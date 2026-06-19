競馬情報サイト(JRA-VAN)を運営するJRAシステムサービス株式会社、 サイト掲載のレース写真などのコンテンツ管理基盤として「CIERTO」を導入
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三村博明、以下VPJ）は、JRAシステムサービス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：木村 一人、以下JRAシステムサービス）が、競馬関連コンテンツの管理・共有基盤としてデジタルアセット管理（DAM）システム「CIERTO」を導入し、コンテンツ管理業務の効率化および情報共有基盤の強化を実現したことをお知らせいたします。
■導入の背景
JRAシステムサービスの競馬関連コンテンツを担当する部門では、レース写真をはじめとする写真コンテンツを管理・運用する中で、必要な写真の検索や関係者間での共有に工数が発生しており、業務効率化が課題となっていました。また、日々蓄積される写真コンテンツを資産として継続的に活用していくためには、管理情報の統一や検索性向上、関係部署や制作関係者との円滑な共有環境の整備が求められていました。
こうした背景から同部門では、写真コンテンツの一元管理に加え、柔軟な検索機能やWebブラウザベースでの運用性、関係者間でのスムーズな情報共有を実現できる点を評価し、「CIERTO」を採用しました。
また、導入にあたっては複数製品を比較検討し、実際の運用を想定したトライアルを実施しました。その結果、CIERTOは直感的でわかりやすいUIによる高い操作性が評価され、マニュアルに頼ることなく誰でも利用しやすい点が大きな選定ポイントとなりました。さらに、将来的なCMS連携など拡張性にも優れていることから、今後の業務展開にも柔軟に対応できる基盤として採用されました。
■導入の効果
CIERTOの導入により、以下のような成果を実現しています。
1. コンテンツの一元管理による業務効率化
競馬関連コンテンツを統合管理し、必要なデータへ迅速にアクセスできる環境を構築
2. コンテンツ検索性向上によるデータ活用強化
柔軟な検索機能により、必要なコンテンツの検索・取得を効率化
3. 関係者間の情報共有を効率化
関係部署や制作関係者とのコンテンツ共有を円滑化し、業務全体の生産性向上を実現
4. コンテンツ資産活用の促進
蓄積されたコンテンツを資産として継続的に活用できる運用基盤を整備
VPJは今後もCIERTOを通じてコンテンツ資産の価値最大化に貢献してまいります。デジタルコンテンツの一元管理・活用基盤として、多様な業界におけるDX推進と業務生産性向上を支援してまいります。
■JRAシステムサービス株式会社について
JRAシステムサービス株式会社は、中央競馬の開催をシステム面から支えるIT企業です。1968年に、勝馬投票券の発売・払戻業務を行うトータリゼータシステムの運用保守管理を目的として設立され、現在では競馬施行に関する幅広いITシステムの企画・開発から運用保守までを担っています。また、競馬予想に役立つ各種情報を提供する「JRA-VANサービス」の運営など、競馬ファンに向けた情報サービスも展開しています。
CIERTO（シェルト）について
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。 Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント(DAM)を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や管理そして配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
JRAシステムサービスの競馬関連コンテンツを担当する部門では、レース写真をはじめとする写真コンテンツを管理・運用する中で、必要な写真の検索や関係者間での共有に工数が発生しており、業務効率化が課題となっていました。また、日々蓄積される写真コンテンツを資産として継続的に活用していくためには、管理情報の統一や検索性向上、関係部署や制作関係者との円滑な共有環境の整備が求められていました。
こうした背景から同部門では、写真コンテンツの一元管理に加え、柔軟な検索機能やWebブラウザベースでの運用性、関係者間でのスムーズな情報共有を実現できる点を評価し、「CIERTO」を採用しました。
また、導入にあたっては複数製品を比較検討し、実際の運用を想定したトライアルを実施しました。その結果、CIERTOは直感的でわかりやすいUIによる高い操作性が評価され、マニュアルに頼ることなく誰でも利用しやすい点が大きな選定ポイントとなりました。さらに、将来的なCMS連携など拡張性にも優れていることから、今後の業務展開にも柔軟に対応できる基盤として採用されました。
■導入の効果
CIERTOの導入により、以下のような成果を実現しています。
1. コンテンツの一元管理による業務効率化
競馬関連コンテンツを統合管理し、必要なデータへ迅速にアクセスできる環境を構築
2. コンテンツ検索性向上によるデータ活用強化
柔軟な検索機能により、必要なコンテンツの検索・取得を効率化
3. 関係者間の情報共有を効率化
関係部署や制作関係者とのコンテンツ共有を円滑化し、業務全体の生産性向上を実現
4. コンテンツ資産活用の促進
蓄積されたコンテンツを資産として継続的に活用できる運用基盤を整備
VPJは今後もCIERTOを通じてコンテンツ資産の価値最大化に貢献してまいります。デジタルコンテンツの一元管理・活用基盤として、多様な業界におけるDX推進と業務生産性向上を支援してまいります。
■JRAシステムサービス株式会社について
JRAシステムサービス株式会社は、中央競馬の開催をシステム面から支えるIT企業です。1968年に、勝馬投票券の発売・払戻業務を行うトータリゼータシステムの運用保守管理を目的として設立され、現在では競馬施行に関する幅広いITシステムの企画・開発から運用保守までを担っています。また、競馬予想に役立つ各種情報を提供する「JRA-VANサービス」の運営など、競馬ファンに向けた情報サービスも展開しています。
CIERTO（シェルト）について
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。 Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント(DAM)を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や管理そして配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
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