【大阪マリオット都ホテル】夏の味覚が彩るランチ＆ディナーブッフェ「サマーグルメフェスティバル 2026」を開催！お盆期間は特別メニューが追加＆お子様に人気のバルーンイベントも実施
サマーグルメフェスティバル 2026 ディナーイメージ
太陽きらめく夏のごちそうを、心ゆくまで。涼しげな「青パパイヤと春雨のサラダ」、バナナの葉で蒸し焼きにしたハワイの伝統料理「カルアピッグ」に、デザートには「プティ マラサダ」や、お好みのコンディメンツをトッピングできる「アサイーボウル」など、南国の風を感じるメニューが彩ります。
さらに、お盆期間は、"SUMMER FAMILY BUFFET"としてお子様から大人の方まで楽しめる特別メニューが登場。お子様にバルーンアートをプレゼントするイベントも実施し、ご家族で過ごす充実した夏のひとときを演出します。
【実施概要】
【期 間】2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）
※8月10日（月）～8月14日（金）は、料金および一部メニューが異なります。
【時 間】ランチ 11:30 ～ 15:00 ※土日祝は2部制（11:30 ～ 13:00 ／ 13:30 ～ 15:00）
ディナー 17:00 ～ 21:00 ※土日祝は2部制（17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30）
※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。
【料 金】
■ランチ
大人 6,000円 ／ シニア（65歳以上） 4,500円 ／ 小学生 2,400円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円
＜お盆期間 8月10日（月）～ 8月14日（金）＞
大人 8,000円 ／ シニア（65歳以上） 6,400円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円
※ソフトドリンク ｜フリーフロー付き
※アルコール ｜フリーフロー（90分） お一人様 2,400円
■ディナー
大人 7,600円 ／ シニア（65歳以上） 5,700円 ／ 小学生 3,500円 ／ 幼児（3歳以上） 1,300円
＜お盆期間 8月10日（月）～ 8月14日（金）＞
大人 9,000円 ／ シニア（65歳以上） 7,200円 ／ 小学生 4,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,500円
※ソフトドリンク ｜フリーフロー付
※アルコール ｜フリーフロー（120分） お一人様 2,400円
【メニュー 一例】
《ランチ・ディナー》
アヒポケ ／ 青パパイヤと春雨のサラダ ／ 海老のライムマリネ ココナッツジュレとマンゴーソース ／ ガーリックシュリンプ ／ 魚介のロースト ピペラードソース ／ カルアピッグ ／ ローストベジタブル ／ ローストフルーツ ／ チキンと葱のグリル ロメスコソース添え
《ランチ限定》
魚介のエスカベッシュ
《ディナー限定》
鶏肉のスチーム キウイソース ／ トマト麻辣冷麺 ／ 鮪の香草パン粉焼き
「アヒポケ」
「青パパイヤと春雨のサラダ」「海老のライムマリネ ココナッツジュレとマンゴーソース」
「カルアピッグ」
「魚介のロースト ピペラードソース」
「ローストベジタブル」
「ローストフルーツ」
ランチ限定「魚介のエスカベッシュ」
ディナー限定「トマト麻辣冷麺」
ディナー限定「鶏肉のスチーム キウイソース」
ディナー限定「鮪の香草パン粉焼き」
【レギュラーメニュー】
和惣菜 ／ サラダ各種 ／ 欧風カレー ／ ピッツァ（ラディエール風） ／ パスタ（夏トマトを使った烏賊ラグーソースパスタ）
「ピッツァ」（ラディエール風）
「パスタ」（夏トマトを使った烏賊ラグーソースパスタ）
【COOKA's STANDARD】
《ランチ・ディナー》
国産牛ローストビーフ ／ 天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）
《ランチ限定》
カリフォルニアロール
《ディナー限定》
にぎり寿司（マグロ・イカレモン・玉子）
「国産牛ローストビーフ」
「天ぷら」（ランチ 4種・ディナー 5種）
ランチ限定「カリフォルニアロール」
ディナー限定「にぎり寿司」（マグロ・イカレモン・玉子）
【デザート】
グラスデザート 3種（ヴェルヴェーヌジュレと青りんごムース ／ マンゴープリン ／ バナナとマシュマロのチョコレートヴェリーヌ）／ プティ マラサダ ／ フレンチトースト ピニャコラーダ風 ／ オリジナル アサイーボウル（ワゴンスイーツ） ／ ジェラート 10種
「グラスデザート」3種
「プティ マラサダ」
「フレンチトースト ピニャコラーダ風」
「オリジナル アサイーボウル」（ワゴンスイーツ）
【ドリンク】
ソフトドリンク各種
アルコール各種 ※フリーフロー別途料金が必要です。
ワイン（赤・白） ／ 生ビール ／ ウイスキー ／ カクテル各種
【SUMMER FAMILY BUFFET】
サマーグルメフェスティバル 2026に加え、ご家族皆様で楽しめるメニューをご用意します。
《ランチ・ディナー》
トマトファルシ 生姜のソース ／ サーモンマリネとアボカドのパルフェ ／ フォアグラ丼 ／
かき氷（ピーチ、ベリーミックス、トロピカル、メロン＆キウイ）
「SUMMER FAMILY BUFFET」 メニュー イメージ
【バルーンイベント】
「SUMMER FAMILY BUFFET」の 期間中、バルーンイベントを開催！お子様にバルーンアートをプレゼントします。
風船職人池田くん
開催日：8/10、11、12、13、14
時間：
ランチ
1部（11:30～13:00）
2部（13:30～15:00）
ディナー
1部（17:00～19:00）
2部（19:30～21:30）
各部1回約40分
※出演者は日によって異なります。
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/cooka/menu/59959/
【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）
一般：0120-611-147
携帯：06-6628-6187
【大阪マリオット都ホテル】
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
※写真はイメージです。
※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。
※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
公式WEBサイト（都ホテルズ＆リゾーツ）
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/
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