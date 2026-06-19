【新横浜駅直結】鎌倉土産の定番『鎌倉ウィッチ』の新店舗がキュービックプラザ新横浜「ぐるめの森」に7月1日（水）オープン！レーズンサンドをおひとつどうぞ。

有限会社ケイワン

神奈川県を中心に7店舗を展開する有限会社ケイワン（本社：神奈川県鎌倉市極楽寺／代表取締役：

中村 友）は、2026年7月1日（水）に新横浜駅直結の商業施設【キュービックプラザ新横浜「ぐるめの森」】内に、8店舗目となる新店舗をオープンします。これを記念し、7月1日（水）～7月4日（土）までの4日間限定で、お客様への感謝を込めた2つのオープン記念イベントを開催します。第一弾として、7月1日（水）～2日（木）限定で、3,000円（税込）以上ご購入の方に「鎌倉ウィッチオリジナルのロゴ入りトートバッグ」をプレゼントします。また、第二弾では、7月3日（金）～4日（土）限定で人気のスイーツを詰め合わせたお得な「数量限定お楽しみ袋」を販売します。

新幹線でのご移動やお出かけの際の手土産、お仕事帰りのお買い物など、さまざまなシーンでご利用いただける店舗として、鎌倉ウィッチ自慢のスイーツを取り揃えました。キュービックプラザ新横浜店を通じて、より多くのお客様に鎌倉の味わいをお届けし、お客様に寄り添い、地域の皆様に親しまれる店舗づくりを目指します。

https://www.kamakurawich.jp/

鎌倉ウィッチ新店舗

店舗外観イメージ

■鎌倉ウィッチ キュービックプラザ新横浜3階「ぐるめの森」内

所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45

アクセス ：JR 新横浜駅直結

営業時間：9：00～21：00

https://www.cubicplaza.com/

オープン記念イベント 概要

7月1日（水）～7月4日（土）までの4日間限定で、2つのオープン記念イベントを開催。

■第一弾

オリジナルのロゴ入りトートバッグプレゼント

【期間】2026年7月1日（水）～2日（木）

【内容】3,000円（税込）以上ご購入のお客様に

「鎌倉ウィッチオリジナルのロゴ入りトートバッグ」をプレゼント

※各日100セット限定 無くなり次第終了になります。

■第二弾

お得な「数量限定お楽しみ袋」販売

【期 間】2026年7月3日（金）～4日（土）

【販売価格】2,160円（税込）

人気スイーツをたっぷり詰め合わせた、お得なお楽しみ袋です。

代表商品『鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）』5個入を含む、

総額2,650円相当の焼菓子をぎゅっと詰め込みました。

数量限定のため、お早めにお買い求めください。

※お一人様2袋まで 各日80袋限定

※無くなり次第終了になります。

鎌倉の名スイーツ『鎌倉ウィッチ』

鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）5個入\880（税込）鎌倉ウィッチ（コーヒー）5個入\1,000（税込）

代表商品『鎌倉ウィッチ』

ふっくらとした自家製ラムレーズンと口どけの良い風味豊かなバタークリームを軽い食感のビスケット（鎌倉ビスケ）でサンド。煮上がった直後にラム酒を加えアルコール分を揮発させ、その後じっくり休ませることでレーズンにやさしく上品なラムの香りを閉じ込めています。

そうして作られた自家製ラムレーズンはお子さまやお酒の弱い方でも安心してお召し上がりいただけます。「ラムレーズン」「バタークリーム」「鎌倉ビスケ」の3つの組み合わせは時間を重ねるごとに

サクッとした食感からしっとりとした口当たりをお楽しみいただける、ここにしかない、私たち自慢の逸品です。

1日で20,000枚以上を焼成する鎌倉ビスケ

▼作り手の想い こだわり

私たちが手掛けているものは特別難しいものではありません。『鎌倉ウィッチ』は毎日平均10,000～11,000個を生産。鎌倉ビスケの数でいえば1日で20,000枚以上を焼成しています。

機械を使っているものの、その役割はサポートがメイン。あくまで人の手による「手作り」が中心のため不揃いな形も機械には出せない味として、ハンドメイドの温もりを感じていただければ幸いです。

ブランドコンセプト「おひとつどうぞ。」

私たちは2025年11月１日より、屋号を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品を『鎌倉ウィッチ』にブランド刷新いたしました。ブランドコンセプト「おひとつどうぞ。」には、これまで培ってきた信頼や伝統、そして私たちの核である“喜び”を大切にしながら、より多くの皆さまと寄り添い、共に歩んでいきたいという強い想いを込めています。

【店舗情報】

・《NEW OPEN》

キュービックプラザ新横浜店：神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45

・鎌倉本店：神奈川県鎌倉市御成町8-1（TEL：0467-25-0660）

・シァル鎌倉店：神奈川県鎌倉市小町1丁目1-1（TEL：0467-33-5224）

・大船ルミネウィング店：神奈川県鎌倉市大船1-4-1 3F（TEL：0467-48-5138）

・小田急百貨店ふじさわ：神奈川県藤沢市南藤沢21-１ ODAKYU 湘南 GATE B1F

（TEL：0466-52-8544）

・テラスモール湘南店：神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 １F 湘南マルシェ

（TEL：0466-54-8755）

・小田急百貨店町田店：東京都町田市原町田6-12-20 B1F（TEL：042-860-6001）

・戸塚工場直営店：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：045-863-0660）

・オンラインショップ：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：0120-157-041）

■メディア関係者の皆様へ

掲載や取材にご利用いただける素材（画像・ロゴ等）をご用意しています。

内容に応じたご相談も可能ですので、構想のタイミングからお気軽にご連絡ください。

店舗取材も可能です。

会社概要

代表取締役社長 中村友「おひとつどうぞ。」

この言葉に、新たに始まる「鎌倉ウィッチ」への想いを込めました。私たちが大切にしているのは、お菓子を作る喜び、お客さまにお届けする喜び、そして、そのお菓子が縁でお客さまと再び出会える喜びです。この度、新たな一歩を踏み出すにあたり、私たちはこの「喜び」の原点に立ち返ります。心を込めて作ったお菓子を、お客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びを、これからも大切にしたいと考えています。「おひとつどうぞ」の心で、お客さまとの繋がりを育み、皆さまに喜びを感じていただけるお店であり続けることが、私たちの使命です。今後とも、「鎌倉ウィッチ」を末永くご愛顧いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

社名 ： 有限会社ケイワン

本社所在地 ： 神奈川県鎌倉市極楽寺1-13-27

営業本部・生産部 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773

ホームページ ：https://www.kamakurawich.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/kamakura_wich/

公式ｘ ：https://x.com/kamakurawich