【新製品リリース】総合AIメディアプラットフォーム「Wondershare Media.io」が新登場！

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、総合AIメディアプラットフォーム『Wondershare Media.io（メディアアイオー）』をリリースしたことをお知らせいたします。

https://www.media.io/jp/

■Wondershare Media.ioについて

Wondershare Media.ioは、画像・動画・音声を生成できるオールインワンAI生成プラットフォームです。クリエイター、デザイナー、ビジネスパーソンなど、あらゆるユーザーの「創造したい」という想いを、AI技術で実現させます。

■主な機能

●AIビデオジェネレーター

テキストでの説明を入力するか、画像をアップロードするだけで、高品質なビデオコンテンツをすばやく生成できます。さらに、静止画をアップロードすると、自然な風や草の動きをシミュレートしたり、キャラクターに動きを追加したりと、ダイナミックで魅力的なビデオに変換することも可能です。

●豊富なテンプレート

あらゆるシーンやスタイルを網羅したテンプレートを提供しているため、様々なユーザーのクリエイティブなニーズを満たすぴったりなテンプレートを見つけることができます。

●テキストから音楽への変換

短い説明を入力するだけで、音楽を生成することができます。ヒップホップ、ロック、アコースティック、ポップなど、多数のオプションから好みの音楽スタイルを自由に選択でき、音楽の長さも30秒から5分まで選択可能です。音楽制作スキルがない方も、簡単に操作が可能です。

●豊富なカスタマイズオプション

動画の長さ、解像度、縦横比を自由に選択でき、SNS投稿から企業動画、プレゼン資料まで、あらゆるコンテンツニーズに対応します。

これらの機能を組み合わせることで、複雑な編集知識がなくても、プロレベルのクオリティを持つコンテンツを短時間で制作できます。

■Wondershare Media.ioの強み

Wondershare Media.ioが選ばれる理由は以下の3点です。

【1】オールインワンプラットフォーム 動画生成、画像生成、音声生成、編集ツールをひとつのプラットフォームで利用可能。複数のツールを行き来する手間がなく、スムーズなワークフローを実現します。

【2】高い生成品質 最新のAI技術を活用した高品質なコンテンツ生成。プロレベルのクオリティを、短時間で実現できます。

【3】直感的なUI 専門知識がなくても使いやすいインターフェース。初心者からプロまで、すべてのユーザーが快適に利用できます。

■ユーザーへのメッセージ

Wondershare Media.ioは、「創造したいのに、時間がない」「プロレベルの作品を作りたいのに、スキルがない」「複数のツールを使い分けるのは面倒」というクリエイターの課題を、AI技術で解決するツールです。 公式SNSを通じて、Wondershare Media.ioの活用方法や業界情報をお届けすることで、クリエイターの皆様の創造をサポートし、AIと共に新しいコンテンツの時代を切り開いていきたいと考えています。

ぜひ、公式SNSをフォローいただき、最新情報をチェックしてください。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

公式ホームページ：https://www.media.io/jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/MediaioJP

Instagram：https://www.instagram.com/mediaio_japan/

YouTube：https://www.youtube.com/@WondershareMediaioJAPAN

TikTok：https://www.tiktok.com/@mediaio_japan