競馬情報サイト(JRA-VAN)を運営するJRAシステムサービス株式会社、 サイト掲載のレース写真などのコンテンツ管理基盤として「CIERTO」を導入

競馬情報サイト(JRA-VAN)を運営するJRAシステムサービス株式会社、 サイト掲載のレース写真などのコンテンツ管理基盤として「CIERTO」を導入