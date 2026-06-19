【タイプ別カーリース調査】9割超が「ライフスタイルや使い方に応じた会社選び」を支持。短期乗り換え派は「契約期間の柔軟性」が62.3%で首位、「3年契約・車検前返却」の支持も9割以上

株式会社クルカ

新車カーリース「クルカ」を運営する株式会社クルカ（本社：東京都千代田区、代表取締役：早川 由紀夫）は、主要カーリース11社全てを認知しており、かつカーリース契約経験がある方（契約中含む）162名を対象に、タイプ別カーリース選び調査を実施しましたので、お知らせいたします。

■調査概要

- 01｜主要カーリース11社全てを認知しているカーリース契約経験者の9割以上が、「ライフスタイルや車の使い方に応じて会社を選ぶべき」と実感- 02｜「3年程度で新車に乗り換えたい人」が重視すべき項目1位は「契約期間の柔軟性」（62.3%）- 03｜92.6%のカーリース契約経験者が、「3年契約で初回車検前に返却できる」カーリースを魅力的と評価- 調査名称：タイプ別カーリース選び調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年5月13日～同年5月15日- 有効回答：主要カーリース11社全てを認知しており、かつカーリース契約経験がある方（契約中含む）162名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

ウェブサイトで使用する場合は、出典元として記事リンク、あわせて当社サイトへのリンク（https://newcar.shop/）を設置してください。

出典元URL：https://newcar.shop/carlist/press/research/13/

株式会社クルカ：https://newcar.shop/

■短期乗り換えを重視する人が選ぶべき項目、「契約期間の柔軟性」（62.3%）と「月額料金の安さ」（53.7%）がトップ

「Q1. カーリースでの車購入に関して 「3年程度の短期間で新車に乗り換えたい人」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=162）と質問したところ、「契約期間の柔軟性（短期契約が選べること）」が62.3%、「月額料金の安さ」が53.7%、「初回車検前に返却できること」が40.1%という回答となりました。

Q1. カーリースでの車購入に関して 「3年程度の短期間で新車に乗り換えたい人」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）

・契約期間の柔軟性（短期契約が選べること）：62.3%

・月額料金の安さ：53.7%

・初回車検前に返却できること：40.1%

・月額以外に追加費用が発生しないこと：32.7%

・残価精算リスクがないこと（クローズエンド方式）：19.8%

・中途解約の可否・違約金の低さ：19.1%

・車種・グレードの豊富さ：18.5%

・人気車種を選べること：8.6%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：3.7%

■カーリース経験者が「あまり乗らない人」向けに選んだ重視項目、「月額料金の安さ」（54.9%）と「走行距離制限の緩さ」（43.2%）が上位

「Q2. カーリースでの車購入に関して 「あまり車に乗らない（週末のみ等）人」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=162）と質問したところ、「月額料金の安さ」が54.9%、「走行距離制限の緩さ・無制限」が43.2%、「契約期間の柔軟性」が38.3%という回答となりました。

Q2. カーリースでの車購入に関して 「あまり車に乗らない（週末のみ等）人」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）

・月額料金の安さ：54.9%

・走行距離制限の緩さ・無制限：43.2%

・契約期間の柔軟性：38.3%

・残価精算リスクがないこと（クローズエンド方式）：32.7%

・月額以外に追加費用が発生しないこと：31.5%

・コミコミ範囲の広さ（税金・車検・メンテ込み）：25.9%

・サポート体制の充実：13.6%

・契約満了時の選択肢の柔軟性：11.1%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：3.1%

■92.6%が、「3年契約で初回車検前に返却できる」カーリースを魅力的と回答

「Q3. 「車検のタイミングで費用を気にしたくない人」にとって、「3年契約で初回車検前に返却できる」カーリースは魅力的だと思いますか。」（n=162）と質問したところ、「非常に魅力的だと思う」が53.7%、「やや魅力的だと思う」が38.9%という回答となりました。

