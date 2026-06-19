『僕のヒーローアカデミア』 家庭用ゲーム最新作「僕のヒーローアカデミア All′s Justice」Nintendo Switch(TM) 2 版 2026年9月3日（木）発売決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、

『僕のヒーローアカデミア』家庭用ゲーム最新作「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」につきまして、Nintendo Switch(TM) 2 版の発売が2026年9月3日（木）に決定したことをお知らせいたします。

発表に合わせて、

◆「Nintendo Switch(TM) 2 版 アナウンスメントトレーラー」公開

◆Nintendo Switch(TM) 2 版 製品紹介

◆あの『パックマン』とのコラボゲームが楽しめる！新モード「ミニゲーム」が登場

についてもお知らせいたします。

またPlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R)版も、現在好評発売中です。

今後の続報は本作の公式サイト（https://mhaaj.bn-ent.net/nsw2/）や

「僕のヒーローアカデミア All's Justice」公式X（@heroaca_aj(https://x.com/heroaca_aj)）にてお知らせしてまいります。

是非ご期待ください。

▶公式サイト：https://mhaaj.bn-ent.net/nsw2/(https://mhaaj.bn-ent.net/nsw2/)

▶公式X：https://x.com/heroaca_aj(https://x.com/heroaca_aj)

「Nintendo Switch(TM) 2 版 アナウンスメントトレーラー」 公開！

発表に合わせて、「Nintendo Switch(TM) 2 版 アナウンスメントトレーラー」を公開いたしました。

本作では、『僕のヒーローアカデミア』の最終決戦の様々な激闘を

美麗なグラフィックで楽しめるだけでなく、ヒーローや敵＜ヴィラン＞達の“個性”を活かした

大迫力のバトルを体感することが出来ます。

またNintendo Switch(TM) 2 版ならではの新要素として、

「ゲームチャット」を利用することで《おすそわけ通信》でオンライン対戦を楽しむことが出来ます。

この機会に家族や友人と「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」を一緒にプレイしてみてはいかがでしょうか？

▼ご視聴はこちらから！：https://www.youtube.com/watch?v=BAy9WOp4OnU(https://www.youtube.com/watch?v=BAy9WOp4OnU)

Nintendo Switch(TM) 2 版 製品/特典情報を公開！

また本日より、Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」の

予約受付を開始いたしました。パッケージ/ダウンロード版 早期購入特典として、プレイアブルキャラクターの早期解放パックが手に入るだけでなく、新モード「ミニゲーム」のプレイやゲーム内コスチュームの購入などに使用できる『ゲーム内通貨「ヒーローコイン」×30,000枚』が入手可能となっております。

▼製品一覧

【パッケージ版】

・通常版：ゲーム本編

＜Amazon.co.jp 購入特典＞

オリジナル壁紙

※詳細は公式サイトの「PRODUCT」ページを

ご覧ください。

【ダウンロード版】 ※ダウンロード版の予約は

後日開始を予定しております。

・通常版：ゲーム本編

・デラックスエディション：ゲーム本編/シーズンパス/シーズンパス特典/コレクタブルカード1種

・アルティメットエディション：ゲーム本編/シーズンパス/シーズンパス特典/コレクタブルカード1種

/追加HUDバナー7種セット/20着コスチュームパック

【コレクタブルカードとは？】

「僕のヒーローアカデミア All‘s Justice」ゲーム本編の「メインステージ」や「チームアップミッション」内にて、ミッションやキャラクターとの会話にて入手が可能な、コレクションカードが登場！ヒーローや敵＜ヴィラン＞、プロヒーローをはじめとする全300種類以上のカードをコレクションすることが可能です。

▼パッケージ/ダウンロード版 早期購入特典

１.プレイアブルキャラクター 早期解放パック：

「緑谷出久 ライジング」「オール・フォー・ワン 混沌」

２.各種カスタマイズアイテムの入手や、ミニゲームプレイに用いることができるゲーム内通貨

「ヒーローコイン」×30,000枚（コスチューム約50着分）

【パッケージ版/ダウンロード版 早期購入特典 注意事項】

※画像はイメージです。

※内容・仕様は予告無く変更になる場合がございます。

※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。

※本特典はゲームを進めることでも入手可能です。

※パッケージ版早期購入特典には数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※パッケージ版の特典が封入されている製品にはシュリンク（外装フィルム）のパッケージ表面にシールが貼付されております。

