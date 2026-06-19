【ムーミン】新登場！贅沢な刺繍の美しさと頼れる実用性をこのひとつに。ムーミンやリトルミイ、スナフキンが毎日のお買い物やお出かけをもっと楽しく彩る「大人可愛い保冷・保温トートバッグ」がいよいよ発売！
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、大人気の刺繍バッグシリーズに、待望の新作「保冷・保温機能が付いたトートバッグ」が登場しました。 本製品は、ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を上質な立体刺繍で表現。日常の中に心ときめく瞬間をもたらす、日々のスタイリングを彩る特別なアートピースのような一品に仕上げました。自分へのご褒美としてはもちろん、ギフトとしてもふさわしい逸品です。
また、デザイン性のみならず、優れた使い勝手も兼ね備えています。内側には保冷・保温機能を搭載し、毎日の買い物やランチタイムをスマートにサポート。安定感のあるマチ設計により、コンパクトな見た目ながら優れた収納力を実現しました。デイリーユースから週末のレジャーまで、幅広いシーンで日常を豊かに彩るアイテムです。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-06hr
美しさと実用性を両立した「保冷・保温機能」
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
毎日のお出かけはもちろん、アウトドアレジャーでも大活躍。持ち歩きの負担にならない大容量の保冷保温機能付きバッグ。
公園やピクニックにも心強いバッグ
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
表地の軽撥水加工のナイロン素材と裏地の保冷・保温効果のあるソフトなEVA素材が水滴をさらりと弾き、レジャーシーンでも気兼ねなく使えます。
嬉しい、ひんやり サポート
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
内側には保冷剤を入れられるポケット付きで、冷たさをキープ。ちょっとしたお買い物やアウトドアレジャーに便利な機能です。
しっかり閉じて温度をキープ
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
巾着タイプの開閉仕様で、保温・保冷効果をしっかりキープ。口元をキュッと絞るだけで簡単に開閉でき、荷物の出し入れもスムーズ。
かさばらずに「バッグインバッグ」としても！マルチに使える絶妙なサイズ感
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
保冷・保温機能の付いたEVA素材は薄手で柔らかいので、コンパクトに畳めます。旅先や外出時 の“もうひとつ”の サブバッグとしても使えます。
日常を彩る特別なアートピース「リッチな刺繍デザイン」
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
ムーミン の 世界 を、リッチ な 刺繍 で 丁寧 に 再現。持っているだけで やさしい表情 の キャラクターたち に 癒されます。
【全4色のカラーバリエーション】お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけ。
ベージュ（リトルミイ）
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
クールグレー（リトルミイ）
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
ネイビー（グループ）
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
Nカーキ（スナフキン）
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
【ムーミン】待望の新登場！「大人可愛い保冷・保温トートバッグ」
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
日常のふとした瞬間に、お気に入りのキャラクターと目が合うだけで、心がじんわりと温かくなる。 株式会社ティ・ツウ・オーが自信を持ってお届けするこの新作トートバッグは、そんな日々の小さなときめきと、お買い物やランチタイムの快適さを同時に叶えてくれます。
毎日を自分らしく、そして軽やかに楽しむあなたへ。 この愛らしいバッグを新しい相棒に、これからの季節のお出かけを心地よく楽しんでみませんか。
●保冷・保温機能付き リッチな刺繍のトートバッグ商品詳細
■サイズ：約W41/31×H30～46×D14cm
■ハンドル高さ：約27.5cm
■重 量：約190g
■容 量：約10～14L
■表 地：ナイロン（軽撥水加工）
■裏 地：EVA（保冷・保温素材）
■ブランド：MOOMIN ムーミン
■金額：6,930円（税込）
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-06hr
【ムーミン】待望の新登場！大人可愛い保冷・保温トートバッグ
今回ご紹介したアイテムに加え、本シリーズでは個性豊かな仲間たちが彩る多彩なバリエーションを展開しています。どのカラーも、大人の日常に馴染む洗練された仕上がり。豊富なラインナップの中から、お気に入りの一色を見つけてみませんか？
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin
●会社概要
・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー
・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐
・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル
・設立 ： 1987年5月
・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売
・資本金 ： 10,000,000円
・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)