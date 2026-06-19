難関大の初見問題に勝つ！「3つの思考ステップ」で入試本番の“手が止まる”を解消するメソッド満載の、『初見問題に強くなる 理系数学 名問50』2026年6月19日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、難関大学を目指す理系受験生向けの数学参考書『難関大学突破のための 初見問題に強くなる 理系数学 名問50』（著者：吉田大悟）を2026年6月19日（金）に発売いたします。

「教科書の内容は理解できているのに、模試や過去問演習になると手も足も出ない」――そんな受験生の悩みに応え、入試を突破するための近道となる、数学の初見問題に対峙するときの方針の立て方や思考のプロセスを伝授します。本書は、この「思考の種明かし」に徹底的にフォーカスし、初見問題を解決できる力を身につけることに特化した画期的な一冊です。

■「未知の問題の解決」へ

数学の学習において、公式などの「道具を知る」基礎段階と、「どの道具をどう使うのかを判断し実行する」応用段階には、次元の異なる頭の使い方が求められます。ドリル的に量をこなすパターン暗記学習では、難関大の初見問題には対処できません。

本書は、この応用段階への飛翔を目的とし、学習効果の高い良問を50題厳選して収録しました。

■本書の最大の特長正解に至る「脳内の動き」を完全可視化した「3ステップ解説」

本書の解説は、単に模範解答を提示するものではありません。難関大の入試を突破できる人が必ず行っている「頭の使い方」を徹底的に解剖し、その思考回路を完全に可視化しています。

1. 問題の把握

軽視されがちにもかかわらず、入試数学の第一関門となる「問題の“読み方”」に重きを置いています。与えられた条件を整理し、時には具体的な数値で実験することで、問題の全体像を正確に捉える「観察力」を養います。

2. 方針の模索（★本書のメインテーマ）

解答に至るまでの思考過程である「方針の模索」を詳説します。「なぜその道具（公式や定理）を用いようとしたのか」「なぜそのような使い方をしようとしたのか」という動機を丁寧に言語化しているため、初見問題に対するアプローチ手法を深く学ぶことができます。

3. 解答の作成

どんなに素晴らしい解き方をしても、採点者に伝わらなければ意味はありません。「数式も文章である」という意識のもと、正確で論理的な答案作成の方法を身につけることができます。

■「名問」の背景にある、数学の深淵に触れる

さらに各問題の解説・コラムでは、入試数学の背後に潜む現代数学の理論や関連事項を豊富に盛り込みました。

【テーマ例】シムソン線／チェビシェフ多項式／フェルマーの小定理／無限降下法 など

1題を深く掘り下げる経験によって、難関大が求める真の「数学の目」が養われます。厳選された50題を解き終えたとき、あなたは基礎段階とは別次元のステージに到達しているはずです。

■書籍情報

『難関大学突破のための 初見問題に強くなる 理系数学 名問50』

著者：吉田大悟

定価：2,530円（本体2,300円＋税）

発売日：2026年6月19日（金）

判型：A5判

ページ数：336ページ

ISBN：978-4-04-607548-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001709/)

■著者プロフィール

吉田 大悟（よしだ だいご）

河合塾数学科講師、駿台予備学校数学科講師、龍谷大学講師、兵庫県立大学講師。

「覚えていないと解けない」ということがなるべくないような数学を目指し、楽しく数学を学んでもらえるような指導を心がけて学生時代より大手予備校で教鞭をとっている。また、全国模試やテキストの作成も行っている。

大学受験生への指導のみならず、理工系の大学生、大学院生対象に統計学や複素解析学の講義、教職課程の学生対象に数学科教育法の講義も行っており、幅広く数学に精通している。

著書に『START DASH!!数学6 複素数平面と2次曲線 改訂版』（共著、河合出版）、『高い立場からみた予備校数学演義（上／下）―大学受験からその先へ―』（現代数学社）などがある。