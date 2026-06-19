「認知特性に合わせた効果的な学習支援」無料オンラインセミナーを6月26日（金）開催

株式会社タオ

法人向けICT教材「天神X」を開発する株式会社タオ（所在地：滋賀県草津市、代表取締役：黒澤慶昭）は、株式会社アットスクール（所在地：滋賀県草津市、代表取締役：鈴木正樹）をお招きし、認知特性を生かした学習支援について解説する無料オンラインセミナーを2026年6月26日（金）11時より開催します。

学習支援には「認知特性」の理解が必要

人にはそれぞれ「認知特性」があります。見て覚えるのが得意な子もいれば、聞いて覚えるほうが得意な子もいます。その違いを把握せずに画一的な指導を続けることで、学習意欲の低下や不登校などの二次障がいにつながるリスクがあります。

本セミナーでは、特別支援教育の第一線で活躍する鈴木正樹先生をお招きし、認知特性に応じた学習支援の具体的なアプローチをわかりやすく解説いただきます。

発達障がいや不登校のお子さまへの支援に携わる塾・放課後等デイサービス・フリースクールの方々はもちろん、ICT教材の導入や指導方法の見直しをご検討中の事業者様にもおすすめの内容です。

セミナー概要

タイトル：認知特性に合わせた効果的な学習支援 ～発達障がいや不登校の学習支援を考える～

日時：2026年6月26日（金）11:00～11:40

形式：オンライン配信（アーカイブ配信有り）

参加費：無料

プログラム：

- 認知特性とは何か ─ 限局性学習症（LD）の種類と支援ニーズを正しく理解する- 視覚優位・聴覚優位タイプ別の具体的な指導・支援アプローチ- 発達障がい・不登校の子どもへの個別学習支援計画の実践事例

ご視聴は、こちらの専用フォーム(https://share.hsforms.com/1Fhzap-A3RnmD643hWr5tlgdboaw)よりお申し込みください。

お申し込みいただいた方には、当日の視聴が難しい方のためアーカイブ配信をお送りいたします。（開催後にメールにてご案内いたします。）

登壇者プロフィール

鈴木正樹 先生

株式会社アットスクール 代表取締役

アットスクール高等学院 学院長

特別支援教育士・教育カウンセラー

発達障がいや不登校の子どもたちの自立支援を目的として2005年株式会社アットスクールを設立。

「一人ひとりの個性とニーズに合わせた自立支援」を理念として、児童生徒と保護者の支援に携わりながら、全国での講演やセミナー、スペシャルニーズサポーター養成研修や教育・福祉施設のコンサルティングなどを行っている。

アットスクール公式サイト：https://www.at-school.jp/

主な著書

子どもの個性を育む～発達障害や不登校の子どもたちの個性に寄り添う支援～

十人十色の子どもたち～発達支援の現場から～

子育てがちょっと楽しくなる 他

お問い合わせ

株式会社タオ

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

電話：077-566-5044

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（日曜除く）

法人向け商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

コーポレートサイト：https://www.tao-st.co.jp/