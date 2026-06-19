合否を左右する学習効果の最も高い「標準問題」を厳選！『高校入試きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集』シリーズ全6点を6月19日（金）に刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川秀樹）は、『高校入試きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集』シリーズ全6点の改訂版を6月19日（金）に刊行いたしました。

本シリーズは、全国の公立高校入試の配点データに着目して分析し、中配点・中難易度の「標準問題」の過去問を厳選した問題集です。「これだけは」と厳選した「標準問題」と、それらを解くために「きちんと」押さえたいまとめを収録しています。さらに取り外して使える「入試の要点必修BOOK」で、試験直前まで学習をサポートします。

基本事項をある程度覚えたうえで、1冊の問題集をやり切って力をつけたいという、公立高校志望の受験生にぜひ手に取っていただきたいシリーズです。英語・数学・国語・理科・社会の各教科と、5教科模試の計6点のシリーズラインナップとなっています。

【各科目（英語・数学・国語・理科・社会）の特長】

・学習効果が最も高い「標準問題」

公立高校入試では、やさしすぎず難しすぎない「標準問題」をどれだけ解けるかが、合否を大きく左右します。各単元を「要点まとめ＋過去問演習」で構成し、理解と実践を相互に行うことで、「標準問題」を確実に解く力を身につけることができます。

（『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 理科 三訂版』紙面）（『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 国語 三訂版』紙面）

・合格への道のりをサポートする別冊・特典

取り外して使える別冊の「入試の要点必修BOOK」には、特に押さえておきたい内容をまとめています。付属の赤セルシートで重要事項をかくせるので、入試直前の確認にも最適です。

また、Webダウンロード特典として「都道府県別アドバイス」がついており、実際に受験する都道府県の試験傾向を把握することができます。

（『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 社会 三訂版』入試の要点必修BOOK）

【5教科模試の特長】

50分×5教科×記述式3回分の模試を収録した、実戦形式の問題集です。別冊には本番同様の解答用紙が付いており、また解答解説は部分点についてもフォローするなど、自己採点の際にも詳しくわかりやすい内容となっています。本番で実力を発揮し得点するには、実戦的な慣れと練習が重要です。回数が限られる模擬試験をどこでも本番のように受けられるようにしたい、という思いから本書が生まれました。

（『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 ５教科模試 改訂版』）（『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 ５教科模試 改訂版』別冊）

・本番さながらの緊張感を体験

模試会場の雰囲気を動画で再現した、「模試会場動画サービス」がWeb特典としてついています。この動画をタイムキーパー代わりに使って時間配分を意識したり、実際の模試の雰囲気を味わったりすることができます。

・Webダウンロード特典で合格への道のりをサポート

記述式だけでなく、Webダウンロード特典にはマーク式模試各教科1回分を収録しています。

また、「都道府県別アドバイス」を使って受験する都道府県の試験傾向を把握し、志望校対策を行うことができます。

■書籍概要

書名：きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 英語 三訂版

著者：旺文社

刊行日：2026年6月19日

定価：1,320円（税込）

ISBNコード ：9784010222874

体裁：本冊 : B5判 ／ 128ページ ／ オールカラー

別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 2色・A5判 ／ 16ページ ／ 2色

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022287

書名：きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 数学 三訂版

著者：旺文社

刊行日：2026年6月19日

定価：1,320円（税込）

ISBNコード ：9784010222881

体裁：本冊 : B5判 ／ 128ページ ／ オールカラー

別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 2色・A5判 ／ 16ページ ／ 2色

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022288

書名：きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 国語 三訂版

著者：旺文社

刊行日：2026年6月19日

定価：1,320円（税込）

ISBNコード ：9784010222898

体裁：本冊 : B5判 ／ 128ページ ／ オールカラー

別冊：B5判 ／ 32ページ ／ 2色・A5判 ／ 16ページ ／ 2色

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022289

書名：きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 理科 三訂版

著者：旺文社

刊行日：2026年6月19日

定価：1,320円（税込）

ISBNコード ：9784010222904

体裁：本冊 : B5判 ／ 128ページ ／ オールカラー

別冊：B5判 ／ 32ページ ／ 2色・A5判 ／ 16ページ ／ 2色

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022290

書名：きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 社会 三訂版

著者：旺文社

刊行日：2026年6月19日

定価：1,320円（税込）

ISBNコード ：9784010222911

体裁：本冊 : B5判 ／ 128ページ ／ オールカラー

別冊：B5判 ／ 32ページ ／ 2色・A5判 ／ 16ページ ／ 2色

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022291

書名：きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 ５教科模試 改訂版

著者：旺文社

刊行日：2026年6月19日

定価：1,430円（税込）

ISBNコード ：9784010222928

体裁：本冊 : B5判 ／ 136ページ ／ 1色刷

別冊：B5判 ／ 72ページ ／ 2色

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022292

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/