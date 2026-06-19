株式会社スタディストAI活用の第一人者・池田 朋弘氏が登壇！「データはあるが現場が動けない」という落とし穴を紐解き、1秒で伝わる現場の実行力へ着地させる60分間。

株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下スタディスト）は、AI活用の第一人者である株式会社Workstyle Evolution 代表取締役の池田 朋弘氏を特別ゲストにお迎えし、無料Webセミナー『AIエージェント時代に、なぜ汎用AIだけでは“現場の技術伝承”に失敗するのか？ ～自律型AIの最新潮流と、現場におけるAIマニュアルTeachme Bizでの実践～』を2026年6月29日（月）に開催いたします。

申し込み：以下よりお申し込みください

セミナー開催の背景：汎用AIやグループウェア導入の「大きな落とし穴」とは？

お申し込みはこちらから >> :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seUV7fRvc3Sd?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260629_seminar

ChatGPTをはじめとする生成AIの登場から数年。ビジネスにおけるAI活用は、単なる「業務の効率化」から、AI自身が自律的に思考しタスクを実行する「AIエージェント」の時代へと劇的な進化を遂げています。

一方で、製造業をはじめとして物流倉庫や店舗など現場（デスクレス）の最前線では、深刻な労働人口減少と「熟練工の引退に伴う技術伝承・属人化の解消」が、事業継続に関わる最重要課題であり続けています。

こうした中、「最先端のAIやグループウェア（TeamsやSlackなど）にノウハウを蓄積すれば、マニュアル代わりに使えるのではないか」と導入を進める企業が急増しています。しかし、ここには「どれだけ複雑な手順をデータ化しても、ログの中に埋もれてしまい、現場の作業員が活用できない」という大きな落とし穴があります。

現場が本当に求めているのは、文字だけの膨大な回答ではなく、「今、目の前の作業を迷わず、ミスなく行うための視覚的な指示」です。本セミナーでは、この課題をクリアし、AIの知恵を現場の実行力へと変える具体的なアプローチを解説します。

本セミナーの見どころ・プログラム

前回、300名以上が参加し大好評を博した池田 朋弘氏が再び登壇。「最先端のAIトレンド」と「日本の現場のリアルな解決策」が融合する60分間です。

このような方におすすめ

開催概要

【前半】AIエージェントがもたらす未来と、汎用AIの限界- 講師：池田 朋弘氏（株式会社Workstyle Evolution）- 初心者向けに「AIエージェント」がもたらす未来の業務効率化を分かりやすく解説。- 中立的な視点から「なぜ汎用AIだけでは現場の技術伝承に失敗するのか」という限界を鋭く紐解きます。【後半】「現場の実行力」へと着地させる、Teachme AIの実践アプローチ- 講師：木本 俊光（株式会社スタディスト）- 池田氏が提示した最新AIトレンドを踏まえ、地に足の着いた現場への落とし込み方を提示。- AIが導き出した組織の知恵を、現場が「1秒で、視覚的に理解して動ける」状態にする具体策として、AIマニュアル"Teachme Biz" の実践アプローチを、製造業の具体的な成功事例を交えて紹介します。- 最新の「AIエージェント」が自社の現場業務にどう影響するのか、分かりやすく知りたい方- 製造業・物流倉庫・店舗など 現場（デスクレス）を持つ企業の経営者、工場長、現場マネージャー- 社内の「技術伝承」や「属人化の解消」に強い危機感を持っている方- ChatGPTなどの汎用AIをマニュアルや共有事項の蓄積に使おうとして、限界を感じている方

セミナータイトル： AIエージェント時代に、なぜ汎用AIだけでは「現場の技術伝承」に失敗するのか？



■ 開催日時

・2026年06月29日(月) 12:00～13:00（ライブウェビナー 質疑応答あり）

・2026年06月30日(火) 11:00～12:00（録画配信 質疑応答なし）

・2026年06月30日(火) 15:00～16:00（録画配信 質疑応答なし）

■参加費： 無料

■開催形式： オンライン（セミナーツールBizibl等）

■お申し込み方法： 以下の特設ページよりお申し込みください。

登壇者プロフィール

お申し込みはこちらから >> :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seUV7fRvc3Sd?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260629_seminar

特別ゲスト：池田 朋弘（いけだ ともひろ）氏

株式会社Workstyle Evolution 代表取締役

1984年生まれ。早稲田大学卒業。2013年に独立後、連続起業家として、計9社を創業、4回のM＆A（Exit）を経験。 起業経験と最新の生成AIに関する知識を強みに、ChatGPTなどのビジネス業務への導入支援、プロダクト開発、研修・ワークショップなどを100社以上に実施。 著書に『ChatGPT最強の仕事術』『Gemini 最強のAI仕事術』『Perplexity 最強のAI検索術』など多数。YouTubeチャンネル「いけともch」は登録者数20万人超（2026年3月時点）。

木本 俊光（きもと としみつ）

株式会社スタディスト 事業推進本部 本部長 / プロダクトマーケティングマネジメント室長 / AI Business Connector

京都大学卒。複数企業での新規事業推進・30社以上との事業提携に携わった後、現職。Teachme Bizの製品マーケティング・事業企画を担う。社内外へのAIビジネス活用の啓発・教育に取り組みながら、複数のAI企業経営者へのアドバイザーも行う。

株式会社スタディスト 会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点：【国内】東京（本社）、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/