【名古屋タカシマヤ】TBSラジオ大人気Podcast番組「OVER THE SUN」との初コラボ企画『OVER THE SUMMER』を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤはTBSラジオ大人気Podcast番組『OVER THE SUN』との特別コラボレーションを開催します。同番組では「見返りを求めず、共感をジャッジの基準にしない、大人の軽やかな助け合い」を“互助精神”として掲げ、パーソナリティとリスナーが悩みをシェアしながら支え合う独自のコミュニティを築いています。

当店では「この夏は“互助”精神で乗り越えよう！」をテーマに、暑い季節を快適に過ごすためのアイテムをはじめ多彩な企画をご用意しました。番組の世界観とともに、夏を前向きに楽しむための新しい提案をお届けします。

■期間：6月26日（金）～7月28日（火） ■場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 各階

ジェーン・スーと堀井 美香の『OVER THE SUN』

2026年3月に発表された「第7回 JAPAN PODCAST AWARD」において、メディア・コンテンツ企業部門で大賞を受賞したTBSラジオの大人気Podcast番組。ジェーン・スーさんと堀井 美香さん、そして熱心なリスナー“互助会員”がつくり上げる独特の空気感が話題となり、大人の女性を中心に多くの支持を集めています。

※ 写真はイメージです。

まるで収録現場を訪れたようなフォトスポットが登場

■場所：1階 正面ステージ

TBSラジオの大人気Podcast番組 『OVER THE SUN』の収録ブースを再現したフォトスポットが登場します。過去のイベントで登場した“お宝”アイテムなど、ここでしか見られない特別展示も実施。実際の収録ブースさながらの席に座って撮影できる体験型スポットとしてお楽しみいただけます。

オリジナルショートトークが楽しめる館内ラリー

館内各所に設置してあるラリーポイントの看板に記載された二次元コードを読み取ると、お二人による5つのオリジナルショートトークが楽しめます。ジェイアール名古屋タカシマヤに来ないと聞けない限定コンテンツは、互助会員もそうでない方も聞く価値ありの内容です。