Q3. 「車検のタイミングで費用を気にしたくない人」にとって、「3年契約で初回車検前に返却できる」カーリースは魅力的だと思いますか。

・非常に魅力的だと思う：53.7%

・やや魅力的だと思う：38.9%

・あまり魅力的だと思わない：5.6%

・全く魅力的だと思わない：0.0%

・わからない/答えられない：1.9%

■カーリース経験者がファミリー層向けに選んだ重視項目、第1位「車種・グレードの豊富さ」（50.6%）

「Q4. カーリースでの車購入に関して 「家族で長く使いたい人（ファミリー層）」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=162）と質問したところ、「車種・グレードの豊富さ（ミニバン等ファミリー向け車種）」が50.6%、「月額料金の安さ」が48.1%、「契約期間の長さ（長期契約）」が45.1%という回答となりました。

Q4. カーリースでの車購入に関して 「家族で長く使いたい人（ファミリー層）」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）

・車種・グレードの豊富さ（ミニバン等ファミリー向け車種）：50.6%

・月額料金の安さ：48.1%

・契約期間の長さ（長期契約）：45.1%

・コミコミ範囲の広さ（保険・メンテ込み）：36.4%

・サポート体制の充実：30.2%

・契約満了時に車をもらえるプラン：22.8%

・残価精算リスクがないこと：13.0%

・ブランド・運営会社の信頼性：9.9%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：2.5%

■約6割のカーリース経験者が、初心者向け重視項目に「手続き・料金体系の分かりやすさ」を選択

「Q5. カーリースでの車購入に関して 「カーリース初心者（初めて契約する人）」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=162）と質問したところ、「手続き・料金体系の分かりやすさ」が55.6%、「サポート体制の充実」が46.3%、「残価精算リスクがないこと（クローズエンド方式）」が44.4%という回答となりました。

Q5. カーリースでの車購入に関して 「カーリース初心者（初めて契約する人）」が重視すべき項目を教えてください。（上位3つまで回答可）

・手続き・料金体系の分かりやすさ：55.6%

・サポート体制の充実：46.3%

・残価精算リスクがないこと（クローズエンド方式）：44.4%

・月額以外に追加費用が発生しないこと：33.3%

・中途解約の可否・違約金の低さ：32.7%

・契約期間の柔軟性：17.3%

・ブランド・運営会社の信頼性：14.8%

・審査の通りやすさ：7.4%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：3.7%

■カーリース経験者の9割以上が、「ライフスタイルや車の使い方に応じて会社を選ぶべき」と実感

「Q6. カーリースは、利用者のライフスタイルや車の使い方に応じて会社を選ぶべきだと思いますか。」（n=162）と質問したところ、「非常にそう思う」が58.0%、「ややそう思う」が34.6%という回答となりました。

Q6. カーリースは、利用者のライフスタイルや車の使い方に応じて会社を選ぶべきだと思いますか。

・非常にそう思う：58.0%

・ややそう思う：34.6%

・あまりそう思わない：3.7%

・全くそう思わない：0.6%

・わからない/答えられない：3.1%

■カーリース選びで満足度に影響した項目、「月額料金の安さ」（50.6%）、「総負担額」（50.0%）が上位

「Q7. 契約経験から、カーリース選びで最も満足度に影響すると感じた項目を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=162）と質問したところ、「月額料金の安さ」が50.6%、「総負担額（契約全期間の合計金額）」が50.0%、「月額以外に追加費用が発生しないこと」が47.5%という回答となりました。

Q7. 契約経験から、カーリース選びで最も満足度に影響すると感じた項目を教えてください。（上位3つまで回答可）

・月額料金の安さ：50.6%

・総負担額（契約全期間の合計金額）：50.0%

・月額以外に追加費用が発生しないこと：47.5%

・契約期間の柔軟性：25.3%

・コミコミ範囲の広さ：24.1%

・走行距離制限の緩さ：15.4%

・残価精算リスクのなさ：14.2%

・契約満了時の選択肢の柔軟性：11.1%

・車種・グレードの豊富さ：11.1%

・サポート体制：6.2%

・わからない/答えられない：2.5%

■【参考】タイプ別のおすすめ会社（会社名・単一回答）

会社名を選ぶ以下の設問では、いずれも認知度の高いサービスが上位となりました。これは各社の実利用の比較というより、ブランドの認知度や想起のされやすさを反映した結果と考えられます。本調査では経験者の92.6%が「利用者のライフスタイルや車の使い方に応じて会社を選ぶべき」と回答しており、認知度と利用目的への適合性は必ずしも一致しないものと考えております。



