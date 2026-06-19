アース製薬、JLPGAツアー『EARTH MONDAMIN CUP 2026』にて、NPO法人TGPとのチャリティー企画を実施

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は2026年6月25日（木)～28日（日）の4日間、千葉県袖ケ浦市のカメリアヒルズカントリークラブにて開催する『EARTH MONDAMIN CUP 2026』において、NPO法人TGP（代表：東尾理子）と連携し、地域の子どもたちへ生理用品と月経教育を届けるチャリティー企画を実施します。

【取り組みの背景と昨年の実績】

本大会では、「プレーの喜びが、子どもたちの安心に。」をコンセプトに、ゴルファー・企業・NPOが一体となって社会をより良くする仕組みを取り入れています。

2025年大会では、最終日のバーディー数（232個×5,000円）に応じて総額1,160,000円をNPO法人TGPへ寄付いたしました。この寄付金により、大会開催地である袖ケ浦市内の小中学校12校へ生理用ナプキン1年分とナプキン収納ボックスを寄贈しました。さらに、そのうち中学校5校には直接訪問し、ナプキンディスペンサーの設置や教材製作費、包括的性教育費としてご活用いただきました。包括的性教育を通じて、生徒たちからは、「ナプキンがいつもトイレにあるので、生理中に学校に行く不安がなくなった。」「小学生の時に行ったゴルフ試合のことを今でも覚えています。その大会から、私たちの学校へご寄付をしていただけたと聞き、とても嬉しかったです。」「性というのは恥ずかしいものだと思っていたけど、今回の授業で印象が変わった。」などの温かい感想が寄せられています。

【2026年大会でのチャリティー企画について】

『EARTH MONDAMIN CUP 2026』においても、選手のプレー結果に連動して主催者や協賛者から寄付が行われる「成績連動型」などのチャリティーを実施します。本大会でも、最終日のバーディー数×5,000円に応じた総額をNPO法人TGPへ寄附する予定です。「頑張った分の喜びが子どもたちの笑顔になる」温かいチャリティーを通じ、大会ブランドと社会課題解決を長期的に連動させ、企業のCSR・SDGs推進に貢献してまいります。

【2026年大会でのチャリティー企画について】

『EARTH MONDAMIN CUP 2026』においても、選手のプレー結果に連動して主催者や協賛者から寄付が行われる「成績連動型」などのチャリティーを実施します。本大会でも、最終日のバーディー数×5,000円に応じた総額をNPO法人TGPへ寄附する予定です。「頑張った分の喜びが子どもたちの笑顔になる」温かいチャリティーを通じ、大会ブランドと社会課題解決を長期的に連動させ、企業のCSR・SDGs推進に貢献してまいります。

【NPO法人TGP 理事長 東尾理子氏からのメッセージ】

『学生時代から自分の体について学び、将来の健康管理につなげる』ために、学校のトイレという身近な場所に無料のナプキンや情報を設置する取り組みを行っています。月経が始まる小学生・中学生の頃から、自分自身の体を正しく理解することは、本当に大切な第一歩です。これからも、多くの子どもたちが健康な未来を描けるよう、地域や企業、医療機関の皆さまと力を合わせながら活動を続けてまいります。

【大会概要】

大会名：EARTH MONDAMIN CUP

主催：アース製薬株式会社

公認：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）

会場：カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県袖ケ浦市大竹265）

日程：6月25日（木）～ 6月28日（日）

賞金：賞金総額：４億円、優勝賞金：7,200万円

【NPO法人TGPについて】

NPO法人TGP（代表：東尾理子、2021年設立）は、女性の健康推進やプレコンセプションケア事業を行う団体です。子どもたちが自分の体を正しく理解し将来の健康管理に繋げられるよう、学校へ生理用品や月経教育を届ける支援活動を行っています。

名称：NPO法人TGP

代表者：東尾理子

事業内容：女性健康推進事業、プレコンセプションケア関連事業