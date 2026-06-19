2026年夏「マロニエ ザ セール」6月26日（金）スタート！

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

銀座の商業施設「マロニエゲート銀座1」（東京都中央区銀座2-2-14 運営会社：三菱地所プロパティマネジメント株式会社）では、2026年6月26日(金)より、夏の「マロニエ ザ セール」を開催します。夏のトレンドアイテムがプライスオフ。その他お得なサービスメニューも取り揃い、各ショップのお買得情報満載です。是⾮、この機会にお立ち寄りください。

『マロニエ ザ セール』

■期 間：2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）

■対象店舗

施設概要■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━―…‥・・

【名 称】

マロニエゲート銀座1

【住 所】

〒104-0061 東京都中央区銀座2-2-14

【H P】

https://www.marronniergate.com/

【営業時間】

ファッション・ハンズフロア 11:00～21:00

レストランフロア 11:00～23:00

※一部店舗では、臨時休業・営業時間の短縮等がある場合がございますので、ご了承ください。

【アクセス】

JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 中央口より徒歩4分

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 4番出口より徒歩2分

東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 C8出口より徒歩3分

【運営会社】

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

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