運送事業者向け支援体制を強化｜栗山自動車工業とスターライトコンサルティングが業務提携

栗山自動車工業株式会社

東京、千葉、神奈川に拠点を構える栗山自動車工業株式会社（代表取締役社長：栗山智宏 以下、栗山自動車工業）は、トラックの中古車販売、買取、レンタル、パーツ販売を行い、環境にやさしい車両の提供やリサイクルの促進で持続可能な社会を目指しております。

栗山自動車工業は、2026年6月、運送事業者向けコンサルティング事業を展開するスターライトコンサルティング株式会社（代表取締役 西野充英）と業務提携したことをお知らせいたします。

■ 運送事業者向け支援体制のさらなる強化へ

栗山自動車工業とスターライトコンサルティングが業務提携。運送事業者向け支援体制の強化を目指す。

物流業界では、ドライバー不足や燃料費の高騰、法改正への対応など、事業運営を取り巻く環境が大きく変化しています。

そのような中、運送事業者には車両運用だけでなく、経営全体を見据えた取り組みが求められています。

栗山自動車工業はこれまで、中古トラックの販売・買取事業を通じて、全国の運送事業者様の事業運営を支えてまいりました。

一方で近年は、お客様から車両に関する相談だけでなく、事業運営やコスト管理に関する相談をいただく機会も増えています。

こうした背景を受け、運送業界に特化した知見と豊富な支援実績を持つスターライトコンサルティング株式会社との業務提携に至りました。

同社は運送業界の実情を深く理解し、事業者ごとの状況に応じた提案を行ってきた実績があり、当社のお客様に対してより実践的で価値のある支援ができると考えています。

■ スターライトコンサルティングについて

スターライトコンサルティング株式会社は、運送会社を中心とした保険コンサルティング事業を展開しています。

運送業界の実情に即した提案を強みとしており、自動車保険分野においても豊富な実績を有しています。

運送事業者との豊富な接点を持つ栗山自動車工業と、運送業界に特化したコンサルティングを行うスターライトコンサルティングが連携することで、お客様への提案機会の拡大とサービス品質の向上を目指します。

■ 両社の強みを活かした共同事業を推進

スターライトコンサルティング株式会社 代表取締役 西野充英氏

今回の提携により、栗山自動車工業が培ってきたトラック買取・販売のノウハウと、スターライトコンサルティングの専門知識を組み合わせることで、運送事業者への提案の幅を広げていく考えです。

また、両社は連携を通じて、運送事業者から寄せられるさまざまな相談に対し、より幅広い支援を行う体制の構築を進める方針です。

近年、物流業界では経営環境の変化への対応が求められており、運送事業者を支えることは安定した物流インフラの維持にもつながると捉えております。

両社はこうした課題に向き合う事業者を支援するため、それぞれの専門性を活かした実践的な提案を行い、業界の持続的な発展に貢献してまいります。

■ 代表取締役社長コメント

『私たちはこれまで、トラックの販売・買取を通じて多くの運送事業者様と関わらせていただきました。

その中で、車両に関するご相談だけでなく、事業運営やコストに関するお悩みをお聞きする機会も増えています。

今回の提携先であるスターライトコンサルティング様は、運送業界に特化した豊富な知見と支援実績を持ち、現場を理解した提案を強みとされています。

今回の業務提携により、当社が培ってきたトラック事業のノウハウと、スターライトコンサルティング様の専門性を掛け合わせることで、お客様へより幅広い価値をご提供できる体制が整いました。

今後も、お客様に寄り添いながら、運送事業者様の発展に貢献できる取り組みを進めてまいります。』

―― 栗山自動車工業株式会社 代表取締役社長 栗山智宏

■ 今後の展望

栗山自動車工業は今後も、トラックの販売・買取を通じて培ってきた経験を活かしながら、お客様の課題やニーズに寄り添ったサービスの提供に取り組んでまいります。

また、スターライトコンサルティングとの連携を通じて、車両に関する支援だけでなく、運送事業者が抱えるさまざまな経営課題の解決にも貢献できる体制づくりを進めていく考えです。

運送事業者を支えることが、持続可能な物流インフラの維持と業界全体の発展につながるとの考えのもと、今後もお客様に価値あるサービスを提供してまいります。

■会社概要

栗山自動車工業のHPを見る :https://www.kuriyama-truck.com/?pr=prtimes

会社情報

名称：栗山自動車工業株式会社

所在地：東京都江戸川区西瑞江5-3-10

代表者：代表取締役社長 栗山智宏

TEL：03-3689-7711

FAX：03-3689-7828

事業内容

トラック中古車の販売

トラック中古・リビルトパーツの販売

損害保険代理業

トラック買取事業

事故車・不要車買取

レッカー業務

レンタル・リース事業

経営コンサルタント事業

経営理念

お客様と地球を笑顔にするため

■ 取材歓迎メッセージ

本件に関する取材も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。