・「3年程度の短期間で新車に乗り換えたい人」へのおすすめ（n=162）

KINTO 25.3%、カーリースカルモくん 15.4%、オリックスカーリース 15.4%

・「あまり車に乗らない（週末のみ等）人」へのおすすめ（n=162）

KINTO 22.8%、オリックスカーリース 21.6%、カーリースカルモくん 13.0%

・「契約満了時に追加費用の心配をしたくない人」へのおすすめ（n=162）

KINTO 27.2%、オリックスカーリース 13.0%、ENEOSカーリース 12.3%

■まとめ

今回は、主要カーリース11社全てを認知し、かつカーリース契約経験がある方162名を対象に、タイプ別カーリース選び調査を実施しました。経験者の92.6%が「ライフスタイルや車の使い方に応じて会社を選ぶべき」と回答し、利用タイプごとに重視すべき項目が異なることがわかりました。

短期乗り換え派が重視すべき項目は「契約期間の柔軟性」（62.3%）、あまり乗らない派は「月額料金の安さ」（54.9%）と「走行距離制限の緩さ」（43.2%）、ファミリー層は「車種・グレードの豊富さ」（50.6%）、初心者は「手続き・料金体系の分かりやすさ」（55.6%）が上位でした。「3年契約で初回車検前に返却できる」カーリースについては、9割超（92.6%）が魅力的と評価しています。一方で、満足度に影響した項目は「月額料金の安さ」（50.6%）・「総負担額」（50.0%）・「月額以外に追加費用が発生しないこと」（47.5%）と、コスト面の透明性がタイプを問わず共通していました。なお、会社名を選ぶ設問では認知度の高いサービスが上位となりましたが、これは実利用の比較というより、認知度や想起のされやすさを反映した結果と考えられます。

カーリースは、知名度だけでなく、利用期間・乗り換え方・選びたい車種・支払総額・返却条件を確認して選ぶことが、満足度につながります。新車リース「クルカ」は、3年契約を中心とした新車カーリースとして、短いサイクルで新車に乗り換えたい方や、車検・維持費の手間をかけたくない方、複数メーカーの新車から選びたい方が、自分の使い方に合うかどうかを判断できるよう、契約条件や掲載車種に関する情報提供を進めてまいります。

■調査結果からみた、新車リース「クルカ」がおすすめな方

1｜3年程度で新車に乗り換えたい方

クルカは3年契約（36回）の新車を多数掲載しています。長く同じ車を持ち続けるよりも、一定のサイクルで新車に見直したい方や、初回車検前のタイミングで返却・乗り換えを検討したい方に選びやすいサービスです。（本調査では、92.6%が「3年契約で初回車検前に返却できる」カーリースを魅力的と回答しています）



2｜車検や維持費の手間をかけたくない方

税金・自賠責保険・登録諸費用を含む月々定額制で、初回車検前に返却・乗り換えができるため、車検や維持費まわりの手間を抑えやすい設計です。



3｜トヨタ車に限らず、複数メーカーの人気新車から選びたい方

クルカは、トヨタに加えてホンダ・三菱・日産・スズキ・マツダなど、複数メーカーの新車を掲載しています。メーカーに縛られず、自分の用途に合う車を比較して選びたい方に向いています。

■お得に、自由に。3年カーリースで新車を楽しむならクルカ

新車リースクルカは、頭金0円、ボーナス払い0円、車検、自動車税不要の月々定額でご利用いただける、 最低価格保証のカーリース（サブスクリプション）サービスです。

<クルカが選ばれる3つの理由>

- 01｜頭金・ボーナス払なしクルカの新車リースは初期費用をグッと抑えて人気の「新車」にお得に乗れる！- 02｜税金・諸費用込み税金・諸費用コミコミの定額制。余計な出費を気にせず、新車を安心してご利用いただけます。- 03｜短期リース3年

変化するライフスタイルにも柔軟に対応！車検不要で気軽に乗り換えたい方に「新車3年リース」のクルカ！

詳しくはこちら： https://newcar.shop/

■会社概要

会社名 ：株式会社クルカ

設立 ：2019年8月5日

代表者 ：代表取締役 早川由紀夫

所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント18F

事業内容：カーリース事業、レンタカー事業、中古車売買事業、AI研修事業

URL ： https://newcar.shop/