1階 総合案内所横

3階 化粧品売場「コスメティックカウンター」

4階 南エスカレーター前

6階 中央エスカレーター前

9階 中央エスカレーター前

オリジナルショートトークの話題にまつわるお悩み「お助け」アイテム

『夏と化粧』

夏ならではの汗、ニオイ、エアコンや紫外線による乾燥のお悩みをお助けするアイテム。

➣百貨店からの提案 『専用コスメに頼るのがベスト！』

ひんやり冷感を味わえる人気のボディミストは、ゆず*配合でエアコンや紫外線、発汗による乾燥対策にも◎。*保湿成分

〈SHIRO〉アイスミント ボディミスト（50ml） 1,980円

■3階 化粧品売場

気になった瞬間に手軽に使えるスプレータイプのデオドラントミスト。ゆずやジンジャーの爽やかな微香性です。

〈ニー ボディミスト〉ポップアップ限定 フルセット

（マグナムボトル、詰替パウチ2包、80mlボトル、20mlボトル）6,330円

■7階 化粧品売場

※〈ニー ボディミスト〉ポップアップショップ

■期間：7月1日（水）～7日（火）

■場所：7階 南エスカレーター前 特設会場

『夏と下着』

薄着になる夏に気になる下着の透け、ムレのお悩みをお助けするアイテム。

➣百貨店からの提案 あえての『見せる下着を選ぶ』『専用下着を選ぶ』

ノンワイヤーで理想の丸みに整えてくれる背中見せブラ。モダンなレース付きで背中を見せたくなる！

〈ブラデリスニューヨーク〉ラブリーバックブラ 6,930円

■4階 ランジェリー&リラクシング売場

クロシェ風のレースを使用したレギンス。ウエストからヒップ周りを肌当たりのよいベア天竺生地に切り替え快適な履き心地に。

〈タビオ〉レギンス 4,950円

■4階 ランジェリー&リラクシング売場

『夏とファッション』

暑さで重ね着や締め付ける服装を避け、マンネリになりがちなお悩みをお助けするアイテム。

➣百貨店からの提案 『接触冷感服がおすすめ！』

ひんやり心地よい接触冷感のサマーパンツ。しわになりにくいサテン素材で、ウェストゴムで履き心地も◎。

〈エミ〉サテンイージーパンツ 各19,800円 ※7月上旬入荷予定

■5階 ベーシック&モダン売場

自然由来の素材を使用した、接触冷感タイプのカラードレス。華やかな見た目で夏の勝負コーデにぴったり。

〈シビラ〉ワンピース 44,000円 ※7月中旬入荷予定

■6階 コンテンポラリー&リュクス売場

『夏と食事』

暑さでキッチンに立つのが億劫になったり、夏バテしがちなこの季節のお悩みをお助けするアイテム。

➣百貨店からの提案 『コンロを使わない料理』『スパイスフードであえての発汗が◎』

電子レンジで同時に2つの調理が行える耐熱ガラス製の蒸し器。下段のボールは保存容器としても使えます。

〈ハリオ〉HARIO（ハリオ）ガラスのせいろ蒸し器（約20.5×16.7×高さ14.5cm）4,400円

■9階 キッチン&テーブルウェア売場「台所日用品」

トムヤンクンを冷製の和え麺に。レモングラスやこぶみかんの葉、唐辛子などの酸味と辛みがクセになります。

〈融合〉濃厚だれで味わうトムヤムヌードル（1パック） 920円

※7月23日（木）より940円に価格変更となります。

■地下1階 惣菜売場

番組コラボオリジナルグッズお買上げプレゼント

※写真はイメージです。

「ヒヤシンス」を輪バラ風にあしらったオリジナルショッパー

地下1階 食料品売場の名古屋土産を取り扱う対象ブランドでお買上げの際『互助会員です』とお伝えいただいた方に先着で『OVER THE SUN』と当店がコラボしたオリジナルショッパーをさしあげます。番組とリスナーがともに育て、“互助精神”の象徴として親しまれているヒヤシンスを、輪バラのように華やかにデザインした特別仕様。番組の世界観をそのまま持ち歩ける、互助会員ならぜひ手に入れたい限定アイテムです。

■対象売場：地下1階 食料品売場の対象ブランド

※お一人様1点限り

※各売場の準備数がなくなり次第終了となります。

※写真はイメージです。

「希望のスンス」歌詞入りオリジナル扇子

対象売場で正価品を含む税込10,000円以上（レシート合算不可）お買上げの際にお渡しする引換チケットを、引換場所でご提示いただいた方に先着でオリジナル扇子をさしあげます。

扇子の表面には「OVER THE SUMMER」のロゴ、裏面には番組オリジナルソング「希望のスンス」（ヒヤシンスの栽培を応援する内容）の歌詞をデザインしています。

■対象売場：4～6階 婦人服売場

■引換場所：5階 ベーシック&モダン売場「スーツクローゼット」

※6月28日（日）までは5階 ローズパティオにて引き換え。

※お一人様1点限り

※なくなり次第終了となります。

「OVER THE SUN」×「推し旅」第5弾 前半戦 コラボレーションキャンペーン

本企画ではJR東海が展開する“推し活×旅”をテーマにした「推し旅」とのコラボキャンペーンとして、以下の期間オリジナルグッズをプレゼントします。

■期間：6月26日（金）～9月30日（水）

※「OVER THE SUN」×「推し旅」第5弾 前半戦の上記期間が対象期間となります。

※写真はイメージです。

『OVER THE SUN』×「推し旅」オリジナルパッケージ

名古屋銘菓 〈青柳総本家〉青柳ういろう ひとくち（2個入）

番組内で「カレーに入れると美味しい」と話題になったういろうをさしあげます。

期間中、東海道新幹線への乗車で発行される乗車証明書を引換場所でご提示いただいた方にプレゼントいたします。

■引換場所：3階 化粧品売場「コスメティックカウンター」

※各日の準備数がなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。