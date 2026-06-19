リヤカー専門店リヤカーの森の自治体・町内会・自治会で導入が進む業務用リヤカーR255k【地域清掃・防災訓練・夏祭り準備に】
リヤカー専門店リヤカーの森は、夏の地域活動が本格化する時期に合わせて、自治体・町内会・自治会向けに折りたたみ大型アルミリヤカーR255kの導入メリットをご案内しています。地域清掃・防災訓練・夏祭り準備・盆踊り設営など、これからの季節に活躍する場面が多いR255kは、公費での購入にも適した3年保証つきの信頼性を備えています。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬も簡単な最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348349/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
夏に向けて増える自治体・町内会の地域活動
6月以降、自治体・町内会・自治会では夏に向けた地域活動が活発になります。河川や道路の清掃活動、防災訓練、夏祭り・盆踊りの準備、お盆の共同作業、公園や花壇の管理など、屋外での活動が増える時期です。
これらの活動では、ゴミ袋・清掃道具・防災備蓄品・テント・提灯・やぐら部材・お祭りの備品など、大量の荷物を移動させる必要がありますが、多くの町内会では適切な運搬手段がなく、住民の自家用車や手運びに頼っているのが現状です。
高齢化が進む地域では、重い荷物の運搬が住民の体への負担となるだけでなく、参加意欲の低下にもつながりかねません。
R255kが自治体・町内会の課題を解決する
R255kは軽量アルミフレームにより、高齢の自治会役員や女性の参加者でも楽に操作できます。力に自信のない方でも安全に荷物を運べるため、地域活動への参加のハードルを下げることができます。
ノーパンクタイヤは、空気を入れる手間が不要で、長期保管後でもすぐに使える状態を維持します。年に数回の使用であっても、使いたいときにタイヤの空気が抜けているという問題が起きません。
折りたたみ式で保管スペースを最小限に抑えられるため、公民館や集会所の限られた収納スペースにも対応できます。
アルミ素材は錆びにくいため、屋外倉庫での保管でも長期間にわたり品質を維持します。3年保証つきで、公費での購入に際して必要な長期使用に耐える品質と保証の安心感を提供します。
よくある質問（FAQ）
Q. 町内会の会費で購入する場合、見積書は発行できますか？
A. はい、町内会名義での見積書・請求書・領収書の発行に対応しています。
Q. 夏祭りのやぐら部材も運べますか？
A. 会議用長机サイズ対応の大容量荷台ですので、やぐらの柱や板材なども積載可能です。長尺物の運搬にも適しています。
Q. 防災備品としてR255kを備蓄しておくメリットは？
A. 災害時に車両が使えない状況でも、軽量なR255kで物資を人力で運搬できます。ノーパンクタイヤにより、瓦礫やガラス片が散乱した道路でも走行可能で、折りたたみ式のため防災倉庫にコンパクトに保管できます。
Q. 自治体の防災計画に組み込む際の資料はもらえますか？
A. 製品仕様書・見積書など、防災計画書への添付に必要な資料をご用意いたします。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬も簡単な最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
夏に向けて増える自治体・町内会の地域活動
6月以降、自治体・町内会・自治会では夏に向けた地域活動が活発になります。河川や道路の清掃活動、防災訓練、夏祭り・盆踊りの準備、お盆の共同作業、公園や花壇の管理など、屋外での活動が増える時期です。
これらの活動では、ゴミ袋・清掃道具・防災備蓄品・テント・提灯・やぐら部材・お祭りの備品など、大量の荷物を移動させる必要がありますが、多くの町内会では適切な運搬手段がなく、住民の自家用車や手運びに頼っているのが現状です。
高齢化が進む地域では、重い荷物の運搬が住民の体への負担となるだけでなく、参加意欲の低下にもつながりかねません。
R255kが自治体・町内会の課題を解決する
R255kは軽量アルミフレームにより、高齢の自治会役員や女性の参加者でも楽に操作できます。力に自信のない方でも安全に荷物を運べるため、地域活動への参加のハードルを下げることができます。
ノーパンクタイヤは、空気を入れる手間が不要で、長期保管後でもすぐに使える状態を維持します。年に数回の使用であっても、使いたいときにタイヤの空気が抜けているという問題が起きません。
折りたたみ式で保管スペースを最小限に抑えられるため、公民館や集会所の限られた収納スペースにも対応できます。
アルミ素材は錆びにくいため、屋外倉庫での保管でも長期間にわたり品質を維持します。3年保証つきで、公費での購入に際して必要な長期使用に耐える品質と保証の安心感を提供します。
よくある質問（FAQ）
Q. 町内会の会費で購入する場合、見積書は発行できますか？
A. はい、町内会名義での見積書・請求書・領収書の発行に対応しています。
Q. 夏祭りのやぐら部材も運べますか？
A. 会議用長机サイズ対応の大容量荷台ですので、やぐらの柱や板材なども積載可能です。長尺物の運搬にも適しています。
Q. 防災備品としてR255kを備蓄しておくメリットは？
A. 災害時に車両が使えない状況でも、軽量なR255kで物資を人力で運搬できます。ノーパンクタイヤにより、瓦礫やガラス片が散乱した道路でも走行可能で、折りたたみ式のため防災倉庫にコンパクトに保管できます。
Q. 自治体の防災計画に組み込む際の資料はもらえますか？
A. 製品仕様書・見積書など、防災計画書への添付に必要な資料をご用意いたします。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
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公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
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