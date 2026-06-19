【新商品】シェーファーコーヒーエディションより、新たなギフトセット「ペンケース付ギフトボックス」が新発売

ダイヤモンド株式会社

アメリカ発祥の高級筆記具メーカー「SHEAFFER（シェーファー）」の日本正規総輸入代理店であるダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、2024年より続く「シェーファー コーヒーエディション」の フェーズ３として、「ペンケース付ギフトボックス」を2026年6月19日（金）に発売します。

コーヒーからインスピレーションを得て、言葉のためにデザインされたアイテムは、飲み終えた後も余韻が続くコーヒーのように、長く心に残る贈り物です。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/2026/06/19/news_260619

シェーファーコーヒーエディションとフェーズ3

新しいチャプターでは、上質な筆記具そのものだけでなく、コーヒーと書くことの繋がりから生まれるひとときをも愛する方々のために、新たなギフトセットをご用意しました。

シェーファーコーヒーエディション ペンケース付ギフトボックス

本革製の一本挿しペンケースは、LWG（レザーワーキンググループ）認証のタンナーによってコーヒーをイメージしたグラデーションカラーに仕上げられており、ダークブラウンからライトブラウンへの風合いの移ろいをお楽しみいただけます。

フラップを通すループには、コーヒーカップと「COFFEE EDITION」の文字がエンボス加工されています。実用性も高く、ペンの持ち運びに適する様にかぶせのフラップ部分は長めに設計されており、しっかりとペンを保持します。

直径14.5ｍｍ のペンまで挿入可能で、コーヒーエディションのシェーファー100 、VFMはもとより、シェーファー300やレガシーといったワイドボディのペンにも対応します。ギフトをご検討の際に万年筆、ボールペンといった筆記スタイルを選ばずプラスアルファできるのも魅力です。

シェーファーコーヒーエディション スペシャルパッケージ

ショッパー、ボックススリーブはコーヒーをテーマにしたイラストがデザインされたスペシャルバージョンです。コーヒーエディションのギフトセットをご購入の方には、こちらでお渡しします。

商品詳細

SHEAFFER COFFEE EDITION PHASE III

＜ギフトボックス＞

シェーファーコーヒーエディション ペンケース付ギフトボックス 6,600円（税込）

※ギフトボックスには筆記具本体（万年筆、ボールペン）は付属されていません。

発売日：2026年6月19日（金）

SHEAFFER COFFEE EDITION

＜シェーファー100＞

万年筆（F） 15,400円 （税込）

ボールペン 9,900円（税込）

＜シェーファーVFM＞

ボールペン 7,700円（税込）

発売日：2024年9月12日

シェーファーコーヒーエディションURL:

https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/products/coffee_edition/

SHEAFFER（シェーファー）とは

シェーファーは、アメリカ合衆国アイオワ州フォートマディソンで、宝石店を経営していたウォルター・A・シェーファーが1913年に設立した筆記具ブランドです。空気圧を利用してインクを吸入する「タッチダウン式」、ペン先から細い金属製のチューブを出して吸入する「スノーケル」など画期的な機能を持つ万年筆を次々と開発。また首軸とペン先が一体となった「インレイニブ」など独自のスタイルを生み出しました。リチャード・ニクソン元大統領やロナルド・レーガン元大統領が使用したことでも知られています。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/

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