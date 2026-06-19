女優・木村文乃ファースト写真集『ふみの』が、待望の電子書籍化！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しております。6月19日(金)には、女優・木村文乃さんの写真集『ふみの』の電子版をリリースいたします。

木村文乃 ファースト写真集 『ふみの』表紙

映画やドラマなど、幅広く活躍している女優・木村文乃。彼女のファースト写真集『ふみの』(紙版：2013年11月9日発売)が、本日2026年6月19日より電子書籍で配信スタート！

写真集『ふみの』は、2013年１月から半年以上かけて撮りおろし、“25歳の輝き”を丁寧に紡いだ一冊。

降りしきる吹雪の中行なった厳しい冬の撮影に始まり、桜の木の下で温かい笑顔に包まれた春、また夏には海辺で少女のようにはしゃぐ様子、一転大人の女性を意識したしっとり浴衣姿も披露。

そこには映画やドラマでは見ることのない彼女の素顔と、女優として魅せる表情の二面性があり、その表現は全てが本物。25歳の木村文乃の身も心も詰まっていると言っても過言ではありません。

まるで一つの映画を観ているような写真集を、ぜひ電子版でもご覧ください。

●公開カット

木村文乃 ファースト写真集 『ふみの』より木村文乃 ファースト写真集 『ふみの』より

【書誌情報】

木村文乃 ファースト写真集 『 ふみの 』

撮影：西田幸樹

価格：3,190円（税込）

発行：ワニブックス

電子版は、2026年6月19日より配信開始

【ワニブックスの電子書籍】

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※電子版写真集は、Amazon Kindle・DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。