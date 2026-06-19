【JAF北海道】普段見られないロードサービス作業を一般公開！ロードサービス競技会を開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）北海道本部（本部長 原田 彦エ門）は、2026年6月27日(土)、三井アウトレットパーク札幌北広島にて、「JAF北海道ロードサービス競技会」を開催します。

入場無料で、車両吊り上げ競技の見学や「はたらくクルマ」展示、子ども向け体験コンテンツなど、ご家族で楽しめるイベントです。

ロードサービス競技会の詳細を見る :https://jaf.link/2026-007JAFHPへ遷移します

本競技会は、全道で活動するロードサービス隊員が集結し、日頃培った救援技術や安全確認、接客対応などを競う、年に一度の競技会です。作業の速さだけでなく、正確性や安全性などを総合的に審査し、ロードサービス品質の向上を図ります。

普段は見ることのできないロードサービス作業を公開

当日は、普段なかなか目にすることのできない車両吊り上げ作業を間近でご覧いただけます。

隊員たちの確かな技術や安全を重視した作業手順など、ロードサービスの現場を支えるプロフェッショナルの姿をぜひご覧ください。

警察・NEXCO・自衛隊・JAFの「はたらくクルマ」が集合

会場では、警察・NEXCO・自衛隊・JAFによる「はたらくクルマ」展示を実施します。

普段は近くで見る機会の少ない車両を見学できるほか、写真撮影もお楽しみいただけます。

お子さま連れのご家族にもおすすめのコーナーです。

■ 子どもから大人まで楽しめる体験コンテンツも実施

会場では、子どもロードサービス検定や子ども安全免許証の発行、盲導犬PRブースなどを実施します。

ご来場でチャレンジ！外れなし抽選会を開催

会場で競技会の様子を撮影しSNSへ投稿いただいた方を対象に、外れなしの抽選会を開催します。

さらにJAF会員の方には、「JAFアプリクーポン提示」＋「アプリへの車両登録」で非売品のJAFオリジナルプルバックカーをプレゼントします。（数量限定）。

ご家族で楽しみながら、ロードサービスや交通安全について学べる内容となっています

■ 開催概要

【イベント名】

JAF北海道 ロードサービス競技会

【日時】

2026年6月27日（土）10:00～16:00

【会場】

三井アウトレットパーク札幌北広島

【入場料】

無料

【主な内容】

・ロードサービス競技（車両吊り上げ）

・はたらくクルマ展示

・子どもロードサービス検定

・子ども安全免許証発行

・盲導犬触れ合い・視覚障害理解ブース

・SNS投稿キャンペーン（ハズレなし抽選会）

・JAFアプリクーポン提示による非売品プルバックカープレゼント

詳細を見る :https://jaf.link/2026-007JAFHPへ遷移します