失恋から超節約生活で「星野リゾート全制覇」した4年間。創作大賞2025受賞のOLのミカ。さん、初の著書が発売

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日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2025」で朝日新聞出版賞を受賞した、OLのミカ。さんのエッセイが書籍化。受賞作に改稿を重ね、『超節約生活で星野リゾート全制覇に400万使ったOLの極論』として、朝日新聞出版より2026年6月19日（金）に発売します。

購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4022521414

失恋をきっかけに「星野リゾート全制覇」を思い立ち、総額約400万円の費用を超節約生活で貯めながら4年をかけて達成したOLのミカ。さん。仕事、恋愛、友人関係 -- 悩みと向き合いながら過ごす日々と非日常のひとときを、日記形式でありのままにつづっています。30代の迷いや葛藤もユーモアたっぷり。300ページ超のオールカラーでお届けする、読めば元気をもらえる旅行ガイド×節約術×エッセイです。

なお、初回配本分には、2026年6月7日開業の「界 草津」を訪れた映像特典（Vlog）がつきます。ぜひこの機会に、お手に取ってご覧ください。

著者・OLのミカ。さんのコメント

最悪の失恋を乗り越えるため「星野リゾート全制覇」という目標を掲げ、その挑戦をnoteに4年間綴ってきました。創作大賞の存在を知り、「会社員が出版するならこれしかない」と直感でひらめき、さらに全制覇した勢いで最速で出版するなら、2025年に受賞するしかないと自分にプレッシャーを掛けました。ほぼオリンピックでしたね。

30代で結婚、出産、キャリア、どれでもなく、1点突破で「星野リゾート全制覇する」という謎の目標を選んだわけですが後悔はありません。そんなパターンもありなのかと、なにかに悩みモヤモヤしている方へそっと寄り添うものになれたらうれしいです。日記形式で綴った本書には、創作大賞受賞までの私生活もすべてリアルに書いています。

▼受賞作「約4年間の超節約生活で“星野リゾート全制覇”に300万使ったOLの極論。」

https://note.com/olnomika/n/n90ddb381d6fb

朝日新聞出版 担当編集者・吹上さんのコメント

彼氏に振られたOLが超節約生活をして星野リゾートに行きまくる。ぶっとんでいて面白いな、と思ったのが作品を初めて読んだときの感想です。そして、著者のユーモアとストイックさに、読めば読むほど元気がもらえました。書籍化にあたっては、全制覇までの過程を大幅に加筆していただいたので、その面白さをいかに作品に落とし込むか、編集部内やデザイナーさんにも意見をもらいながら、たくさん一緒に考えました。300ページ超のオールカラーなのに2000円以下、と贅沢＆節約を体現しているところもこだわりです。

ちなみに、私は、ホテル代は最低限に抑えたい派でしたが、作品に触れるうちに「リゾートホテルでなんにもしない」という旅もすごく魅力的だなと思うようになりました。読者の方々にも様々な旅の魅力を感じていただけるとうれしいです！

初回配本分にだけ開業したばかりの「界 草津」のVlog特典がつきますので、ぜひお早めにご購入ください。

著者プロフィール

OLのミカ。

1988年生まれ。都内で働く会社員兼エッセイスト。立教大学観光学部卒業。語れるほど好きなものは平成のテレビドラマと深夜ラジオとマンガ。マンガ愛が高じて、宝島社『このマンガがすごい！2026』各界のマンガ好き選考員に選出。最近読んだマンガは『A子さんの恋人』。もう1度行きたい星野リゾートは「星のや東京」。施設内にある「鮨 大手門」で江戸前鮨が食べたい。現在も星野リゾートの新施設が開業するたびに、訪問している。

note：https://note.com/olnomika

X：https://x.com/ol_mika_diary

Instagram：https://www.instagram.com/ol_no_mika

『超節約生活で星野リゾート全制覇に400万使ったOLの極論』

著者：OLのミカ。 発行：朝日新聞出版 定価：2,090円（税込）ISBN：978-4022521415

発売日：2026年6月19日（金） 判型：四六判 頁数：336

購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4022521414

創作大賞とは

未来のスターとなるクリエイターを発掘する、noteとTALESが共同主催する日本最大級の創作コンテストです。これまで累計173,387作品の応募があり、書籍化・映像化・連載・舞台化など34作品のメディア化を実現しました。クリエイターと多数のメディアが一堂に会する、プロデビューへの登竜門です。

https://note.com/creative-award

クリエイターの活躍の場を広げる取り組み

noteでは、クリエイターが活躍する場を広げるための取り組みを行っています。具体的には、noteで話題のクリエイターをメディアパートナーに紹介し、出版や連載につなげる「クリエイター支援プログラム」や、作品の露出機会を増やすことを目指した企画やイベントの実施、クリエイターがスキルや実績を表明することで、仕事の発注をスムーズに行いやすくなる仕事依頼タブ機能などです。さまざまな施策を通して、noteがクリエイターの本拠地になることを目指しています。

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noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約7520万件の作品が誕生。会員数は1178万人（2026年2月末時点）に達しています。

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わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

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