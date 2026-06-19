【ムーミン】新登場！贅沢な刺繍の美しさと頼れる実用性をこのひとつに。ムーミンやリトルミイ、スナフキンが毎日のお買い物やお出かけをもっと楽しく彩る「大人可愛い保冷・保温トートバッグ」がいよいよ発売！

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株式会社ティ・ツウ・オー

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、大人気の刺繍バッグシリーズに、待望の新作「保冷・保温機能が付いたトートバッグ」が登場しました。 本製品は、ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を上質な立体刺繍で表現。日常の中に心ときめく瞬間をもたらす、日々のスタイリングを彩る特別なアートピースのような一品に仕上げました。自分へのご褒美としてはもちろん、ギフトとしてもふさわしい逸品です。


また、デザイン性のみならず、優れた使い勝手も兼ね備えています。内側には保冷・保温機能を搭載し、毎日の買い物やランチタイムをスマートにサポート。安定感のあるマチ設計により、コンパクトな見た目ながら優れた収納力を実現しました。デイリーユースから週末のレジャーまで、幅広いシーンで日常を豊かに彩るアイテムです。



ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-06hr


美しさと実用性を両立した「保冷・保温機能」


【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

毎日のお出かけはもちろん、アウトドアレジャーでも大活躍。持ち歩きの負担にならない大容量の保冷保温機能付きバッグ。



公園やピクニックにも心強いバッグ

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

表地の軽撥水加工のナイロン素材と裏地の保冷・保温効果のあるソフトなEVA素材が水滴をさらりと弾き、レジャーシーンでも気兼ねなく使えます。


嬉しい、ひんやり サポート

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

内側には保冷剤を入れられるポケット付きで、冷たさをキープ。ちょっとしたお買い物やアウトドアレジャーに便利な機能です。



しっかり閉じて温度をキープ

【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

巾着タイプの開閉仕様で、保温・保冷効果をしっかりキープ。口元をキュッと絞るだけで簡単に開閉でき、荷物の出し入れもスムーズ。




かさばらずに「バッグインバッグ」としても！マルチに使える絶妙なサイズ感


【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

保冷・保温機能の付いたEVA素材は薄手で柔らかいので、コンパクトに畳めます。旅先や外出時 の“もうひとつ”の サブバッグとしても使えます。





日常を彩る特別なアートピース「リッチな刺繍デザイン」



【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

ムーミン の 世界 を、リッチ な 刺繍 で 丁寧 に 再現。持っているだけで やさしい表情 の キャラクターたち に 癒されます。



【全4色のカラーバリエーション】お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけ。

ベージュ（リトルミイ）



【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

クールグレー（リトルミイ）



【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

ネイビー（グループ）



【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

Nカーキ（スナフキン）



【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ


【ムーミン】待望の新登場！「大人可愛い保冷・保温トートバッグ」


【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ

日常のふとした瞬間に、お気に入りのキャラクターと目が合うだけで、心がじんわりと温かくなる。 株式会社ティ・ツウ・オーが自信を持ってお届けするこの新作トートバッグは、そんな日々の小さなときめきと、お買い物やランチタイムの快適さを同時に叶えてくれます。


毎日を自分らしく、そして軽やかに楽しむあなたへ。 この愛らしいバッグを新しい相棒に、これからの季節のお出かけを心地よく楽しんでみませんか。


●保冷・保温機能付き リッチな刺繍のトートバッグ商品詳細

■サイズ：約W41/31×H30～46×D14cm
■ハンドル高さ：約27.5cm
■重　量：約190g
■容　量：約10～14L
■表　地：ナイロン（軽撥水加工）
■裏　地：EVA（保冷・保温素材）
■ブランド：MOOMIN ムーミン



■金額：6,930円（税込）



ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-06hr



【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ


今回ご紹介したアイテムに加え、本シリーズでは個性豊かな仲間たちが彩る多彩なバリエーションを展開しています。どのカラーも、大人の日常に馴染む洗練された仕上がり。豊富なラインナップの中から、お気に入りの一色を見つけてみませんか？



ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin


●会社概要

・商号　　： 株式会社ティ・ツウ・オー
・代表者　： 代表取締役社長　佐藤 公祐
・所在地　： 〒111-0051　東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル
・設立　　： 1987年5月
・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売
・資本金　： 10,000,000円
・URL　 ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)