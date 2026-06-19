『僕のヒーローアカデミア』 家庭用ゲーム最新作「僕のヒーローアカデミア All′s Justice」Nintendo Switch(TM) 2 版 2026年9月3日（木）発売決定！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、
『僕のヒーローアカデミア』家庭用ゲーム最新作「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」につきまして、Nintendo Switch(TM) 2 版の発売が2026年9月3日（木）に決定したことをお知らせいたします。
発表に合わせて、
◆「Nintendo Switch(TM) 2 版 アナウンスメントトレーラー」公開
◆Nintendo Switch(TM) 2 版 製品紹介
◆あの『パックマン』とのコラボゲームが楽しめる！新モード「ミニゲーム」が登場
についてもお知らせいたします。
またPlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R)版も、現在好評発売中です。
今後の続報は本作の公式サイト（https://mhaaj.bn-ent.net/nsw2/）や
「僕のヒーローアカデミア All's Justice」公式X（@heroaca_aj(https://x.com/heroaca_aj)）にてお知らせしてまいります。
是非ご期待ください。
▶公式サイト：https://mhaaj.bn-ent.net/nsw2/(https://mhaaj.bn-ent.net/nsw2/)
▶公式X：https://x.com/heroaca_aj(https://x.com/heroaca_aj)
「Nintendo Switch(TM) 2 版 アナウンスメントトレーラー」 公開！
発表に合わせて、「Nintendo Switch(TM) 2 版 アナウンスメントトレーラー」を公開いたしました。
本作では、『僕のヒーローアカデミア』の最終決戦の様々な激闘を
美麗なグラフィックで楽しめるだけでなく、ヒーローや敵＜ヴィラン＞達の“個性”を活かした
大迫力のバトルを体感することが出来ます。
またNintendo Switch(TM) 2 版ならではの新要素として、
「ゲームチャット」を利用することで《おすそわけ通信》でオンライン対戦を楽しむことが出来ます。
この機会に家族や友人と「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」を一緒にプレイしてみてはいかがでしょうか？
▼ご視聴はこちらから！：https://www.youtube.com/watch?v=BAy9WOp4OnU(https://www.youtube.com/watch?v=BAy9WOp4OnU)
Nintendo Switch(TM) 2 版 製品/特典情報を公開！
また本日より、Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」の
予約受付を開始いたしました。パッケージ/ダウンロード版 早期購入特典として、プレイアブルキャラクターの早期解放パックが手に入るだけでなく、新モード「ミニゲーム」のプレイやゲーム内コスチュームの購入などに使用できる『ゲーム内通貨「ヒーローコイン」×30,000枚』が入手可能となっております。
▼製品一覧
【パッケージ版】
・通常版：ゲーム本編
＜Amazon.co.jp 購入特典＞
オリジナル壁紙
※詳細は公式サイトの「PRODUCT」ページを
ご覧ください。
【ダウンロード版】 ※ダウンロード版の予約は
後日開始を予定しております。
・通常版：ゲーム本編
・デラックスエディション：ゲーム本編/シーズンパス/シーズンパス特典/コレクタブルカード1種
・アルティメットエディション：ゲーム本編/シーズンパス/シーズンパス特典/コレクタブルカード1種
/追加HUDバナー7種セット/20着コスチュームパック
【コレクタブルカードとは？】
「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」ゲーム本編の「メインステージ」や「チームアップミッション」内にて、ミッションやキャラクターとの会話にて入手が可能な、コレクションカードが登場！ヒーローや敵＜ヴィラン＞、プロヒーローをはじめとする全300種類以上のカードをコレクションすることが可能です。
▼パッケージ/ダウンロード版 早期購入特典
１.プレイアブルキャラクター 早期解放パック：
「緑谷出久 ライジング」「オール・フォー・ワン 混沌」
２.各種カスタマイズアイテムの入手や、ミニゲームプレイに用いることができるゲーム内通貨
