1回約40分

※出演者は日によって異なります。

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/cooka/menu/59959/

【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）

一般：0120-611-147

携帯：06-6628-6187

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。

※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

公式WEBサイト（都ホテルズ＆リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/

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