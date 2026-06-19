【ムーミン】新登場！贅沢な刺繍の美しさと頼れる実用性をこのひとつに。ムーミンやリトルミイ、スナフキンが毎日のお買い物やお出かけをもっと楽しく彩る「大人可愛い保冷・保温トートバッグ」がいよいよ発売！

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、大人気の刺繍バッグシリーズに、待望の新作「保冷・保温機能が付いたトートバッグ」が登場しました。 本製品は、ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を上質な立体刺繍で表現。日常の中に心ときめく瞬間をもたらす、日々のスタイリングを彩る特別なアートピースのような一品に仕上げました。自分へのご褒美としてはもちろん、ギフトとしてもふさわしい逸品です。

また、デザイン性のみならず、優れた使い勝手も兼ね備えています。内側には保冷・保温機能を搭載し、毎日の買い物やランチタイムをスマートにサポート。安定感のあるマチ設計により、コンパクトな見た目ながら優れた収納力を実現しました。デイリーユースから週末のレジャーまで、幅広いシーンで日常を豊かに彩るアイテムです。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-06hr

美しさと実用性を両立した「保冷・保温機能」

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

毎日のお出かけはもちろん、アウトドアレジャーでも大活躍。持ち歩きの負担にならない大容量の保冷保温機能付きバッグ。

公園やピクニックにも心強いバッグ【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

表地の軽撥水加工のナイロン素材と裏地の保冷・保温効果のあるソフトなEVA素材が水滴をさらりと弾き、レジャーシーンでも気兼ねなく使えます。

嬉しい、ひんやり サポート【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

内側には保冷剤を入れられるポケット付きで、冷たさをキープ。ちょっとしたお買い物やアウトドアレジャーに便利な機能です。

しっかり閉じて温度をキープ【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

巾着タイプの開閉仕様で、保温・保冷効果をしっかりキープ。口元をキュッと絞るだけで簡単に開閉でき、荷物の出し入れもスムーズ。

かさばらずに「バッグインバッグ」としても！マルチに使える絶妙なサイズ感

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

保冷・保温機能の付いたEVA素材は薄手で柔らかいので、コンパクトに畳めます。旅先や外出時 の“もうひとつ”の サブバッグとしても使えます。

日常を彩る特別なアートピース「リッチな刺繍デザイン」

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

ムーミン の 世界 を、リッチ な 刺繍 で 丁寧 に 再現。持っているだけで やさしい表情 の キャラクターたち に 癒されます。

【全4色のカラーバリエーション】お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけ。

ベージュ（リトルミイ）

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

クールグレー（リトルミイ）

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

ネイビー（グループ）

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

Nカーキ（スナフキン）

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

【ムーミン】待望の新登場！「大人可愛い保冷・保温トートバッグ」

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

日常のふとした瞬間に、お気に入りのキャラクターと目が合うだけで、心がじんわりと温かくなる。 株式会社ティ・ツウ・オーが自信を持ってお届けするこの新作トートバッグは、そんな日々の小さなときめきと、お買い物やランチタイムの快適さを同時に叶えてくれます。

毎日を自分らしく、そして軽やかに楽しむあなたへ。 この愛らしいバッグを新しい相棒に、これからの季節のお出かけを心地よく楽しんでみませんか。

●保冷・保温機能付き リッチな刺繍のトートバッグ商品詳細

■サイズ：約W41/31×H30～46×D14cm

■ハンドル高さ：約27.5cm

■重 量：約190g

■容 量：約10～14L

■表 地：ナイロン（軽撥水加工）

■裏 地：EVA（保冷・保温素材）

■ブランド：MOOMIN ムーミン

■金額：6,930円（税込）

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-06hr

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

今回ご紹介したアイテムに加え、本シリーズでは個性豊かな仲間たちが彩る多彩なバリエーションを展開しています。どのカラーも、大人の日常に馴染む洗練された仕上がり。豊富なラインナップの中から、お気に入りの一色を見つけてみませんか？

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin

●会社概要

・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

・設立 ： 1987年5月

・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

・資本金 ： 10,000,000円

・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)