※パッケージ版に付属する特典コードは1回のみ使用可能で有効期限があります（2027年9月2日23:59まで）。

※一部店舗では、取り扱いの無い場合がございます。詳しくは店舗にてお問い合わせ下さい。

※パッケージ版の特典コードをご利用いただくには、ゲーム機本体またはご使用のデバイスをインターネットに接続し、ニンテンドーeショップへのアクセスが必要です。

※ダウンロード版の予約は後日開始を予定しております。

※ダウンロード版の早期購入特典は、2026年9月30日23:59までにゲーム本編を購入した場合のみ付属します。

※本特典を入手するためには、ゲームを最新バージョンへアップデートする必要があります。

※「１.プレイアブルキャラクター 早期解放パック」は、ゲーム内の「バトルチュートリアル」をクリアすることで早期解放されます。

※ゲーム内通貨「ヒーローコイン」は初回起動時のチュートリアル完了後、各種カスタマイズアイテムの入手やミニゲームプレイへの使用が可能になります。

※本特典は、後日予告なく有料販売する可能性がございます。

※特典のダウンロードは予告なく終了する場合がございます。

▼Nintendo Switch(TM) 2（パッケージ版）の中面は特別仕様で登場！

Nintendo Switch(TM) 2 （パッケージ版）は、

ボンズフィルム描き下ろし 「緑谷出久：ライジング」 緑谷出久&死柄木弔ビジュアルが印刷された、特別な中面仕様で販売を予定しております。

また、Nintendo Switch(TM) 2/PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R)版では

ストーリーモードをクリアすることで、

ボンズフィルム描き下ろし 「緑谷出久：ライジング」 緑谷出久&死柄木弔ビジュアルが

ゲーム起動画面にランダムで表示されるようになります。

貴重な描き下ろしビジュアルを、この機会にぜひゲットしてみてください！

※ゲーム本編を最新バージョンへアップデートする際は、ゲーム機本体のインターネット接続が必要です。

※内容・仕様は予告無く変更になる場合がございます。

あの『パックマン』とのコラボゲームが楽しめる！新モード「ミニゲーム」が 登場！

Nintendo Switch(TM) 2版の発売時（2026年9月3日）に配信される無料アップデートデータを反映することで、新モード「ミニゲーム」がプレイ可能となります。

◆新モード「ミニゲーム」とは？

発目明が仮想空間内の能力テストとして気まぐれに開発した、1年A組の生徒達をモチーフにした「ミニゲーム」を収録。あの世界的な有名ゲーム『パックマン』とのコラボゲームも登場。「ミニゲーム」でハイスコアを目指せ！

◆「ミニゲーム」一覧

えりんごあめ / ゼロカウント / レシプロラン /

DYNAMIGHT SHOT / TWINKLING SHOT / 糖分衰弱 /

はがくれんぼ / 障子に目あり / MINA SURVIVE / KOJI SURVIVE

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※詳細は公式サイトをご覧ください。

※画像はイメージです。

※「ミニゲーム」のプレイにはゲーム内通貨「ヒーローコイン」が必要です。

※ゲーム内通貨「ヒーローコイン」は初回起動時のチュートリアル完了後、ミニゲームプレイへの使用が可能になります。

※必ず最新アップデートファイルを適用した上で、お楽しみください。

※ゲーム本編を最新バージョンへアップデートする際は、ゲーム機本体のインターネット接続が必要です。

▲KOJI SURVIVE▲えりんごあめ▲レシプロラン▲DYNAMIGHT SHOT▲ゼロカウント▼「ミニゲーム」の詳細はこちら：https://mhaaj.bn-ent.net/system/mini_game.php

製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2215_1_9753b013a0222aa0cd651be7cbba58f3.jpg?v=202606191151 ]

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。