「ヒーローコイン」×30,000枚（コスチューム約50着分）
【パッケージ版/ダウンロード版 早期購入特典 注意事項】
※画像はイメージです。
※内容・仕様は予告無く変更になる場合がございます。
※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。
※本特典はゲームを進めることでも入手可能です。
※パッケージ版早期購入特典には数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※パッケージ版の特典が封入されている製品にはシュリンク（外装フィルム）のパッケージ表面にシールが貼付されております。
※パッケージ版に付属する特典コードは1回のみ使用可能で有効期限があります（2027年9月2日23:59まで）。
※一部店舗では、取り扱いの無い場合がございます。詳しくは店舗にてお問い合わせ下さい。
※パッケージ版の特典コードをご利用いただくには、ゲーム機本体またはご使用のデバイスをインターネットに接続し、ニンテンドーeショップへのアクセスが必要です。
※ダウンロード版の予約は後日開始を予定しております。
※ダウンロード版の早期購入特典は、2026年9月30日23:59までにゲーム本編を購入した場合のみ付属します。
※本特典を入手するためには、ゲームを最新バージョンへアップデートする必要があります。
※「１.プレイアブルキャラクター 早期解放パック」は、ゲーム内の「バトルチュートリアル」をクリアすることで早期解放されます。
※ゲーム内通貨「ヒーローコイン」は初回起動時のチュートリアル完了後、各種カスタマイズアイテムの入手やミニゲームプレイへの使用が可能になります。
※本特典は、後日予告なく有料販売する可能性がございます。
※特典のダウンロードは予告なく終了する場合がございます。
▼Nintendo Switch(TM) 2（パッケージ版）の中面は特別仕様で登場！
Nintendo Switch(TM) 2 （パッケージ版）は、
ボンズフィルム描き下ろし 「緑谷出久：ライジング」 緑谷出久&死柄木弔ビジュアルが印刷された、特別な中面仕様で販売を予定しております。
また、Nintendo Switch(TM) 2/PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R)版では
ストーリーモードをクリアすることで、
ボンズフィルム描き下ろし 「緑谷出久：ライジング」 緑谷出久&死柄木弔ビジュアルが
ゲーム起動画面にランダムで表示されるようになります。
貴重な描き下ろしビジュアルを、この機会にぜひゲットしてみてください！
※ゲーム本編を最新バージョンへアップデートする際は、ゲーム機本体のインターネット接続が必要です。
※内容・仕様は予告無く変更になる場合がございます。
あの『パックマン』とのコラボゲームが楽しめる！新モード「ミニゲーム」が 登場！
Nintendo Switch(TM) 2版の発売時（2026年9月3日）に配信される無料アップデートデータを反映することで、新モード「ミニゲーム」がプレイ可能となります。
◆新モード「ミニゲーム」とは？
発目明が仮想空間内の能力テストとして気まぐれに開発した、1年A組の生徒達をモチーフにした「ミニゲーム」を収録。あの世界的な有名ゲーム『パックマン』とのコラボゲームも登場。「ミニゲーム」でハイスコアを目指せ！
◆「ミニゲーム」一覧
えりんごあめ / ゼロカウント / レシプロラン /
DYNAMIGHT SHOT / TWINKLING SHOT / 糖分衰弱 /
はがくれんぼ / 障子に目あり / MINA SURVIVE / KOJI SURVIVE
PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※詳細は公式サイトをご覧ください。
※画像はイメージです。
※「ミニゲーム」のプレイにはゲーム内通貨「ヒーローコイン」が必要です。
※ゲーム内通貨「ヒーローコイン」は初回起動時のチュートリアル完了後、ミニゲームプレイへの使用が可能になります。
※必ず最新アップデートファイルを適用した上で、お楽しみください。
※ゲーム本編を最新バージョンへアップデートする際は、ゲーム機本体のインターネット接続が必要です。
▲KOJI SURVIVE
▲えりんごあめ
▲レシプロラン
▲DYNAMIGHT SHOT
▲ゼロカウント
▼「ミニゲーム」の詳細はこちら：
https://mhaaj.bn-ent.net/system/mini_game.php
製品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2215_1_9753b013a0222aa0cd651be7cbba58f3.jpg?v=202606191151 ]
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。